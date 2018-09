Itt mérhető le igazán a Fidesz ereje

Az áprilisi kétharmados győzelme óta szinte nem tud veszíteni a Fidesz az időközi választásokon sem. A balmazújvárosi polgármester-választástól és a mezőtúri ötszavazatos szocialista győzelemtől eltekintve tavasz óta minden a Fidesz legszebb álmai szerint alakul.

A Fidesz legyőzte Miskolcon Rokker Zsolttit, Pásztón Dömsödi Gábort, Pakson 94 százalékot, Felcsúton 89 százalékot kapott, Szerencsen pedig ellenfele sem volt. Ráadásul a kormánypártok olyan számukra nem könnyű terepen is simán tudtak győzni, mint Józsefváros (Sára Botond kétharmaddal lett polgármester) vagy a Belváros, ahol áprilisban még LMP-s győzelem született. Ehhez jött a jobbikos fellegvárnak tartott Tiszavasvárin aratott győzelem, amelynek értékét növeli, hogy itt még soha nem volt fideszes polgármester.

A vasárnap nagy kérdése, hogy ez a fideszes diadalmenet folytatódik-e vagy a baloldal látványosan megálljt parancsol Orbán Viktoréknak.

A XV. kerületi polgármester-választásnak ugyanis vitathatatlanul országos üzenete is lesz, hiszen ezúttal egy baloldali fellegvárban lesz lemérhető a Fidesz ereje.

Rákospalota-Újpalota ugyanis a baloldal számára ideális terep: a korábbi eredmények alapján a szavazók többsége leginkább balra ikszel. 2014-ben a DK-s Hajdu László győzött, majd most tavasszal is simán maga mögé utasította a fideszes jelöltet.

A kerületet korábban sokáig Hajdu vezette MSZP-s színekben, ám 2010-ben egy helyi szocialista belháború következményeként a Fidesz át tudta venni 4 évre a kerület irányítást. Éppen a most is elinduló fideszes László Tamás volt a polgármester.

A rákospalotai polgármester-választás jelöltei Csékei Sándor , független

, független

Kerezsi László , Munkáspárt

, Munkáspárt László Tamás , Fidesz-KDNP

, Fidesz-KDNP Németh Angéla , RÁTE-Szolidaritás (a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az MLP támogatásával)

, RÁTE-Szolidaritás (a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az MLP támogatásával) Sumics János, független

Az ellenzékiek nem indulnak egymásra

Hajdu most azért mondott le, mert a parlamenti képviselőséggel összeférhetetlen a polgármesteri poszt. A lemondó nyilatkozatában ugyanakkor a választók figyelmébe ajánlotta alpolgármesterét, Németh Angélát, akinek az esélyét nagyban növeli, hogy az ellenzéki pártok jó része beállt mögé.

A DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok gyorsan jelezték a támogatásukat. Németh hivatalosan egy helyi civil szervezet, a Rászorulókat Támogatók Egyesülete és a Szolidaritás jelöltje, Gyurcsány Ferenc pártjának logója és a szegfű tehát nem lesz a szavazólapon.

A Jobbik rövidebb, az LMP hosszabb hezitálás után jelezte, hogy nem támogatja Némethet, de azt a szívességet megtették, hogy nem indítanak más jelöltet vasárnap. A Momentum szintén kimarad a választásból.

Vagyis Németh esélyeit nemcsak Hajdu és a helyben erősnek mondható MSZP, illetve DK támogatása növeli, hanem az is, hogy az ellenzék nem aprózza szét az erejét, sem a Jobbik, sem az LMP nem indít ellenjelöltet.

A baloldal már csak azért is reménykedhet a győzelemben, mert kerület fioman szólva sem mondható a Fidesz mintatelepülésének. A helyi fideszesek cívodásaival korábban az országos sajtó is tele volt, és a háborúskodás addig fajult, hogy 2015-ben feloszlatták a kerületi Fideszt. Az új választókerületi elnök László Tamás lett, most pedig kapott egy újabb, minden bizonnyal utolsó esélyt, hogy győzelemre vezesse a pártját.

László ugyanis az áprilisi választást a Fidesz országos tarolása ellenére simán elveszítette.

Hajdu László 23 212 szavazatot (42,25 %) kapott,

László Tamás majdnem 3000 szavazattal lemarad, 20 622 szavazatot gyűjtött (37,54 %).

A helyi Fidesz ráadásul az újjászervezése óta sem mentes a botrányoktól: az önkormányzati frakcióból 3 fideszes távozott/zártak ki, és ők ezután jobbára Hajdu politikáját támogatták a szavazataikkal. Hajdu ellen a Fidesz fegyelmi eljárást is kezdeményezett 2017-ben, de ezt sem sikerült végigvinnie a Fidesznek.

Mindez azt jelenti, hogy ha a Fidesz győzne most vasárnap, a képviselő-testületben mindenképp nehéz dolga lenne Lászlónak, mert nincs meg a többsége, vagyis mindenképp egyeztetnie kell más pártokkal (ez persze Németh Angélára is igaz, de Hajdunak most sikerült rendszerint megszereznie a többséget).

Iskolai kampányolás, gyurcsányozás

A Fidesz a nehezítő körülmények ellenére láthatóan a következő három dologra építette a kampányát: László helyi ismertségére és kompetenciájára (László a panelépületek megújításáért felelős miniszteri megbízott is lett), Hajdu támadására ("kirívóan gazdátlanná vált a kerület az elmúlt években") és egy jó kis gyurcsányozásra.

