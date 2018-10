Az Emmi államtitkára hamis adatokat közölt a kórházi várólistákról

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) államtikára a parlament múlt heti ülésén egy kérdésre válaszolva elbüszkélkedett azzal, hogy a kormány 25 milliárd forintos ráfordításának köszönhetően 2012-höz képes egy sor területen sikerült csökkenteni a várólistákat:

szürkehályog-műtétekre a tényleges várakozási idő 90 napról 45 napra csökkent;

a csípőprotézis-műtéteknél a 180 napos várakozási idő 104 napra csökkent;

térdprotézisműtéteknél pedig 241 napról 137 napra mérséklődött.

Fotó: Kovács Attila Rétvári Bence

Csakhogy az Mfor.hu a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján ellenőrizte az államtitkár által sorolt eredményeket, és a valós kép alapján kevés területen volt valódi javulás, sőt, több várólista hosszabb lett.

Jelenleg majdnem 36 ezren várnak valamilyen műtétre az országban (tavaly novemberben több mint 28 ezernek kellett várnia), leghosszabb ideig az államtitkár által is említett beavatkozásokra. Csakhogy ezeken a területeken alig vagy egyáltalán nem történt előrelépés.

11 474-en várnak szürkehályog-műtétre, a kormány által említett 45 nap helyett átlagosan 87 napig. De ha valaki egyike az Észak-Alföldön élő 1600 betegnek, akkor 119 napig várhat.

6088-an várnak térdprotézis-műtétre a 137-tel szemben valójában 340 napot, tehát majdnem egy teljes évet (Észak-Magyarországon többet is, mint egy év, átlagosan 571 napot). Itt jelentősen romlott a helyzet, mivel tavaly a várakozási idő még „csak" 295 nap volt.

5261 beteg vár csípőprotézisre, de nem 104 napig, hanem 279 napig (tavaly 295 napot kellett várni). De a regionális különbség itt is szembetűnő, ugyanis Észak-Magyarországon 487 nap a várakozás ideje.

De vannak ezeknél is hosszabb várólisták, a transzkatéteres szívbillentyű-beültetésre 669 napot kell várni (ami 52 napos növekedést jelent), 410 napot kell várnia annak a 90 embernek, akinek ortopédiai nagyműtétre van szüksége (ami szintén jelentősen, 56 nappal nőtt június végéhez képest) – és ha valaki a Dél-Dunántúlon él, akkor a műtétjére csak 2 év 2 hónap (egészen pontosan 792 nap) múlva kerülhet sor. A NEA adatai alapján a kiterjesztett gerincműtétre szorulók sem járnak jobban. Országos átlagban 403 napot kell várni, Dél-Dunántúlon azonban erre is 554 nap a megadott várakozási idő. Ugyanez a helyzet a gerincstabilizáló műtéteknél is, ahol az országos átlag 314 naphoz képest a régióban 479 napig kell várakozni. A gerincstabilizáló műtétnél ráadásul a várólista június végéhez képest jelentősen romlott: 66 nappal nőtt egy negyedév alatt a várakozási idő.