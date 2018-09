Személycserék jönnek, ez állhat a kultúrharc mögött

Néhány hétnyi szünet után nemrég újraindult és éppen a szombati Magyar Időkben jelent meg a jobb- és baloldalon nagy hullámokat keltő verőcikksorozat újabb darabja, melyben Szakács Árpád ezúttal a színházi szféráról akarja bizonyítani, hogy az Orbán-kormánynak köszönhetően egyre jobb a helyzet, és valójában baloldali figurák vannak domináns helyzetben. Mint írja, a nagy színházak repertoárjának

70 százaléka külföldi szerző munkája, jelentős része felszínes kozmopolita előadás.

Szerinte sokkal több klasszikus magyar darabot kellene műsorra tűzni, nem mindenféle „norvég, holland, dán, amerikai stb.” műveket. Külön sérelmezi az olyan „aberrált darabokat”, mint a Trafóban októberben egyetlen alkalommal színpadon lévő MDLSX-et, melyben az olasz előadó meztelenre vetkőzik.

Kósa cikkének az állításait azt szem előtt tartva érdemes nézni, hogy egyetlen forrása sem szerepel névvel. Mindenesetre kiemeli, hogy egy fideszes képviselő a háttérben azt mondta, hogy a Magyar Időkben megjelent cikksorozatot a kormánypártban nem tartják túl fontosnak, a mai napig többen olvassák a Pártban a Magyar Narancsot, mint a kormánylapot, és ez az egész sajtó-kutúrkampf nem felső utasításra történik. Egy másik, Orbán-közelinek mondott forrás is azt hangsúlyozza, hogy Kötcsén a miniszterelnök igazából arról beszélt, hogy „nem egymást kellene támadni, hanem magas szintű alkotásokkal bizonyítani, hogy ki a jobb”.

A jobboldalon belüli támadásokat a Népszava-cikk annak tulajdonítja, hogy a következő időszakban több pénz jut majd kultúrára, és vannak, akik előre igyekeznek előnyös pozíciókat szerezni maguknak.

Az informátorok azonban arról is beszéltek, hogy a stratégiai fontosságúnak tartott kulturális intézményeknek átvilágításra kell készülniük. A kormányzatban állítólag több olyan intézménnyel kapcsolatban is elégedetlenek, ahol már Orbánék nevezték ki a vezetőket. „Megbízható forrásunk az Országos Széchenyi Könyvtárat, a Nemzeti Múzeumot, a Zeneakadémiát, és a Petőfi Irodalmi Múzeumot (PIM) említette.” A Népszava cikke szerint egy új, történelmi filmekre fókuszáló filmalap is létre jöhet, mert Andy Vajnának a fideszes megítélés szerint nincs érzéke és kedve ehhez a műfajhoz.