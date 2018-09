Egy kormánykritikus tanulmány miatt bevonták a Századvég folyóiratot, lemondott a szerkesztőbizottság

A Kommentár után átállítják a másik „polgári-értelmiségi”, mérsékelten konzervatív-jobboldali irányt vivő színvonalas lapot, a Századvéget is. Az online és nyomtatott formában is megjelenő lap főszerkesztőjével a múlt héten közölte a lapot kiadó, kormányközeli Századvég Alapítvány, hogy az eddigi szerkesztőségtől megválnak, és a folyóiratnak új profilt adnak. Az utolsó számot is visszavonják: a „járadék” problematikáját körüljáró utolsó szám néhány napja még szabadon olvasható volt az interneten, azóta azonban a benne szereplő tanulmányok már elérhetetlenek.

Fotó: Századvég

Erről Demeter Tamás főszerkesztő a napokban tájékoztatta a szerkesztőbizottságot és a lap szerzőit. Demeter levelében arról számol be, hogy minderről a Századvég Alapítvány vezetője, Barthel-Rúzsa Zsolt informálta őt, megjegyezve, hogy

a lap feladata a kormány irányvonalának támogatása lesz

A (most már csak volt) főszerkesztő levele az Indexhez is eljutott, teljes terjedelmében idézzük:

Tisztelt Szerzőnk! 2018.09.17-én a Századvég folyóirat szerkesztősége megbeszélést folytatott Barthel-Rúzsa Zsolttal, a Századvég Alapítvány elnökével, aki tájékoztatott bennünket arról, hogy az Alapítvány a továbbiakban nem kíván velünk együtt dolgozni, és a folyóiratnak új profilt szán. Elnök úr a jövőre vonatkozó elképzeléseket nem fejtette ki, csak arra utalt, hogy a lap feladata a kormány irányvonalának támogatása lesz. Az új szerkesztőségről nincsenek információink. Elkészült és a folyóirat weboldalán és facebook oldalán is hozzáférhető volt utolsó, 88. számunk, mely a Járadék hívószó köré szerveződött. Ez időközben eltávolításra került. Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a számban olyan tanulmányok is megjelentek, amelyek nem egyeztethetők össze az Alapítvány szellemiségével. Nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy ennek a lapszámnak mi lesz a további sorsa. Hasonlóképpen bizonytalan a '68 és a Mesterséges intelligencia hívószavak köré szerveződő, jelenleg szerkesztés alatt álló számok sorsa, és bizonyosan nem jelennek meg az Ellenzék/ellenállás, Szekfű, Kereszténydemokrácia, Demográfia, Jövőkép témákban tervezett számaink. Mivel a szerkesztőség és az Alapítvány közötti munkakapcsolat azonnali hatállyal szűnt meg, így sajnálatos módon a beküldött illetve bekért kéziratok megjelentetéséről az egykori szerkesztőség már nem tud dönteni. A kéziratok sorsa felett természetesen Önök rendelkeznek, ugyanakkor a szerkesztőség nevében ezúton is elnézésüket kérem az okozott kellemetlenségekért, hiszen az előállt helyzet méltánytalansága Önöket érinti leginkább.

Demeter Tamás megerősítette nekünk, hogy valóban ő írta a levelet, de hosszabban nem akarta kommentálni a történteket. „Soha nem tapasztaltunk korábban semmilyen interferenciát, kooperatív, már-már baráti volt a viszony, ezért sem akarok vagdalkozni” – mondta az Indexnek. „Az alapítvány úgy döntött, hogy másik szerkesztőséggel szeretne dolgozni a jövőben, nem váltunk el haragban.”

Információink szerint leginkább egy tanulmány, Bod Péter Ákos írása vágta ki a biztosítékot. A Bérek, profitok, járadékok — magyar szemmel című írásában a volt pénzügyminiszter arról ír, hogy Magyarországon a járadékvadászat patrióta ideológiával zajlik: 2010 óta egy versenyt helyettesítő, torzító és a járadékjövedelmek kinyerésére irányuló modell nyert tert, mely „nem fér meg a demokratikus renddel, és hatékonysági veszteségekkel jár”.

Miután a főszerkesztővel együtt négyfős szerkesztőséget kirúgták, a a tágabb szerkesztőbizottság jelentős része maga mondott le a tagságáról. (A szerkesztőbizottság általában nem vesz részt az operatív ügyekben, fajsúlyos bölcsész- és társadalomtudományos szerzőként elsősorban a nevüket adják a laphoz.) Tudomásunk szerint nagyjából a szerkesztőbizottság fele jelezte, hogy ezek után ők sem maradnak tovább. Tudomásunk szerint többek között Hörcher Ferenc, Körösényi András, valamint Kulcsár Szabó Ernő is lemondott.

Augusztusban egészen hasonló folyamat ment végbe a szintén időnként kormánykritikus, de alapvetően konzervatív értelmiségi lapnál, a Kommentárnál, ahol több szerkesztővel együtt ugyancsak távozott az addigi főszerkesztő. Utódaik „kormányzáspárti” lapot ígértek, mely reményeik szerint „konzervatívabb lesz, mint valaha”.

A régi Századvég egy hónappal élt tovább, az utolsó lapszámot azonban náluk visszamenőlegesen is megpróbálják eltüntetni. A járadék témájával foglalkozó lapszámot már le is szedték a Századvég honlapjáról. Méghozzá a Századvég Alapítvány, akiknek volt hozzáférésük az online rendszerről – ezt kérdésünkre Demeter Tamás is megerősítette.

A Századvég honlapja jelen pillanatban így fest: