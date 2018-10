Előzetesben marad a villanyszerelők meggyilkolásával gyanúsított férfi

Meghosszabbították az előzetes letartóztatását annak a férfinak, akit a nyomtalanul eltűnt mosonmagyaróvári villanyszerelő, Mácsik Zoltán megölésével gyanúsítanak, írja a Blikk. A Győri Járásbíróság döntése értelmében december 11-ig biztosan rácsok mögött marad É. Imre.

Mácsik Zoltán idén húsvétkor tűnt el, miután találkozóra ment É. Imrével, egykori munkaadójával. A mosonmagyaróvári villanyszerelőnek több millió forinttal tartozott a győri építési vállalkozó, aki azt ígérte neki, hogy egy benzinkútnál odaadja a pénzt. A kút kamerája felvette, ahogy a két férfi autóba száll és elhajt. Azóta Mácsik Zoltánról semmi hír sincs, bár családja még reménykedik benne, hogy élve előkerülhet.

É. Imre ügyvédje szerint a férfit hamarosan meggyanúsíthatják a másik eltűnt villanyszerelő, Orlik Vilmos megölésével is. Korábbi lapértesülések szerint a vállalkozó nemrégiben megbukott egy hazugságvizsgálaton, és egy másik, három éve eltűnt villanyszerelő, az Ausztriában dolgozó Orlik Vilmos eltűnésével is összevonták az ügyét - ő is a vállalkozóval találkozott utoljára.

É. Imre elleni bizonyítékok közé tartozik még, hogy megtalálták a házában Mácsik Zoltán pulóverét, lőport találtak a kezén, és a rendőrök kiderítették, a letartóztatása előtti napokban több liternyi hipót és gyorsan kötő cementet vásárolt. Mácsikon és Orlikon kívül még két eltűnt villanyszerelő és az építési vállalkozó ikrényi, szintén eltűnt telekszomszédja is gyanús É. Imre ügyében.