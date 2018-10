Polt Pétertől megkérdezték a Parlamentben, nyomoz-e Orbán magánrepülőzése miatt

Munkanap volt a parlamentben hétfőn, csak úgy zuhogtak az azonnali kérdések és a napirend előtti felszólalások, az MTI összefoglalója szerint a Jobbik nagyon ráfűzött arra, hogy Orbán kitől és milyen ajándékokat kap, még az ügyészségi nyomozásról is érdeklődtek.

A jobbikos Pintér Tamás kérdezte meg azt, hogy törvényes-e, hogy egy közbeszerzéseket nyerő üzletember a kormányfőt "repteti ide-oda", illetve az ügyészség tisztességes nyomozást folytat-e az ügyben. Szerinte a miniszterelnök nem fogadhatott volna egy nagy értékű szolgáltatást, ezért

felmerül a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadásának a gyanúja is.

Polt Péter legfőbb ügyész leszögezte, hogy az ügyészség a törvények alapján működik.

Az ügyben beérkezett feljelentés jelenleg elbírálás alatt áll és az indoklása választ fog adni a képviselő kérdéseire

- közölte.

A Jobbiknak amúgy is mindenről a kormányfői repkedés jutott eszébe, íme a témák, amikről Garancsi ajándéka jutott eszükbe:

1. Bérek

Jakab Péter a bérszintek kapcsán arról beszélt, ahogy eddig, úgy a jövőben is azok a vállalatok kapnak majd állami megrendeléseket, akik képesek milliós, milliárdos ajándékokat visszaosztani a miniszterelnöknek. "A lókupec-gazdaságpolitika pont így működik" - fogalmazott, hozzátéve: a mérhetetlen korrupció, osztogatás, fosztogatás miatt nincs érdemi béremelkedés. Kitől és milyen ajándékokat fogadott el a kormányfő, hogy mesterségesen alacsonyan tartsák a béreket? - kérdezte.

Felszólalása után az elnöklő Latorcai János figyelmeztetésben részesítette az ellenzéki politikust, mondván, az általa használt jelző nem szerepel a leadott írásos anyagban, és az nem is méltó a Házhoz. Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára cáfolta, hogy nem nőnek a bérek Magyarországon, az adatok európai és V4-es összehasonlításban is kiemelkedőek.

2. Paks

Kepli Lajos (Jobbik) azt kérdezte a paksi bővítésért felelős tárca nélküli minisztertől, kitől és milyen ajándékot fogadott el azért, hogy ilyen szerződéseket kötöttek az atomerőmű megépítésével kapcsolatosan. Bevett szokás-e a kormány tagjainál, hogy a főnökükhöz hasonlóan nagy értékű ajándékokat fogadnak el munkájuk során? - tette fel a kérdést.

Aszódi Attila, az atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár visszautasította a feltételezést, és felhívta a figyelmet arra, hogy az atomenergia meghatározó szerepet játszik a villamosenergia-termelésben. Emlékeztetett: a párizsi klímacélok sem teljesíthetők atomenergia nélkül. Feltételezi - jegyezte meg -, a kérdező képviselő sem ellentételezésért szavazta meg 2014-ben a bővítésről szóló határozatot.

3. Letelepedési kötvények

Mirkóczki Ádám a letelepedési kötvényekre utalva azt kérdezte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárától, mit fogadtak el azért, hogy "bevállalták a rengeteg nemzetbiztonsági kockázattal járó konstrukciót". A képviselő hangsúlyozta, hogy a kötvényeket még az Iszlám Állam egyik frontjától néhány kilométerre is árulták, illetve Belső-Afrikában is hirdették. Milyen ajándékok kellettek ahhoz, hogy a sok figyelmeztetés és kritika ellenére fenntartsák a rendszert és "több mint húszezer migránst telepítsenek be" - érdeklődött.

Dömötör Csaba államtitkár válaszként hangsúlyozta, hogy a letelepedési kötvények igénylői többszörös biztonsági szűrésen esnek át. A magyar hatóságok azt ellenőrzik, hogy az igénylők Magyarországra nézve jelentenek-e kockázatot illetve szerepelnek-e az EU vagy a NATO szankciós listáin - emelte ki. A kötvények kamata végig alacsonyabb volt a magyar prémium állampapírokénál, ezért a program jelentős megtakarítást is eredményezett - emelte ki az államtitkár.

4. Földek

Az oligarcháknak és külföldieknek eladott földvagyonról kérdezte az agrárminisztert a jobbikos Magyar Zoltán, arról tudakozódva: a tárcavezető kitől és milyen ajándékot fogadott el azért, hogy a miniszter elődje "lenullázta a nemzeti földvagyont". Ha a miniszterelnök rendszeresen fogad el milliós ajándékokat kormányközeli vállalkozóktól, akik aztán milliárdos megrendeléseket nyernek el közbeszerzéseken, akkor a tárcavezető "hogyan viszonyul ehhez az urizáláshoz?" - kérdezte.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rosszindulatú feltételezésnek, minden valóságalapot nélkülöző vádaskodásnak nevezte a felvetést, hangsúlyozva, sosem volt még a földprogramhoz hasonló mértékben a gazdákat, a vidéket támogató megoldás.

5. Egészségügy

Lukács László György (Jobbik) a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének haláláról beszélve úgy értékelve, hogy a szakminiszternek azonnal lépést kellett volna tenni, de "lefagyott" Szerinte nem nehéz észrevenni, milyen irányba halad az egészségügy: az állami egészségügy leromlik, mellette a magánegészségügy virágzik. A "ner oligarchái" már a magánegészségügy felé kacsintgatnak - tette hozzá. Mit fogadott el a miniszter azért, hogy az állami egészségügy helyett az oligarchákat gazdagítsa? - kérdezte.

Rétvári Bence azt firtatta, a képviselő mennyit kapott azért, hogy a cége külföldi munkavállalásra szervezett orvosokat. Kitért arra, hogy a Jobbik egyetlen fillért sem szavazott meg az egészségügynek juttatott többletforrásokból. Az elmúlt években ötezerrel csökkent a keringési betegségekben szenvedők száma - jelezte.

(A borítókép: Polt Péter a parlamentben 2017 novemberében - fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)