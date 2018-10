Nem indítanak pótlóbuszt a Déli pályaudvar lezárása alatt

Csütörtöktől két hétig karbantartás miatt szünetel a forgalom a Déliben, a vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, ami az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el - közölte kedden a BKK.

Október 4-től 17-én éjfélig olyan karbantartási munkákat végeznek a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon, a peronokon, amiket vonatforgalom mellett nem lehet elvégezni.

A munkálatok idején a Déli pályaudvarról nem indulnak, és nem is érkeznek oda vonatok. A karbantartás miatt leginkább érintett Budapest-Déli–Tatabánya–Győr, Budapest-Déli–Székesfehérvár, Budapest-Déli–Pusztaszabolcs–Pécs vonalakon és egyes mellékvonalaikon közlekedő vonatok menetrendje módosul.

A BKK és a MÁV-START egyeztetett arról, hogy az M4-es metrójáratok csúcsidőben gyakrabban közlekednek a karbantartás idején. Így Kelenföld vasútállomás megközelítését a belváros és Újbuda felől a sűrűbben közlekedő M4-es metróval, Közép- és Észak-Buda térségéből pedig a budai fonódó villamosokkal az M4-es metrót elérve javasolja a két közlekedési társaság.

A BKK járatain a vasúti menetjegyek, és bérletek nem érvényesek, de ezek árát a vasúttársaság a Kelenföld és Déli pályaudvar közötti szakaszra rész- és időarányosan visszatéríti - közölte a MÁV. A bérletesek a fel nem használt szakaszra vonatkozó visszatérítési igénnyel a MÁV-START ügyfélszolgálatához fordulhatnak. A kelenföldi vasútállomás jegypénztárában – kezelési költség levonása nélkül – kérhetik vissza a fel nem használt viszonylatra eső menetdíjrészt azok az utasok, akik a Déli pályaudvarig, illetve pályaudvarról érvényes jegyet váltottak elővételben.

A Közlekedő Tömeg szerint ez cserbenhagyás

A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint cserben hagyja utasait a MÁV-START, amiért nem lesz pótlóbusz a pályaudvar lezárása alatt.

"A MÁV-START nem gondoskodott pótló járatok megrendeléséről, a BKK hálózatán pedig nincs olyan járat, ami Kelenföld vasútállomás és a Déli pályaudvar között közvetlen kapcsolatot adna" - írják. A vonattal érkezők így csak jelentős időveszteséggel, 6 helyett 20-25 perc alatt tudják majd megközelíteni a Déli pályaudvart és Közép-Buda térségét, és mivel nincs pótlóbusz, a Déli pályaudvarig szóló bérlettel utazóknak ez jelentős többletköltséget is jelent.

Felidézték, hogy a pár évvel ezelőtti támfalomlás miatti vágányzárkor még indítottak pótlóbuszt.

Az egyesület álláspontja szerint biztosítani kellene a közvetlen eljutást Kelenföld vasútállomás és a Déli pályaudvar között. Ehhez egy optimális megoldást javasoltak is a MÁV-nak: a Déli pályaudvart is érintő 139-es, 140-es és 140A járatok útvonalának kismértékű módosítását szorgalmazzák úgy, hogy azok mindkét irányban érintsék Kelenföld vasútállomást. Javaslatukat elküldték a MÁV-nak is.

Szünetel a jegypénztár és az ügyfélszolgálat

A lezárás alatt, október 3-án 20 órától 18-án 6 óráig szünetel a jegyértékesítés a belföldi- és nemzetközi személypénztárban, és a személyes ügyfélszolgálat is zárva tart. Október 3-án este 8 órától éjfélig és 18-án éjszaka, reggel 6:00-ig a jegyvásárlás a jegykiadó automatákból biztosított. A pályaudvar zárva tartása idején viszont nem közelíthetőek meg a jegyautomaták.

Kelenföld állomáson megerősített pénztári szolgálat lesz, és két mobilbuszból is lehet majd jegyet venni.

Ezeket a munkákat végzik:

A több mint száz és rengeteg munkagép fog dolgozni a karbantartáson. Az alábbi munkák elvégzése után megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése, csökkenni fog a menetrend szerinti közlekedést akadályozó műszaki üzemzavarok száma:

az alagút kelenföldi kijáratánál 2015-ben bekövetkezett rézsűcsúszás végleges helyreállítása,

a Győri út és a Kuny Domonkos utca melletti támfalak megerősítése,

felsővezetéki hálózat teljes körű átvizsgálása és karbantartása,

magasfeszültségű energiaellátás és térvilágítás karbantartása,

biztosítóberendezés karbantartása,

kitérő- (váltó) és síncserék, betonaljak javítása, kitérők alkatrészeinek cseréje,

vágány- és kitérőszabályozás,

az első vágány alatti közműalagút szigetelésének helyreállítása,

peronok aszfaltburkolatának javítása, helyenkénti újraaszfaltozása.