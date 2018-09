Felmondott a tanári kar negyede a Budai Nagy Antal Gimnáziumban

Tizenkét pedagógus, vagyis a tanári kar negyede mondott fel a budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban – tudta meg az Eduline.hu. Van olyan osztály, amelyik az osztályfőnökét veszítette el, elment több német- és angoltanár, matematika-, testnevelés- és informatikatanár, ráadásul a felmondást választó tanárok között van két mesterpedagógus is.

Az Eduline-nak egy szülő jelezte, hogy a gimnázium tanári karából a nyár folyamán tizenketten mondtak fel. A távozó pedagógusok zöme már nyáron közölte, hogy máshová megy dolgozni, de olyan kolléga is volt, aki a tanév megkezdését követően mondott fel. Ezt egy, az iskolában dolgozó tanár is megerősítette. A legtöbben a XXII. kerület más iskoláiban helyezkedtek el, de mentek tanárok a Kempelen Farkas Gimnáziumba, a Szent Imre Gimnáziumba és a Piarista Gimnáziumba is.

Információink szerint az iskola igazgatója kijelentette, hogy élni fog a két hónapos felmondási idő ledolgoztatásával, vagyis vannak olyan pedagógusok, akik emiatt még a gimnáziumban tanítanak.

Az Eduline-nak nyilatkozó szülők elsősorban az igazgatót teszik felelőssé a kialakult helyzet miatt, szerintük a tanárok eddig is nehezen tudtak vele együtt dolgozni. Manolovitsné Erdőközi Orsolya 2015-ben annak ellenére kapta meg az igazgatói széket, hogy kinevezését szinte a teljes nevelőtestület és a szülői választmány is elutasította.

Az igazgatónőről az Index egy plágiumbotrány miatt írt 2015 júliusában, a 24.hu pedig idén márciusban írta meg, hogy feljelentették, mert titkolta az alapítvány pénzeit. Szintén a 24.hu írta meg, hogy már tavaly nyáron is felmondott jó pár tanár, akkor osztályokat kellett összevonni.