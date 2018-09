2 nap után visszavették a kirúgott szívsebészt a kardiológiai intézetbe

Két nappal kirúgása után visszaveszik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe Székely László szívsebészt, értesült a Pesti Srácok. A portál úgy tudja: Andréka Péter megbízott főigazgató és az orvos megegyezett egymással. Székely három hónapig, feltehetően az év végéig marad az intézetben. Utána a Honvédkórházban folytatja pályafutását.

A döntés hátterében az állhat, hogy Székely szerda reggeli kirúgása óta már több műtétet el kellett halasztani. Az intézetben az ország egyik legjobb és legnagyobb tapasztalattal rendelkező szívsebésze végezte ugyanis a kis vágással járó műtéteket. Távollétében a betegeknek ugyan felajánlották, hogy a hagyományos módszerrel, a mellkas felnyitásával végzik el az operációt, ők azonban ezt nem vállalták.

Andréka Péter, a kórház megbízott főigazgatója csütörtökön azt közölte: Székely Lászlót azért mentették fel a munkavégzés alól, mert súlyos jogi és etikai vétséget követett el egy fél évvel ezelőtt végrehajtott műtét során. A szívsebész akkor egy olyan beteget operált, akinek mellimplantátuma volt. Ez már korábban megsérült és a műtét során komplikációt okozott, ezért a szívbillentyű-műtét elvégzése után hívtak egy privát plasztikai sebészt, aki új mellimplantátumot ültetett be.

A kórház igazgatója szerint ilyen módon megengedhetetlen az állami és a magánellátás vegyítése, és az esetről nem készült megfelelő dokumentáció sem. Úgy tudjuk: a Székely László által vezetett orvosi team azért döntött e megoldás mellett, hogy a beteg egyben megkapja az ellátást, ne kelljen újra kockázatos műtétnek kitenni őt.

Fotó: Mohai Balázs A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet főépülete

Mint tegnapi cikkünkben is utaltunk rá: Székely menesztése mögött más ok is állhatott. Információink szerint a mostani felmondást több korábbi konfliktus előzte meg. Tavaly ugyanis Székely is szóba került az Intézet következő lehetséges vezetőjeként, de végül Andréka lett a megbízott főigazgató főorvos. Kettejük belső konfliktusai miatt az intézetben már korábban arra számítottak a dolgozók, hogy ez a helyzet nem maradhat így, valakinek távoznia kell.