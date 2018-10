A kormányhivatal rászólt az I. kerületre a lakásbérleti titkolózás miatt

Az I. kerületi önkormányzat nem arról híres, hogy nagyon transzparensen és mindenki számára egyenlő feltételekkel intézné az önkormányzati lakások kiadását, erről már mi is többször írtunk, ez egy nagy cikkünk volt, de írtunk itt és itt is a jelenségről.

Az önkormányzat most már ott tart, hogy úgy viszi be a testület elé az eddigi bérleti szerződések meghosszabbításait, hogy nincs beleírva az, mennyiért adták ki eddig a lakást, amit most változatlan áron újra kiadnak. A képviselőknek úgy kell szavazniuk, hogy nem tudják az eléjük tett papír alapján, hogy havi ötezer, vagy mondjuk másfél millió forintért adnak oda valakinek további öt évre egy ingatlant.

Veres Dávid képviselő a Fővárosi Kormányhivatalhoz fordult ezt kifogásolva. Azt írta,

A vagyoni szerződések megkötésekor az ár olyan minimumelem, melyet nem lehet kihagyni. Az így előkészített és meghozott döntések kizárják, hogy a vagyon felett rendelkezők a jó gazda gondosságával járjanak el tárgykörben. (...) Amennyiben az SzMSz.-ből sem következik az értékelemek feltüntetésének szükségszerűsége, úgy az SzMSz-ünk véleményem szerint hiányos, vagy sérti a normavilágosság elvét. Ezért kérem a Kormányhivatal közbenjárását a fent leírt ügyekben!

A kormányhivatal erre reagálva hosszú levélben írta le, hogy a változatlan feltételekkel történő hosszabbításnál nem formai követelmény az ár feltüntetése. Ettől függetlenül azért egy kicsit odapirított a kormányhivatal a jegyzőnek, mondván, azért nem feltétlenül a legjobb eljárás.

Veres Dávid az Indexnek azt mondta, a jegyző megfogadta a javaslatot, mert a szeptember 28-i testületi ülésen "valamiért már újra árakkal együtt kerültek elénk a szerződések".