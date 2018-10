A leleményes rab seggében találták meg a mobilt

Sikertelen csempészakciót hajtott végre egy rab - legalábbis ez derül ki a BVOP közleményéből.

Eszerint a hétvégén az egyik hazai börtönbe látogatott egy elítélt rokona, aki beszélő alkalmával az őrök figyelmét kijátszva szerettének három mobilt adott át. Aki a készülékeket felnyomta a fenekébe.

De az őrök éberek voltak, és kiszedték onnan, így a történet csúfos kudarccal ért véget a rab számára.

"Ebből az esetből is látszik, hogy a hozzátartozók és a fogvatartottak is mindent megpróbálnak, hogy illegális tárgyak kerülhessenek be a börtönökbe" - közölte a BVOP.

