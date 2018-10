Kizárták Volner Jánost a Jobbik-frakcióból

A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost, és vele távozik két másik képviselő is, írja a Hvg.hu.

A kizárást 17 igen, 4 nem, és 3 érvénytelen vokssal szavazták meg, ezt maga Volner jelentette be az ülés után.

A parlamenti mandátumáról Volner nem mond le.

A döntést követően két másik jobbikos képviselő, Fülöp Erik és Apáti István is úgy döntött, hogy kilép a frakcióból. Az a híresztelés azonban nem igazolódott be, hogy Steinmetz Ádám is kilép a frakcióból.

Jakab Péter pártszóvivő elmondta, hogy az elnökség úgy döntött, hogy etikai eljárás indul a képviselő ellen. Volnert felszólították, hogy adja vissza szombat délig a mandátumát, akárcsak Fülöp és Apáti.

A belső harc azután tört ki a Jobbik legfelsőbb szintjén, hogy Sneider Tamás elnök és Gyöngyösi Márton frakcióvezető is az LMP-vel való kapcsolat szorosabbra fűzéséről döntött. Volner János volt frakcióvezető körlevélben ellenezte az összeborulást az LMP-vel, az Indexnek pedig azt mondta: rendkívüli tisztújítást szervez, átvenné a párt vezetését.