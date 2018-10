Beperli Sallai Róbert Benedeket az LMP-ból kilépett Szél Bernadett

Azt ATV-ben beszélt arról Szél Bernadett, hogy beperli a korábban Hadházy Ákost is megtámadó Sallai Róbert Benedeket, amiért korábban bűncselekménnyel vádolta meg. A 444 cikke szerint az LMP-ból hétfőn kilépő korábbi miniszterelnök-jelölt szerint a párt eltért a korábbi központi irányvonaltól.

Szél arra is kitért, hogy felbomlott az LMP politikai egyensúlya belül, és problémákat okozott, hogy több megnyilvánulása baloldali vagy éppen liberális volt. Arra is beszélt, hogy az etikai bizottságot bunkósbotnak használták és vezetési válság van a párton belül, illetve sejtelmesen megjegyezte, hogy vannak feltételezései arról, mi történik most éppen az LMP-ben.

A jövendőbeli politikai szerepvállalásáról egyelőre nem beszélt, de azt megjegyezte, hogy fontos, hogy az azonos értékű emberek megtalálják egymást, és ezt jól mutatja, kik fogadták el a Sargentini-jelentést, és kik nem.