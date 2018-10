Több százezret is megkereshet, aki bérnővérkedik

A magyar kórházak egy része ma már nem működne, ha nem lennének bérnővérek. A bérnővérek többsége állami kórházban dolgozik közalkalmazottként, de szabadidejükben vagy pihenőidejükben egy cég alkalmazásában másik kórházban vállalnak munkát, írja a csütörtökön megjelent Magyar Narancs.

A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket. Ilyenkor cégekkel szerződnek, akik különböző feladatokra közvetítenek ki szakképzett, alkalmi munkaerőt. A bérnővérek a cégtől kapják a fizetésüket, így a kórház számára is kevesebb az adminisztráció.

Régebben csak egy-két osztályon kellett bérnővér, például az aneszteziológián vagy az intenzíven, de ma már van olyan kórház, ahol 10-12 osztályon folyamatosan kiközvetített munkaerőre szorulnak, mondta a Magyar Narancsnak Eisenhauerné Fördös Andrea, a Független Egészségügyi Szakszervezet egyik alelnöke. Folyamatos igény van a hiányzó munkaerő pótlására a krónikus belgyógyászaton, a traumatológián, sőt ma már segédápolói feladatokra is keresnek bérnővéreket.

Fotó: Varga György / MTI

Aki állami kórházban és bérnővérként is dolgozik, akár több százezer forintot is meg tud keresni. De ennek ára van: az illetőnek három-négy munkahelye van, általában nem tartja be a törvényben előírt pihenőidőt, az egyik 12 órás műszakból szalad a másikba, emiatt egyre nagyobb a tévesztés és a kiégés lehetősége.

Nem véletlen, hogy sok szakképzett ápoló így is inkább a kisebb felelősséggel és 350 ezer forintos fizetéssel járó Lidl-pénztárosi állást választja, és inkább emellett vállalnak néhány éjszakai műszakot kórházakban. Más két hetet Ausztriában vagy Németországban dolgozik, és a fennmaradó idejében itthon bérnővérkedik.

A bérnővéreket az új helyen sokszor újra és újra be kell tanítani, nem biztos, hogy rendelnek a kifogyó gyógyszerből a műszak végén, ha lemondják a munkát, nem tudják pótolni őket a műszakban, és nem tudják ellenőrizni azt sem, hogy mennyire kipihenten érkeznek. Bármennyire is jól hangzik, mondják szakemberek a Magyar Narancsnak, mindez csak átmeneti megoldás lehet az egészségügyben.