A Fidesz nem akarja, hogy az EP-képviselők hozzászóljanak a Sargentini-vitához

Önmagában az különleges esemény, hogy a magyar parlament egy olyan jelentést tárgyal, amely az Európai Parlament napirendjén szerepelt. A Sargentini-jelentésnél azonban politikai szempontból érthető, miért erőlteti ezt a Fidesz. Az EP-ben elfogadták a magyar jogállamiság helyzetét elmarasztaló dokumentumot, míg a magyar parlamentben, ahol a Fidesz-KDNP-nek ugye kétharmados a többsége, nyilván el fogják ítélni a jelentést.

A Fidesz által benyújtott határozati javaslat címe sokat mondó:

Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról.

A dokumentum elfogadásával az Országgyűlés arra szólítaná fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot elleni valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.

Kijelentjük, hogy Magyarország maga védi a határait! Fenntartjuk a kerítést és nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határőrizet jogát - tartalmazza az ország szuverenitásának megvédéséről szóló előterjesztés.

Nem kapnak szót az EP-képviselők

A határozati javaslatról szerdán tárgyal a parlament, és elsőre azt gondolhatnánk, hogy az ügyet az EP-ben is tárgyaló EP-képviselők is szót kaphatnak, esetleg az ottani szavazatukat is megindokolhatják, ha már erről van szó a magyar törvényhozásban.

De nem. Ujhelyi István MSZP-s képviselő vasárnap jelentette be, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy nem szólalhatnak fel a szerdai ülésen. "Azt várjuk, hogy a hétfői házbizottsági ülésen Tóth Bertalan pártelnök-frakcióvezető javaslatát, kérését, követelését megfogadják és uniós érintettségűvé válik a szerdai vita."

A kormányoldalnak azonban, úgy tűnik, nincs szándéka megfogadni ezt a tanácsot. A HírTV-nek Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár azt mondta: "Ujhelyi EP-képviselő úrnak nem kell félnie semmitől, a magyar emberek pontosan ismerik az ő véleményét. A képviselő úr megszavazta a Sargentini-jelentést, ami megtámadta Magyarországot, pontosan ismerjük az ő véleményét, mindenki tudja, hogy ő egy bevándorláspárti politikus és egyébként amiatt sem kell aggódnia, hogy az MSZP-s elvbarátai ne képviselnék a véleményét a parlamenti vitában."

Az MSZP erre hétfőn közölte: "ha nem teszik ezt lehetővé, azzal igazolják, hogy a jelentés valóban az igazságot tartalmazza, Orbán pedig újra bebizonyítja, hogy ugyanúgy tud hazudni az Európai Parlamentben, mint a magyar Országgyűlésben." Hiszen az EP-ben Orbán azt mondta, hogy "a Fidesz soha senkit nem akart elhallgattatni azért, mert más a véleménye" - emlékeztetett az MSZP.

Hétfőn dönt majd arról a házbizottság, uniós ügyként tárgyalnak-e az Európai Parlamentben elfogadott jelentésről.

(Borítókép: Patrick Seeger / MTI / EPA)