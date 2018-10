Betörték és bekenték szarral Jávor Benedek ablakát

Ismeretlenek betörték és ürülékkel kenték be Jávord Benedek Párbeszéd-politikus irodájának ablakát, derül ki a képviselő Facebook-bejegyzéséből.

Jávor leírja, hogy már évek óta fenyegető cetliket dobálnak be az irodájába és az otthonába, majd egy idő után ürüléket dobták a postaládájába is, és többször bemásztak a kertbe is.

Nagyon-nagyon szeretném barátilag megkérni Orbán Viktort, Gulyás Gergelyt, Rogán Antalt meg a többieket, hogy nagyon alaposan gondolják át, hogy pontosan meddig szeretnék elvinni ezeket az embereket? Azokat, akik fekáliát gyűjtögetnek, azt bepakolják valamibe, elvándorolnak valahova a városba, és ott szétkenik egy ablakon, csak azért, mert amögött az ablak mögött egy olyan embernek a munkatársai dolgoznak, akivel politikailag nem értenek egyet? És utána elégedetten hazamennek? Akik követ ragadnak, és ablakokat dobálnak be egy hazaárulózós hecckampány eredményeképpen, és úgy gondolják, hogy helyes, hazafiúhoz méltó cselekedetet követtek el? Akik Ujhelyi István képviselőtársamat ábrázoló bábukat akasztanak Budapest egyik jelentős közterületén, röhögcsélve? Akiket kiszolgálva és hergelve újságírónak nem nevezhető kamerás alakok nyomulnak be Hadházy Ákos kertjébe, a gyerekei szeme láttára? Akik kiszúrják egy panziós kerekét, mert szállást mer adni néhány, a magyar állam által hivatalosan befogadott menekültnek?

- írja a politikus, és az ügyben feljelentést tesz a rendőrségen.