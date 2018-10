Márki-Zay Pétert saját bevallása szerint annyira felzaklatták az elmúlt napok eseményei, hogy vasárnap reggel Facebook-oldalán hosszú bejegyzésben írt arról, hogy a város sorsát azonnal rendezni kell, mert ő nem hajlandó tovább játszani Lázár János játékát.

ELISMEREM: GYŐZÖTT LÁZÁR JÁNOS! ...ÉS VESZÍTETTEK A VÁSÁRHELYI GYEREKEK.

– írta Márki-Zay, aki hosszasan írt arról, hogy Lázár emberei az elmúlt időszakban a vásárhelyi gyerekek mindennapjait lehetetlenítik el egyebek mellett azzal,

hogy nem rendezték meg a minden évben szokásos aszfaltrajzversenyt,

hogy mondvacsinált indokkal lemondták a minden évben Mikuláskor megrendezett cirkuszt,

hogy úgy intézik a közbeszerzéseket, hogy azoknak ne legyen győztese, és így nem készül el időre az iskolák szigetelése, felújítása,

vagy azzal, hogy a HMSZ Zrt. a várossal kötött szerződése ellenére a hó végén bezárja a helyi stadiont.

A polgármester éppen ezek miatt úgy döntött, nem akarja tovább húzni a város rendezésének ügyét, és négy pontban foglalta össze az ötleteit. Ezek közül a legfontosabbnak az tűnik, hogy Márki-Zay azt javasolja a képviselő-testületnek,

hogy oszlassa fel magát, és írjanak ki új önkormányzati választást.

Mint írta, ha nem szavaznak neki bizalmat, akkor sértődés nélkül adja vissza a problémák megoldásának lehetőségét Lázáréknak, de ha őt választják meg, akkor a munkáját támogató közgyűléssel sokkal könnyebben tudná végezni a dolgát.

Ezen kívül kitért arra is, hogy a kormánynak át kellene vállalnia Lázár felelőtlen gazdálkodásának következményeit, vagy legalább reorganizációs hitelt kéne nyújtania a város számára. Ha ez összejönne, akkor könnyedén meg tudnák oldani a város minden más problémáját, így meg tudnák menteni a strandot, a vtv-t és a sportegyesületeket is. Utóbbira külön is kitért, arra szólította fel a vezetőiket, hogy mutassák be, hogy fogják megoldani a vásárhelyi gyerekek sportolását.

A HÉTEN TILTAKOZÓ NAGYGYŰLÉST ÉS EGYBEN A SPORTOLÓ GYEREKEK SZÜLEINEK FOGADÓÓRÁT SZERVEZÜNK A STADIONNÁL - az időpontot igyekszünk úgy meghatározni, hogy az egyesületek és a HMSZ Zrt. vezetői mellett Lázár János úr is jelen lehessen - nagyon szeretném látni, ahogy bátran a gyerekek szemébe néz...

– írta végezetül a politikus.