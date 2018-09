Orbán Garancsi magángépén: Gulyás szerint csak lejárató akció

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő csütörtök délelőtt tartják újabb kormányinfó nevű sajtótájékoztatójukat.

Az RTL az Átlátszó cikke kapcsán kérdezett, amiben a lap - többek között - bemutatta Orbán egyik magángépes útját, ahol egy Vidi meccsre repült, az utat a milliárdos állami pénzzel megsegített Garancsi állta. A kérdésre, hogy nem tartják-e összeférhetetlennek ezt, Gulyás azt mondta, látszik, hogy az EP-választás kampánya beindult, számolnak a személyes lejárató akciókkal, ez is az.

Gulyás szerint azért az, mert jogilag nonszensz számon kérni Orbánon ezt az utat, hiszen nem jogellenes, mivel ennek az útnak az értéke nem haladja meg a képviselői juttatás egyhavi összegét. Ennek ő maga nézett utána. És egyébként is, mindenki tudja, hogy a magyar sport szempontjából meghatározó eseményeken mindig részt vesz Orbán Viktor. De mindeközben nem képviselői minőségében kapta ezeket a juttatásokat Orbán.

A kérdésre, hogy ha jogit nem, erkölcsi aggályokat felvet-e az ilyen ajándékok elfogadása, Gulyás azt mondta, ha a katalán elnök a Barcelona klubelnökével elutaznának a Barcelona meccsére, akkor nem lenne semmi ilyesmi kritika.

Az Index újságírója is kérdezte a minisztert a repülőutakról és a jachtutakról. Garancsi rendszeresen állami tendereket nyer el, kap megbízatásokat, ennek fényében ez az informális szívesség nem aggályos-e, tettük fel a kérdést. Gulyás szerint a véleménynyilvánítási szabadság garantált, demokráciában élünk, értékelhetjük különböző féleképpen ezt, ennek az erkölcsi aspektusnak nincs jelentősége, egy klub elnökével a miniszterelnök egy fontos meccsre ment.

A felvetésre, hogy egy olyan kormánytól, amely a pofátlan végkielégítések ellen kampányolt - amik jogilag nem, csak erkölcsileg voltak megkérdőjelezhetők - nem problémás-e, hogy az erkölcsi aggályokat ezekkel az utakkal kapcsolatban lerázza magáról. Olyan úttal kapcsolatban, ahol az állami megbízásokat kapó Garancsi érdekelt abban, hogy jó kapcsolatot tartson fent az állammal, és a kormányfővel. Gulyás azt mondta, életszerűtlen itt a morális elvek felvetése. Minden egyes közbeszerzésnél, állami pénzköltésnél indokolt és legitim, hogy nézzük meg a legolcsóbb ajánlat nyer-e, és rendben van-e, de ez a moralizálás itt életszerűtlen, hogy aggályos-e, hogy Orbán elfogad ilyen meghívásokat.

Hozzátette, a pofátlan végkielégítéseket egy olyan kormány adta, aki csődbe vitte az országot, ehhez képest a mostani kormány gazdaságilag helyretette az országot. A felvetésre, hogy Sári Lajos, az oktatási minisztérium egykori helyettes államtitkára 2003-ban lemondott, miután a BL-döntőre ment Németh János üzletemberrel utazott, akinek érdekeltsége volt olyan cégben ami kapott állami megrendelést, Gulyás arról beszélt, hogy az más, Sári államtitkár volt.

Az ATV megkérdezte, hogy ezt a Garancsi-féle ajándékot nem kellene-e feltüntetni Orbán Viktor vagyonnyilatkozatában. Gulyás erre azt mondta,

azt majd a következő vagyonnyilatkozat-tételkor a miniszerelnök eldönti.

Hollik István, a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője az ATV-ben egyenesen arról beszélt, hogy ez a Garancsi-féle magángépes utazás nem is ajándék, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy Orbán és Garancsi barátok, és a barátok megosztják egymás közt, amijük van. Az RTL meg is kérdezte Gulyást, hogy mi fér még bele barátok között, hol lehet a megosztás határa, esetleg Garancsi adhat-e lakást a miniszterelnök gyerekeinek, mert hogy neki sok pénze van, vagy Mészáros üzletrészt más családtagoknak? Gulyás szerint ebben a határ „a polgári jó ízlés és a választópolgárok értékítélete”.

