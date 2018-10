Egyelőre nem nyílik meg a Sorsok Háza

Felfüggesztik a Sorsok Háza megnyitását, írta sajtóközleményében a DK Orbán Viktor parlamenti felszólalása alapján. Gréczy Zsolt DK-s képviselő kérdésére ugyanis Orbán Viktor azt válaszolta az azonnali kérdések órájában, hogy addig nem tervezik a hely megnyitását, ameddig nem születik konszenzus a kiállítás koncepciójáról.

Orbán úgy fogalmazott, hogy a kormány akar még egy emlékmúzeumot, de

ha nincsen béke e körül az ügy körül, akkor semmi sem hajt bennünket, kivárhatjuk, amíg ezek a viták nyugvópontra jutnak.

Orbán tehát konkrétan azt nem jelentette ki, hogy elhalasztják a megnyitót. De ez némileg elmozdulást jelent az eddigi állásponttól, miszerint kőbe vésett lenne, hogy megnyílik jövőre a múzeum.

A kiállítás koncepcióját Schmidt Mária állította össze, amelyet többen is támadtak, köztük Robert Rozett, a magyarországi holokauszt elismert kutatója, az amerikai United States Holocaust Memorial Museum, de Izraelből is érkezett bíráló vélemény, illetve maga a Mazsihisz is elégedetlen az Schmidték ötletével.

A helyzet egyértelmű: az EMIH-nek nem a történelmi hitelesség, nem a magyar zsidó közösségi emlékezet és nem a magyar zsidóság a fontos, hanem a közpénzek és ingatlanok megszerzése.

- közölte korábban a Maszihisz arra is utalva, hogy a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Zsidó Hitközség kifejezetten támogatta a kiállítás koncepcióját, és a Sorsok Háza megnyitását.

A DK többek között a Országgyűlés Kulturális Bizottságában is tárgyalna az ügyről. A Sorsok Háza egyébként 2013 óta képtelen megnyitni. Schmidt Máriának egyébként nincs túl jó szériája az utóbbi években, a legtöbb hozzá köthető állami projekt körül elég nagy botrány alakult ki, elég csak Milo Yiannopoulos budapesti előadására, a Dózsa Lászlót nem ábrázoló falfestésére, a Magyarország halszagú néven elhíresült videóra, vagy a Figyelő civileket listázó cikkeire gondolni.