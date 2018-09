Egyre több baleset a magyar via ferrata utakon

– mondta lapunknak egy helyi mászó, aki amikor nem civilben mászik, akkor a pályát építő és fenntartó vasaltutak.hu munkatársa.

Mint közölte, nyilvánvaló volt, hogy a nőnek nem szabad onnan már elmozdulni, ezért segítséget hívtak, és a gyors ellátás után leeresztették egy kötélen a sérültet a földre. A nőt mentők szállították el a helyszínről, később meg kellett műteni.

Megkerestük a nő hozzátartozóját, hogy mit szűrtek le az esetből, ami másoknak esetleg érdemes lehet tudni, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset, de a férfi nem kívánt nyilatkozni.

Mint Kovács Tamás, a magyarországi via ferrata útvonalak egyik tervezője és építője (valamint fenntartója) elmondta, az utóbbi időkben megszaporodtak a balesetek a pályákon: másfél-két év alatt ez a negyedik súlyosabb eset.

A nagy érdeklődést kihasználva véleménye szerint megjelentek olyan illegális vagy nem hozzáértő túravezetők, akikkel nem szabadna útnak indulni kezdő via ferrátázónak. Bár mindenki mászhat, a via ferrátázásnak megvannak az alapszabályai. Sokan azonban, akik például nem a hivatalos honlapról tájékozódnak, nem kapják meg az alapvető információt arról, hogy kezdőként nem tanácsos elindulni a falon bármelyik nehézségű úton, bármilyen vezetővel, bárkinek.

Via ferrata: Beépített, a sziklafalba erősített fix drótkötéllel biztosított mászópályák. Népszerűségük főleg Ausztriából, Olaszországból terjedt át Magyarországra, ahol 2013 óta több helyszínen is kiépítettek különböző nehézségűeket. (Csesznek, Tatabánya, Cuha-szurdok, sőt a Gellért-hegy szikláira is terveznek egyet.) Előnyük, hogy különösebb hegymászótudás nélkül, gyorsan elsajátítható a mászás rajtuk amatőröknek is.