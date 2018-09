A fideszes Csizi Péter állami vállalatok vezetését kapja, ha már nem lett képviselő

Csizi Péter a Fidesz jelöltje volt Pécsen, de a kvázi összellenzéki jelölt Mellár Tamás legyőzte, ő lett országgyűlési képviselő. A listás helyek meg pont úgy alakultak, hogy ő volt az, aki éppen hogy lemaradt. Aztán Balog Zoltán Emmi-vezér lemondásával ő jött volna a sorban, de nyilván mást választott a Fidesz helyette, hiszen Csizi egy kormánybarát lapban úgy nyilatkozott: "most úgy érzem, pihenésre van szükségem, szeretnék a családommal, a kislányommal is több időt tölteni. Minderre figyelemmel most nem kívánok képviselő lenni".

Úgy néz ki, Csizi két hét alatt úgy kipihente magát, hogy teljesen készen áll három állami vállalat összevont vezetésére. A Szabadpécs azt írja, Csizi Péter kapja a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft., az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft., illetve a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetését. A három cég vezetése eddig is egy kézben volt, a cégek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alá tartoznak. Mindhárom cégnél bejegyzés alatt áll, mint ügyvezető.

"Mindhárom állami társaság alapvetően megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat. A FŐKEFE-nek 3500-3800 dolgozója van, az ERFO-nak kb. 900 fős a létszáma, míg a KÉZMŰ is legalább 500 embernek ad megélhetést, így Csizi Péter irányítása alá több mint 5000 dolgozó tartozik. Csak a KÉZMŰ jegyzett tőkéje több, mint 1,3 milliárd forint" - írja a Szabadpécs. Hozzáteszik, Csizi Péter a három cég vezetéséért több pénzt kap, mint amit parlamenti képviselőként kapott volna.

A 36 éves Csizi Péter a pécsi Fidelitas alapítója, emellett nyolc évig volt országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben, ennek első négy évében Pécs alpolgármestere is volt.