Vidéki vicinálist hozott a MÁV-HÉV az agglomerációba

A MÁV, a MÁV-HÉV és Csömör vezetése a kormánymédiának sajtótájékoztatót tartott arról, hogy januártól új járatot vezetnének be Csömör és Kerepes között, írja az iho.hu vasúti szakportál. A vonatok a régen nem használt, már felsővezetékétől is megfosztott kavicsbányai vágányon járnak majd, így csak dízeljármű jöhetett szóba. A MÁV-nál találtak is néhány Bzmot motorvonatot a célra.

Izgalmas megoldás, hogy a vicinálisok negyven éve legjellemzőbb járműve a budapesti elővárosban kap feladatot.

– teszi hozzá a lap.

Az iho.hu információi szerint azért csak januárban indul be az új fejlesztés, mert annyira alacsony a létszám, hogy csak túlórákkal lehet majd megoldani a közlekedést. Erre az évre a keret már kimerült, januárban nullázódik.

A lap szerint a Bézék HÉV-en közlekedése különben egyelőre igencsak humánerőforrás-pazarló: a MÁV-Start mozdonyvezetőjének van típusismerete rá, neki viszont nincs vonal- és HÉV-es utasítás-ismerete. Ezért kell mellé egy HÉV-es járművezető is, aki pilótaként funkcionál a motorkocsi vezetőállásán. Egyébként a mostani az utolsó hét, amikor még van forgalmi szolgálattevő Csömörön, nincs elég szakember a HÉV-eken (sem).