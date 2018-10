A Jobbik frakciójából kizárt Volner nem adja vissza mandátumát

Ahogy arról beszámoltunk, a Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárta a képviselőcsoportból a pártot élesen bíráló Volner Jánost, Volner kizárására magától távozott még két képviselő, Apáti István és Fülöp Erik is. A frakcióülés és döntés előzménye pedig egy Volner által írt levél volt, amelyben élesen kritizálta a Jobbik-vezetés legújabb projektjét, az LMP-vel való összeborulást. "Bocsánat, de én nem kurvának álltam" - írta ebben a levélben, ahogy azt is, hogy: "ahogy korábban Simicska Lajos fizetési listáján sem szerettem volna rajta lenni, most Ungár Péter és Schmidt Mária fizetési listáján sem szeretnék rajta lenni".

A frakcióból való kizárás (és kilépések) után a Jobbik mindhárom politikusnak szombat délig adtak haladékot, hogy lemondjanak a parlamenti mandátumukról. Most egy friss Facebook-posztban reagált Volner erre. Azt írta:

"Apáti István és Fülöp Erik nevében is mondhatom, a mandátumainkat megtartjuk és továbbra is a Nemzet ügyét fogjuk velük szolgálni."

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Volner a posztban arról ír:

Nekünk ugyanis nem a Jobbikkal van problémánk, hiszen a Jobbikban még mindig sok szeretetre méltó, tisztességes magyar ember dolgozik. Nekünk a Jobbik jelenlegi vezetésével van feloldhatatlan értékrendi és politikai konfliktusunk.

Volner az Indexnek pénteken azt mondta, „igyekszem megakadályozni, hogy a Jobbik balra tolódjon”, az LMP-vel való összeborulást ellenezte, az LMP-t "oszló hullának" titulálta. Pénteken napközben az mondta, nem akarja otthagyni a Jobbikot, ő a párt legtöbb szavazattal támogatott alelnökeként kezdeményezte az elnökség feloszlatását, és elkezdi szervezni a rendkívüli tisztújító kongresszust. Péntek estére kizárták.

A Jobbikon belül sajnos elkezdődött már az őrület

summázza az őt lejáratni kívánó belső kommunikációt.