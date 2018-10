A mentelmi bizottság elé került Orbán magánrepülőzése

Kocsis-Cake Olívió, a Párbeszéd képviselője arra kérte a Mentelmi Bizottságot, hogy foglaljon állást Orbán Viktor magánrepülős útjaival kapcsolatban. Az Indexhez eljutott beadvány szerint a bizottságnak azt a kérdést kell eldöntenie, hogy

a miniszterelnök részére juttatott ingyenes repülőút ajándéknak minősül-e vagy sem.

Kocsis-Cake, aki egyébként a bizottság alelnöke is, arra kíváncsi, hogy Orbán Viktornak (vagy más képviselőknek) szerepeltetnie kell-e jövő évi vagyonnyilatkozatában "az olyan ajándékokat, amelyek valamely, a képviselői tiszteletdíjat meghaladó értékű szolgáltatás igénybevételére vonatkoznak (nem tárgyiak)".

A politikus beadványában jelezte, hogy a vagyonnyilatkozatokról szóló törvény értelmében az országgyűlési képviselőknek nyilatkozniuk kell a képviselői megbízatásukkal összefüggésben kapott ajándékokról is.

Kocsis-Cake szerint az állásfoglalást az is indokolttá teszi, hogy Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón azt állította, hogy Orbánon múlik, beleírja-e vagyonnyilatkozatába a Garancsi István vendégeként megtett, óránként egymillió forintba kerülő repülőutakat. "Gulyás Gergely állítása szerint nem tudja, hogy ezek a repülőgépes utak nevezhetők-e egyáltalán ingyenes juttatásnak vagy sem" – írta beadványában a politikus.

A Mentelmi Bizottság elnöke a KDNP-s Hargitai János, aki hétfőn a Képviselői Irodaház előtt nem akarta kommentálni az Indexnek a miniszterelnök repülőútjait, de azt mondta, ha hivatalosan találkozik az üggyel (azaz a bizottság elé kerül), akkor lesz róla véleménye.

Orbán Viktor hétfőn az azonnali kérdések órájában azt mondta az ügyet firtató képviselőknek, hogy 30 éve is így ment, jövő héten is így fog menni. "Eddig senki kifogást ez ellen nem emelt, nem pontosan értem, hogy most hirtelen mitől lett ez ilyen slágertéma" – jelentette ki a kormányfő.