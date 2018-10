A Fidesz előhívhatja a Jobbik rémálmát

Volner János Jobbik-alelnököt a múlt pénteki "nem kurvának álltam"-körlevele után este kizárták a frakcióból, majd kiderült, hogy két másik képviselő, Apáti István és a volt tiszavasvári polgármester Fülöp Erik is távozik a Jobbik képviselő-csoportjából. Volnerék immár nyíltan jelezték, hogy nem értenek egyet a párt balra fordulásával, és például azzal, hogy az LMP-vel szorosabbra fűzzék a kapcsolatot.

Ez után a fejlemény után új értelmet nyert a Jobbikból korábban szintén a balra fordulás miatt távozó Toroczkai László csütörtök esti nyilatkozata. Toroczkai az ATV-ben azt mondta ugyanis egy nappal Volner biliborítása előtt, hogy számít arra, hogy további kilépések történnek az ellenzéki frakciókból, és

majd meglátjuk, a házszabály mit tesz lehetővé, de akár frakciónk is alakulhat.

Toroczkai nem parlamenti képviselő, ám a választás után alapított Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, Dúró Dóra tagja az Országgyűlésnek.

Egyelőre nincs arról bejelentés, hogy Dúró és a most távozó Volnerék egymásra találnak - Volner éppen azt bizonygatja, hogy nem a Jobbikkal, hanem a mostani vezetésével van baja. De nyilván a közös múlt miatt van esély arra, hogy a parlamenti munkában együtt fognak működni a Jobbikból távozó képviselők.

Frakciót alakítani a mostani szabályok szerint nem tudnak. Pedig egy képviselőcsoportnak felsorolhatatlanul nagyobb a mozgástere, mint akárhány független képviselőnek. Egyrészt anyagi szempontból előnyös a frakció (az állami támogatás mellett a frakciónak önálló alkalmazottjai is lehetnek), másrészt kommunikációs szempontból ad több lehetőséget (napirend előtti felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések).

A mostani szabályok szerint viszont frakció alakítására csak "az előző általános választáson országos pártlistát állító és mandátumot szerző, ugyanazon párthoz vagy annak jogutódjához tartozó képviselők jogosultak". És minimum öt fő kell a frakció alakításához. Két ciklussal ezelőtt emiatt nem tudtak az MSZP-ből kilépő DK-sok, illetve az LMP-ből kilépő párbeszédesek önálló frakcióhoz jutni.

Az ex-jobbikosok szintén nem teljesítik egy kritériumot sem (a Mi Hazánk a választás után alakult, ráadásul most négyen vannak). A most függetlenként ülő balos képviselők; az ex-LMP-s Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs, illetve akár a liberális Bősz Anett szintén emiatt nem gondolhat a frakcióalakításra.

Dúró nem beszélt Kövérrel

A Jobbikban ennek ellenére gyorsan szárnyra kapott a pletyka, hogy önálló frakció alakításán ügyködnek. Sneider Tamás Jobbik-elnök a tagoknak küldött levelében (ezt Szilágyi György képviselő a Facebookján nyilvánosságra hozta) azt írta: "olyan információk jutottak ugyanis a birtokunkba, mely szerint Kövér László már egyeztetett Dúró Dórával arról, hogyha találnak maguk mellé még néhány képviselőt, a Fidesz úgy alakítja át a házszabályt, hogy Novák Előd pártjának frakciója lehessen."

Dúró Dóra az Azonnalinak azonnal cáfolta a szóbeszédet:

a köszönésen túl nem beszél a házelnökkel, és annak ismeretében, hogy a Fidesz hogyan áll az ellenzéki kezdeményezésekhez, szerinte felesleges is lenne ilyesmiről tárgyalniuk.

Dúró érvelése ugyanakkor annyiban sántít, hogy a Fidesznek ezúttal igenis érdekében állhat egy anti-Jobbik frakció dédelgetése. Nem nehéz ugyanis kiszámítani, hogy ez a frakció (az első időszakban biztosan) inkább lenne a Jobbik, mint a Fidesz ellenzéke.

A Jobbiknak az az érdeke, hogy a tőle kivált/kizárt képviselők szépen eltűnjenek a süllyesztőben, ezzel szemben nekik rémálom-forgatókönyv, ha az ex-jobbikosok a színpadon maradnak. Egy frakcióval ezt könnyen megtehetnék. Ráadásul Orbán centrális erőtér-koncepciójába szépen beleillene egy újabb kis ellenzéki pártocska, frakciócska, amely majd semmiképp nem akar összefogni a többi ellenzéki párttal.

Volner nem asszisztál

Volner János az Indexnek erről azt mondta, hogy maga is hallotta a frakcióalakítós hírt, amelyet "rosszindulató pletykának" tart. Apáti Istvánnal és Fülöp Erikkel egyeztetett álláspontja erről, hogy

a kétharmad ilyen jellegű húzásaihoz nem fogunk asszisztálni.

Volner azt mondta, hogy neki most a Jobbikban van dolga, "a Jobbikon belül vívom a küzdelmet", és a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy " fideszes érdekek miatt" akarná szétszakítani pártot. Mint mondta, nem is hívogatja vissza napok óta a jobbikos társait, nehogy ráfogják, hogy ő lázítja a jobbikosokat a pártvezetés ellen.

Ugyanakkor elég elkeserítő jelnek tartja, hogy Jakab Péter szóvivő már az etikai bizottság döntése előtt megelőlegezte a pártból való kizárását, ami "az ötvenes éveket idézi". Volner azt is mondta, hogy "óvom a pártom, hogy kisgazdásodó jelleget felöltsük", ugyanakkor számít arra, hogy a kizárása ki fog hatni a pártra, és számos társa távozhat emiatt a Jobbikból, akár a frakcióból is.

A frakcióban Volnernek még valóban lehetnek támogatói: Volner kizárásánál a szavazati arány 17 igen, 4 nem és 3 érvénytelen volt. Ráadásul Volner azt érzékeli, hogy ha őt kizárják, jó páran a Jobbikból annyira dühösek lesznek, hogy sorra teregetik majd ki azokat az információkat, amelyekkel "le fogják gyalulni a jobbikos vezetőket". Azt azonban Volner nem árulta el, hogy milyen jellegű információkra céloz.