Túl sok könyv volt Czeglédy cellájában

Túl sok könyvet tartott a cellájában Czeglédy Csaba. A több mint egy éve előzetesben lévő mszp-s politikus a zárkarend megsértéséért fegyelmi fenyítést kap – derült ki a Hvg.hu biztokába került fegyelmi határozatból.

A döntés végleges, az első- és másodfokú eljárás is megállapította a vétséget, amely szerint a jogász-politikus – aki Gyurcsány Ferenc és felesége vállalkozásainál is végzett rendszeres ügyvédi munkát – a megengedettnél 47 könyvvel többet halmozott fel cellájában.

A diák meló

Az ügyészség gyanúja szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédyék szerint az ügyvéd politikai kötődése játszik szerepet abban, hogy eljárás indult ellene, vitatva, hogy bűncselekmény történt volna.