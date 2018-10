Az ügyészség nem látja értelmét újratárgyalni a Prisztás-gyilkosságot

Bár Jozef Rohác szlovák bérgyilkos azt állítja, hogy 1996 novemberében ő ölte meg Prisztás József vállalkozót, nem pedig az a H. István, akit emiatt a bíróság jogerősen 15 év börtönbüntetésre ítélt, sem a rendőrök, se az ügyészség nem hisz neki. H. István ügyvédje, Patócs Ilona azután nyújtott be perújítási indítványt, hogy Rohác magára vállalta a gyilkosságot. Csakhogy a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblának megküldött átiratában a perújítási indítvány elutasítását javasolja. Ha az ítélőtábla úgy döntene, hogy nem indokolt a perújítás, akkor H. István börönben maradna és le kellene ülnie a 15 éves börtönbüntetését.

Csiha Gábor főügyészségi szóvivő az Index megkeresésére elmondta: perújítási eljárásnak akkor van helye, ha az adott ügyben addig még fel nem merült olyan új bizonyíték kerül elő, ami tartalmánál fogva megdönti a tényállást, hogy Hatvani ölte meg Prisztást. Jozef Rohác „beismerése” az ügyészség álláspontja szerint nem számít ilyen új bizonyítéknak.

A fellebbviteli főügyészségen elemezték Rohác vallomását, összevetették az eljárás irataival, és mindazokkal az információkkal, amelyek az ügyről a sajtóban megjelentek. Ezek alapján jutottak arra a következtetésre, hogy Rohác nem számolt be új információval. Emellett a fellebbviteli főügyészség átiratában felhívta a táblabíróság figyelmét arra a tényre is, hogy Hatvani védője, Patócs Ilona Jozef Roháctól is kapott ügyvédi meghatalmazást, ami alapján meg is látogatta őt a fegyházban. A főügyészség úgy véli, ezt a tényt a döntés előtt ellenőriznie kell a táblabíróságnak is. Igaz, ezzel a főügyészség nem állítja, hogy Rohácnak H. István védője adhatott olyan információkat, amit csak az ügy iratait alaposan ismerők tudhatnak, de az, hogy erre felhívta a táblabíróság figyelmét, arra utal, hogy ezt is elképzelhetőnek tartják.

Csakhogy H. István védője teljes képtelenségnek tartja akár csak a feltételezést is, hogy információkat adott volna Rohácnak, ezzel felkészítve őt a vallomástételre. Patócs Ilona az Indexnek elmondta, 2018 júliusában üzente meg a börtönből a szlovák férfi, hogy menjen be hozzá a szegedi fegyházba. Ekkor Rohác már vallomást akart tenni a Prisztás-ügyben, de nem engedték neki. "A büntetés-végreahajtás alkalmazottai jelen voltak, amikor körülbelül 5 percre találkoztam Roháccal. Mindössze annyit mondott ekkor nekem, hogy ő ölte meg Prisztást, de ezt szeretné, ha ő mondhatná el a nyilvánosságnak. Ebben kérte a segítségemet. Semmilyen papírt nem vittem be neki a Prisztás-ügyben, semmilyen információt nem osztottam meg vele" - magyarázta Patócs.

H. István védője értetlenkedve áll az ügyészség álláspontja előtt. Már csak azért is, mert szerinte bőven voltak olyan információk Rohác vallomásában, amit csak a gyilkos tudhatott. Például a fegyver kaliberét, amiről a szakértők is vitatkoztak, vagy annak az F. Ferencnek a mozgását, kinézetét, öltözetét, aki a gyilkosság idején Prisztással volt. Az ítélet szerint Prisztást F. Ferenc csalta a helyszínre, majd értesítette Portikot. Csakhogy a bíróság úgy ítélte el H. Istvánt, mint gyilkost, hogy semmivel nem tudták bizonyítani, Portik hogyan értesítette őt arról, hol van Prisztás. Ellenben Rohác vallomásában részletesen elmeséli, hogy szlovák ismerőse, Jozef Hamala vitte őt a helyszínre és valakik, akik folyamatosan követték Rohácot, Hamalát értesítették arról, hol találják a vállalkozót. Bár Hamala már halott, így Rohácot nem tudják vele szembesíteni, Szlovákiában éppen Rohácot gyanúsítják Hamala megölésével. Mindez azért lehet fontos, mert a szlovák hatóságok szerint Rohác éppen amiatt ölte meg Hamalát, mert utóbbi el akarta árulni, hogy Rohác ölte meg Prisztást.

Ráadásul más alvilági figurák is úgy vallottak a rendőröknek korábban, hogy nem H. István, hanem Rohác ölte meg Prisztást. Ezen kívül az összes szemtanú, aki a gyilkost látta, átlagos testalkatúnak írta le az az elkövetőt, miközben H. István a kilencvenes években egy kifejezetten nagydarab, dagadtabb ember volt. Egy idősebb házaspárt, aki időközben meghaltak, azt kiabálták a helyszínen, hogy a "biciklis nő volt", márpedig Patócs szerint H. István alkata semmiképpen sem nőies, ellentétben a vékony testalkatú Roháccal. Ezen kívül F. Ferenc végig azt állította a tárgyaláson, hogy a gyilkos nem H. István volt. Patócs szerint az is új információ, hogy Rohác szerint F. Ferenc - amikor a szlovák férfi lelőtte Prisztást - azt kiabálta neki, hogy a "a kurva anyád" - az ügyvédnő szerint ezzel kapcsolatban legalábbis meg kellene hallgatni F. Ferencet is.

Az ügyvéd szerint tény, hogy a bíróság nem tudta bizonyítani, hogy honnan tudta, hova kell mennie Prisztást megölni, a telefonos cellainformációk szerint ugyanis az emberölés időpontjával nem volt együtt azzal a Portik Tamással, akit az ítélet szerint F. Ferenc értestített arról, hol van Prisztás. Patócs szerint érthetetlen, hogy miért nem akar perújítást az ügyészég, ha Rohác vallomásában részletesen leírta a helyszínt, az elkövetés módját és azt is, hogyan hagyta el a helyszínt. Utóbbi azért is érdekes, mert a rendőrségnek erről semmilyen információja nem volt. Az egész vád lényegében K. Györgyi tanú vallomására épült, aki azt állította, hogy H. István az elkövetéshez használt biciklit a Dunába dobta, csakhogy a kerékpárt soha nem találták meg.