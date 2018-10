Orbán: Sztambul-Moszkva-Berlin vonzáskörében élünk

Cikkünk folyamatosan frissül.

A nagy fekete autó sosem népszerű „Nem tudok átmenni, minden utca lezárva”, „Ez a szabadságom megrablása, elvesznek az életemből ennyi időt”, „Tele van a ...... a török elnökkel”, „Nagy rajongói vagyunk az Orbán-Erdogan-találkozónak”, „Ebben a városban nem lehet közlekedni”. Járókelők, biciklis futárok, nyugdíjasok és fiatalok, építési területükön kívül rekedt munkások elkapott mondatai a várból és a parlament környékéről, a török elnök vizitjének útlezárásainál. Recep Tayyip Erdogan hétfőn kezdődött, kétnapos látogatása valóban nagy forgalmi korlátozásokat hozott, a Kossuth tér talán soha nem volt ennyire megközelíthetetlen, mint hétfő délután, amikor az odavezető utcák többsége és a keresztutcák is le voltak zárva. Az akkreditált újságíróknak sem volt egyszerű a bejutás, a rendőrök – biztonsági okból – azt sem mondhatták meg sokáig, hol lesz egyáltalán az a pont, ahonnan legalább a sajtó bemehet a Kossuth térre és onnan a parlamentbe. A lezárás nagyobb kiterjedésűnek tűnt, mint Helsinkiben a nyáron, amikor az amerikai és az orosz elnök találkozott a finn fővárosban. Erdogan konvoja a rendőri felvezetéssel együtt csaknem félszáz autóból állt, csaknem folyamatos helikopteres kíséret mellett.

"Nem csak a NATO közös tagság, szövetség okán fontos számunkra ez a látogatás, habár kétségesen fontos z a tény, hogy egymás szövetségesei vagyunk a NATOn keresztüól, de a magyar diplomáciának van egy tájékozódási rendszere: Sztambul, Moszkva és Berlin, ezen három város vonzáskörében éli Magyarország az életét" - mondta a magyar miniszterelnök Recep Tayyip Erdogannak folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor szerint Magyarország biztonsága közvetlen kapocslatban van Törökország stabilitásával, hogy a migráció ne fenyegethesse a Balkánon keresztül Magyarországot.

"Fontos, hogy Törökország mindig képes legyen az illegális migrációt megfékezni" - mondta Orbán, elismeréssel adózva ugyanakkor, hogy segítséget nyújt a menekülteknek és betartja az EU-val kötött megállapodást is a Törökországban lévő szíriai menekültek ellátásáról.

"Törökországban a terrorfenyegetettség is nagyobb, mint Magyarországon, ezért Törökországnak is fontos, hogy Magyarország ezen a területen együttműködjön Törökországgal." Orbán szerint a két ország erőteljes hadiipari együttműködést fog kialakítani és szorosabb együttműködést kíván kötni.

A magyar nemzeti hadsereg megerősítésében Orbán szerepet szán Törökországnak, elmondása szerint ezt is részletesen megvitatta a török elnökkel.

Orbán szerint az Eximbank 420 millió dolláros hitelkeretet nyit az áruforgalom növelésére. A kormányfő bízik abban, hogy a most 2,5 milliárd körüli áruforgalom hamarosan elérheti az ötmilliárd dollárt, az energetika és a hadiipar területén létrehozandó együttműködés révén is.

Valójában Áder hívta

Erdogan először a magyar államfőnek mondott köszönetet, a hivatalos meghívást ugyanis Áder János küldte el a török elnöknek, aki utoljára öt éve járt Magyarországon, akkor még kormányfőként. A pozíció ma már nem létezik, hatáskörét az elnökké lett Erdogan magához vonta egy alkotmánymódosítás révén.

A török elnök először Gül Baba türbéjének helyreállításáért mondott köszönetet és váratalnul kitért arra, hogy Gellipolinál sírköveket állítanak fel, emlékezve a Monarchia magyar katonáira, akik az Oszmán Birodalom oldalán közösen harcoltak az I. világháborúban.

