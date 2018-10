Angol nyelvű videókampányba kezd a magyar kormány Európában

A magyar kormány a jelek szerint ráfordul az EP-kampányra, de most nem elsősorban a hazai közvéleményt dolgozzák meg, hanem az európait. Kovács Zoltán kormányszóvivő a Twitteren és a Facebookon jelentette be, hogy a kormány mostantól angol nyelvű internetes videókkal „reagál a hazánkat ért támadásokra”, „nem hagyja válasz nélkül, hogy a Sargentini-jelentéssel megsértették Magyarországot”, és az európai közvélemény előtt is egyértelművé szeretnénk tenni, hogy nem akarunk bevándorlóország lenni.

Az első félperces szpotot már ki is tették, ebben a vicsorgó Verhofstadttal és a migránsbűnözéssel ijesztgetve figyelmeztetik Európát, hogy ideje felrázni Brüsszelt. A harcias hangütés után protekcionista szlogen:

Védjük meg Európát!

A jövőben rendszeresen jönnek majd angol nyelven is kormányzati propagandavideók.

A nemzetközi kampányolás kapcsán érdekes, hogy Schmidt Mária éppen tegnap jött ki szintén angolul saját nemzetközi kommunikációs felületén a cikkével, melyben új doktrínát követel Európának Trump „America First!” szlogenje mintájára. Ennek a kezdeményezésnek szerinte az igazi élharcosa nem más, mint

!!!VIGYÁZAT, SZPOJLERVESZÉLY!!!

Orbán Viktor, hiszen ő már 2008-ban meghirdette, hogy nekünk Magyarország az első.