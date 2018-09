Az Alkotmánybírósághoz fordul Soros alapítványa

A demokrácia védelmét kérik az Alkotmánybíróságtól a Nyílt Társadalom Alapítványok, ez derül ki a nemrég megjelent sajtóközleményükből. A lépés a kormány Stop Soros törvénycsomagja indokolta, mert a törvény jogellenesen teszi büntethetővé magánszemélyek és civilszervezetek munkáját, és gátolják az alkotmányban foglalt szólás- és gyülekezési szabadságukat.

Patrick Gaspard, a Nyílt Társadalom Alapítványok elnöke szerint

a törvény véget vet a demokráciának,

a célja a kormánytól eltérő véleménnyel bíró csoportok és személyek elhallgattatása,

a törvény egy hazugsággyűjtemény.

A közleményben azt is írják, hogy a Fidesz-kormány már maga alá gyűrte a bíróságokat, a médiát és most a civileken a sor, ezért az Emberi Jogok Európai Bíróságán pert indítottak a törvény ellen, mivel az ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével.

Az Alkotmánybírósággal kapcsolatban megjegyzik, hogy

Ezzel a beadvánnyal lehetőséget akarunk adni a bíróságnak, hogy kifejthesse az álláspontját arról, milyen hatást gyakorolnak ezek az intézkedések a demokrácia szabályaira valamint a magyarok jogaira és életére.

A törvény ugyebár azokra lett írva, akik a Fidesz szerint segítik a bevándorlást, azonban a közleményben arra is kitérnek, hogy 2017-ben alig több mint 3300 menedékkérő érkezett az országba, mindezek ellenére a kormány továbbra is szítja az indulatokat, és ezt felhasználva a nép ellenségeként állítsa be a politikai ellenfeleit.

A Soros György alapította alapítvány 30 év után költözött Budapestről Berlinbe a folyamatos kormányzati támadások miatt.

(Borítókép: Bődey János / Index)