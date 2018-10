Kitüntették a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét

Pardavi Márta nyerte a Human Rights First rangos emberi jogi díját. Az ismert amerikai jogvédő szervezet díjával a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének a menekültek, migránsok és más, a társadalom peremére szorított csoportok jogaiért végzett munkáját ismerték el. A Human Rights First oldalán megjelent közlemény szerint a díjat Pardavi egy olyan időszakban kapja, amikor az emberi jogok és a jogállam ellen példátlan támadás zajlik Magyarországon, aminek az is része, hogy kriminalizálják a migránsok és a menekültek segítőit.

„Amikor világszerte gyűlöletet keltenek a menekültek ellen, Márta és a Magyar Helsinki Bizottság csapatának bátorsága mindannyiunkat inspirál” – mondta Rob Berschinski, a Human Rights First alelnöke. "Mindezt egy olyan országban, amelyik egyre távolodik a demokratikus berendezkedéstől. Bár büntetőjogi szankciókkal fenyegetik, a kormánypárti sajtó pedig becsmérli őket, Márta és a Magyar Helsinki Bizottság bátran folytatja embermentő tevékenységét.”

A Magyar Helsinki Bizottság a 2015-ös menekülthullám után került a kormányzati támadások fókuszába, amikor a bevándorlás-ellenesség az Orbán-kormány politikájának meghatározó elemévé vált. A menekülteknek és más rászoruló, marginalizált csoportoknak évtizedek óta jogi és egyéb segítséget, valamint tájékoztatást nyújtó civil szervezetet (más civilekkel együtt) azóta a kormány büntetőjogi fenyegetéssel, különadóval és lejáratókampánnyal igyekszik ellehetetleníteni.