Gazdasági együttműködésre is kitért, gazdasági vegyesbizottság összeülését ígérve novemberre. Ennek egyik fő területe a turizmus lesz.

Erdogan szerint át kell tekinteni, milyen közös befektetésekkel tudna megjelenni a világban. A török nemzeti légitársaság Budapestről az indiai Mumbaiba fog közvetlen járatot indítani - jelentette be a török elnök.

Kedden a török elnök felszólal a török-magyar üzleti fórumon, amelyen Orbán is jelen lesz. "Inspiráljuk őket, hogy minél több közös vállalkozás jöhessen létre."

"A NATO-ban együtt vagyunk jelen, köszönjük Magyarországnak azt a támogatást, amelyet mindvégig nyújtott az EU-csatlakozási tárgyalások nyomán."

Erdogan barátjának nevezve Orbánt megemlítette, hogy legutóbb Kirgizisztánban találkoztak, ahol a türk tanácsban Magyarország megfigyelőként képviseltette magát.

Az újságírói kérdéseknél először a migrációval kapcsolatban válaszolt a Erdogan, elmondva, hogy 3,5 millió szíriai él Törökországban és félmillió iraki. "Ha a menekültek előtt minden kaput megnyitnánk, akkor egész más kép tárulna elénk." Ankara a visszatérésüket támogatja, Szíriába eddig 360 ezer ember tért vissza.

A török újságírók is Erdogantól kérdeztek a Washington Post újságírójáról, aki a gyanú szerint életét vesztette a Törökország szaúd-arábiai főkonzulátusán. "Kedves barátaim, ez az eset különösen érint, hiszen Isztambulban történt, megrendít bennünket, személyesen engem is." "Ennek az ügynek emberi vetülete is van, nem hagyhatom ezt az ügyet annyiban." "Egy szaúdi újságíró a menyasszonyával együtt lement a konzulátusra, ahová menyasszonyát nem engedték be. Csak az újságíró ment be, de ki tudja bebizonyítani, hogy az az ember többé nem jött ki? Miért nem bizonyítják be ezt a szaúdiak" - mondta a Washington Post eltűnt rovatvezetőjéről Erdogan, nyomozást ígérve az ellentétes beszámolókkal teli ügyről.

Az Origo arra volt kíváncsi, miért kedvelik Erdogant a Nyugat-Erurópában élő török közösségek. "Ők tudják, mi történik Törökországban, a népem ezt mind figyelemmel kísérhetik, eszerint adják le szavazataikat. 60 százaléknál többet adtak le a mi pártjainkra" - kapott lehetőséget Erdogan, hogy megdicsérje magát.

A harmadik kérdésnél Erdogan már Orbánt is bevonta a válaszba, miután a török újságírók ismét a török elnöktől kérdeztek, ezúttal az EU-csatlakozásról.

Orbán szerint az, amit most az EU tesz ezzel kapcsolatban, az őszintétlen. "Nem emlékszem olyan időszakra, amikor sok tárgyalási fejezetet megnyitunk és nem zárunk le egyet sem." "Európának döntést kell hoznia: akar-e mély együttműködést Törökországgal vagy sem. Ha világméretű kérdésekben súlyt akarunk, akkor Törökországgal együtt kell működni. Mi magyarok erős Európát akarunk, ehhez stratégiai megállapodás mindenképp kell Törökországgal" - mondta Orbán.

Válaszul Erdogan megerősítette, hogy a magyar fél valóban támogatta a csatlakozást, amely Törökország esetében tulajdonképpen 1963 óta indult folyamat. "Igen vagy nem, de ne fárasszanak bennünket! Szeretem a tiszta beszédet. Most a türelmünk határára értünk"- mondta Erdogan, ekkor a találkozónak hirtelen vége szakadt.