László Tamás egy fórumán például arról beszélt az MTI szerint, hogy "bár titkolják", de Németh "Gyurcsány Ferenc jelöltje", és megválasztása esetén

a Demokratikus Koalíció frakciójába kell majd beülnie a fővárosi közgyűlésben.

Megjegyzendő, hogy a fővárosi közgyűlésben nincs a DK-nak frakciója, ráadásul Gyurcsány maga posztolta a Facebookján, hogy borítékokat ragaszt Némethnek, tehát annyira nem akarta titkolni dolgot.

Lászlót a Fidesz vezérkarából egyedül Varga Mihály pénzügyminiszter támogatta meg személyesen, ő egy közös fórumon eladarálta a kötelező panelt, miszerint László "garantálja a fejlődést Budapest XV. kerületében". Emellett Tarlós István főpolgármester videóüzenetben kérte László támogatását.

Németh Angéla kampányának középpontjában eközben az volt, hogy minél nagyobb ismertséget szerezzen. Némethnek ugyanis a legnagyobb hátránya - egy helyi balos forrásunk szerint - az, hogy kevesen ismerik a kerületben. Ezért aztán az MSZP-sek és DK-sok is mind azt sulykolták ezerrel, hogy Németh Hajdu jelöltje, és alpolgármesterként hónapok óta ő vezeti a kerületet.

Németh kampánya Lászlót is támadta, amiért a fideszes jelölt ismételten egy iskolában kampányolt. Az alpolgármester a választási bizottságnál támadta a dolgot, majd a Facebook-oldalán is hirdette, hogy a Fővárosi Választási Bizottság 200 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta László Tamást azért, mert

visszaeső jogsértőként az iskolákban kampányolt.

László tavasszal a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola előtt narancsot és fideszes tollat osztogatott a gyerekeknek. Szeptember elején szintén a Kontyfában a tanévnyitón népszerűsítette a Fidesz programját. Mindezt úgy, hogy nincs semmiféle közjogi funkciója már. A hibát a Fideszből is elismerték háttérben, hozzátéve, hogy a szavazók körében komoly felzúdulást, problémát azért ez nem okozott a kormánypártnak.

Szerdán ugyanakkor László újabb 300 ezres bírságot kapott a helyi választási bizottságtól (Németh Angéla rögtön posztolt róla), amiért ingyen színházjegyeket osztogatott egy iskolában.

Németh Angélát emellett a kampányzáróján olyan politikusok népszerűsítik majd, mint a DK-s Vadai Ágnes, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és a liberális Bősz Anett, sőt, a meghívó szerint Détár Enikő színésznő is beszáll mellette a kampányba.

Magas részvételre hajt a baloldal

Hajdunak a legutóbbi, 2014-es polgármester-választáson szűken sikerült győznie: 2 százalék sem volt a különbség a fideszes jelölt és közötte. Ekkor a részvétel a 40 százalékot sem érte el.

Hajdu László (DK) - 11 294 szavazat (43,89 %)

- 11 294 szavazat (43,89 %) Pintér Gábor (Fidesz-KDNP) - 10 556 (41,06 %)

- 10 556 (41,06 %) Monostori Zsolt (Jobbik) - 2308 (8,97 %)

- 2308 (8,97 %) Szilvágyi László (LMP) - 1576 (6,12 %)

Most tavasszal a 73 százalékot is meghaladta a részvétel, Hajdunak így nagyobb arányban sikerült győznie. Ebből és a helyi tapasztalatokból a Fidesznél és a baloldalnál is azt a következtetést vonják le, hogy

a magas részvétel a baloldalnak, az alacsony a Fidesznek kedvez.

Egy fideszes szerint ha 30 százalék alatt maradt a részvétel, az László Tamás győzelmét jelenti, mert a fideszes szavazókat biztosan tudják mozgósítani. A kérdés, hogy a baloldal megmozdul-e Németh Angéláért.

Vasárnap este hét óra után meglátjuk, és választ kapunk arra a kérdésre is, hogy a Fidesz és Orbán Viktor elsöprő országos népszerűsége elég-e arra, hogy egy balos gyökerekkel rendelkező kerületben is átvegye a kormánypárt a hatalmat.

Kőbányán a Momentum küzd a Fidesszel A rákospalotai időközivel párhuzamosan Budapest X. kerületében is választást tartanak. A kőbányai 6. választókerületben a fideszes képviselő lemondása miatt kellett kiírni az időközit. Érdekesség, hogy ezúttal Fidesz-Momentum harc zajlik a győzelemért (a Munkáspárt jellemzően pár szavazattal befoglalja az utolsó helyet), a baloldal ugyanis a Momentum jelöltjét támogatja. A következők a jelöltek: Fléger István Tamás , Munkáspárt

, Munkáspárt Kovács Róbert, Momentum

Momentum Szilágyi-Sándor András , Fidesz-KDNP

, Fidesz-KDNP

Éppen az ellenzéki egység miatt esélye van győzni a momentumosnak, bár a fideszes jelölt 2014-ben simán, 46 százalékkal nyerte a körzetet. Az eredmény nem befolyásolja a képviselő-testületi többséget, a Fidesz 2014-ben az összes egyéni választókerületet megnyerte. Ám a Momentum történetében fontos fejlemény lenne, ha egy egyéni körzetet meg tudnának nyerni, pláne a Fidesztől elhódítani.

