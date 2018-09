A NER kemény magja lassan felvállalja, amije van

Ki emlékszik még arra, hogy a 2010-es kormányváltás után évekig mindenki csak sejtette, de senki nem tudta bizonyítani, hogy pontosan kié az állami megbízásokból sok tízmilliárdot besöprő Közgép? Csak 2012-ben sikerült egy papírt találnia az azóta beszántott Népszabadságnak arról, hogy Simicska Lajosról van szó. Az üzletember olyannyira rejtőzködött akkoriban, hogy szenzációnak számított, amikor a Magyar Narancs az év decemberében egy viszonylag friss fotót közölt róla.

Az az időszak tökéletesen szimbolizálta azt, hogy mennyire nem voltak nyilvánosak a Fidesz, illetve Orbán Viktor körüli cégek tulajdonosi viszonyai nagyon sokáig. Fogalmazhatunk úgy is, hogy titokban építkeztek, nőttek a vállalkozások úgy, hogy a gyorsan milliárdossá váló üzletemberek nem vették a nevükre ezeket a nyilvánosság előtt.

sok év kellett ahhoz, hogy Orbán legszűkebb köre elkezdje vállalni, mije van, de nagyon úgy tűnik, eljött az idő.

Ma már Orbán Ráhel milliós órában, BMW-terepjáróban jelenik meg a nyilvánosság előtt Kötcsén, a kormányfő sajtófőnöke simán közli, hogy Garancsi fizeti Orbán magánrepülős útjait, és hivatalosan is vállalja cégeit Tiborcz és Mészáros.

De nézzük, hogyan jutottunk idáig.

Simicska 2014 őszén arccal-névvel előlépett az árnyékból, igaz, ennek akkor más üzenete volt, akkor már javában tartott a háború Orbánnal a színfalak mögött, Simicska pedig erőt akart demonstrálni. Ugyanez magyarázhatja, hogy 2015-ben már felkerült a 100 leggazdagabb magyar közé, ahová addig "valahogy" soha nem tették be a lista készítői.

2016-2017: Tiborcz és Mészáros

Ahogy a Közgép eltűnt a képből, úgy emelkedtek más, szintén homályos hátterű cégek. 2016 januárjában 2016 januárjában a fél éve működő, de gyorsan erősödő BDPST nevű cégről derült ki, hogy hivatalosan is köze lehet a NER egyik új központi alakjához, mivel kiderült, hogy a cégbejegyzési illetéket Tiborcz István utalta el magánszemélyként. Persze amúgy is sejthető volt, hogy egy újonnan, ismeretlen szereplőkkel alakult cégnek nagyon ügyesnek kéne lennie, hogy a semmiből év alatt beszálljon egy József Nádor téri ingatlanbizniszbe, megvegye a turai kastélyt, és beszálljon egy Városligeti fasori ingatlanba, ahogy a BDPST ekkorra ezeken már mind túl volt.

2017 tavaszán egy másik nagy spíler, Mészáros Lőrinc felvállalta, hogy papíron is köze van azokhoz a cégekhez, amelyeket eddig "csak" a köreihez sorolt a sajtó. A Konzum Nyrt-be hivatalosan is betette a lábát egy 19,57 százalékos pakettel, majd nem sokkal később elismerte, hogy övé az Opimus, illetve ahogy akkor fogalmaztunk, egy bevásárlással előbújt az árnyékból.

A két céget akkor már régóta Mészáros-közeliként emlegették, és felsorolni is nehéz, hogy mi mindent szereztek meg addigra, illetve micsoda felvásárlási száguldást nyomnak azóta is. Itt olvashatnak erről egy 2017 végi helyzetképet. A leglényegesebb, hogy a Mészáros-előlépéssel lett hivatalos, hogy övé a Mediaworks, az ország egyik legnagyobb médiavállalata. Ezt korábban tagadta a felcsúti üzletember.

2017 októberében Tiborczon volt a sor, hogy egy interjúban hivatalossá tegye:

övé a BDPST.

Mindezt úgy, hogy előtte a cég tőkét akart emelni, de ezt a cégbíróság csak akkor engedte volna, ha társaság vezetése frissíti a részvénykönyvet, azaz felfedi a vállalat aktuális tulajdonosi szerkezetét, amit nem akart megtenni a BDPST, inkább lemondott a tőkeemelésről. Mellesleg a Heti Válasz akkor már másfél hete várt arra, hogy betekintsen a részvénykönyvbe.

Luxusóra, magángép, kastély

2018-ban is folytatódott a NER-vagyon felvállalása: májusban Mészáros Lőrinc újabb üzleti comingoutot nyomott, bevallotta, hogy övé és feleségéé a Konzum Magántőkealap, amelynek tulajdonában például a Hunguest Hotels és osztrák szállodák vannak. Azok például, amikről már egy évvel azelőtt megírtuk, hogy Mészároséi.

Lázár a választások után írta be a vagyonnyilatkozatába, amit szintén mindenki sejtett: hivatalosan is köze van a batidai vadászkastélyhoz, amiről februárban kis túlzással még azt magyarázta, hogy azt sem tudja, hogy micsoda.

Augusztus 23-a újabb fontos dátum a NER-vagyon fehérítésében: A BDPST-Group részesedést szerzett az Appeninben, azaz

a Mészáros Lőrincék által összegründolt vagyon egy része immár Tiborczéké, Orbán Viktor lányának családjáé.

Az utóbbi hetekben egyébként is úgy tűnik, hogy a NER a lovak közé dobta a gyeplőt: Orbán Ráhel Kötcsén jelent meg egy olyan szettben, ami alsó hangon is több tízmillió forint. Vadiúj BMW-terepjáró, sokmilliós karóra, Gucci-cipő, Louis Vuitton-táska úgy, hogy tisztában volt vele, hogy a nem baráti sajtó fotósai és operatőrei is ott lesznek, ahogy kiszáll a kocsiból.

Aztán jött a magángép-ügy. Orbán korábban is utazgatott magánrepülővel, de még augusztusban is lepattintotta az erről kérdező újságírókat Havasi Bertalan, mondván, "magánutazás volt, amely nem emésztett fel közpénzt". Hétfőn azonban megnevezte, hogy ki fizette a Vidi várnai BL-meccsére utazó kormányfő útját: Garancsi István, Vidi-tulaj.

Ezzel megint küldött egy finom kis jelzést a NER, hogy mindent megtehet.

Ha ugyanis komolyan vesszük magunkat, akkor a kormányfő egy sokmilliós ajándékot (=vesztegetést) vett át egy olyan cég vezetőjétől, amely versenyez az állami megbízások elnyeréséért. Itt írtunk arról, hogy a német elnök egy ingyenes business classba bukott bele, de Netanjahu ellen is vádat emeltek, és Clintonnak is magyarázkodnia kellett.