Felvetettük az Átlátszó cikkének másik részét, ami Mészáros Luxusjachtjáról szólt, amin együtt utazott Szijj László, aki több vállalkozásban is üzlettársa Mészáros Lőrincnek és Homolya Róbert, a MÁV vezérigazgatója. A kérdésre, hogy ez nem aggályos-e, hogy a MÁV vezérigazgatója Mészáros üzlettársával nyaralt, Gulyás azt mondta, nem tudja, van-e a MÁV és a Szijj László cégei között gazdasági kapcsolat, és nem tudja, milyen személyes viszony van a két ember között, de az biztos, hogy az állami cégek vezetőinek körültekintőbbnek kell lenniük.

Végül mivel magától senki nem emlegette Soros Györgyöt, ezért mindenki segítségére sietett a kormánylap, a Magyar Idők újságírója, aki azt kérdezte az Átlátszó cikke kapcsán, hogy Gulyás mennyire tartja tendenciózus kommunikációs támadásnak ezeket, hiszen Soros támogatja az Átlátszót is, és "hirtelen drónfelvételeket szereztek." Gulyás azt mondta, nem lepi meg, hogy a kormányt támadó, kritizáló lapok nagy részét Soros támogatja. Majd tett egy gesztust az Átlátszó főszerkesztője felé, akiről elmondta, mindig is ellenzéki újságíró volt, és javára írandó, hogy 2010 előtt is, amikor a Fidesz még ellenzékben volt.

Ahogy arról beszámoltunk, ma, csütörtökön Orbán Viktor adja át a vajdasági Topolyán azt a futballakadémiát, amelyet az MLSZ finanszírozott 9,5 millió euróból, azaz közel 3 milliárd forintból. Az RTL megkérdezte, mi indokolja, hogy egy külföldi sportlétesítményre ennyi pénzt fordítson a kormány, Gulyás azt mondta, a kormány minden ilyen döntésnél 15 millió magyarból indul ki.

A tájékoztató elején a kormányülésről számolt be Gulyás.

A kormány szerint láthatóan az EP-választási kampány elkezdődött, ebben az Európai Bizottság is részt vesz. A szerződés őre kellene, hogy legyen, de ezen túllépve politikai szerepet is vállal a bizottság. A Sargentini-jelentés egy politikai vádirat, az elfogadása is eljárási jogszabálysértés történt, mondta Gulyás, ezért keresettel fordul a kormány az Európai Bírósághoz. Szerinte hiába próbálnak jogállamiságról beszélni a politikai ellenfeleik, a valódi nézeteltérés a bevándorlás-politika miatt van.

Az alaptörvény hetedik módosításának egyik eleme volt, hogy a kormány gyakorlatilag betiltotta a hajléktalanságot. Gulyás most elmondta, előzetesen figyelmeztetik majd a hajléktalanokat, szabálysértési eljárás csak akkor indul, ha a rendőrség felhívására sem reagálnak. Gulyás szerint a Belügyminisztérium felkészült a törvény életbe lépésére.

A közigazgatási felsőbíróság székhelye Esztergomban lesz, mondta Gulyás. Nyolc városban pedig regionális hatáskörrel rendelkező törvényszékei lesznek. Az Igazságügyi Minisztérium tesz majd javaslatot arra, hogy hol legyenek ezek.

A dél-budai szuperkórháznál jövőév elején alapkőletétel lehet.

A paksi hitelszerződés esetleges módosításról Gulyás azt mondta, a hitelszerződés alapvetően megfelel Magyarország érdekeinek, de emellett bármilyen módosításról szívesen tárgyal a kormány. Az Európai Bizottság jóváhagyta a szerződést, a módosításokat is el kell fogadtatni a bizottsággal. A jelenlegi bizottságot elnézve, vannak kétségei a miniszternek, hogy jóváhagynának-e most egy módosítást.

A paksi hitelszerződéssel kapcsolatban az Index is kérdezett Gulyástól. Orbán Viktor a nyári NATO-csúcson azt mondta, a Keletről jövő fenyegetés Oroszország. Hogyan egyeztethető össze ez a tízmilliárd eurós hitelszerződés megkötésével? Gulyás szerint maximálisan, hiszen a világ nem fekete-fehér. Kelet-Európa jelentős része az orosz nyersanyag nélkül nem tud működni, a diverzifikáció hiánya arra kényszerít mindenkit, hogy normális együttműködést keressen Oroszországgal. A kommunista diktatúra borzalmairól hosszan beszélhetnénk, de az atomszerződés jó megállapodás volt, mondta Gulyás.