Nem fizetnek a megsemmisítésért, elégethetik a gyerek fényképét is

A módosításról a HVG írt, eszerint több helyen átírták a tíz napja meghozott rendeletet. Az október 15-én életbe lépő rendelet, mely ellen vasárnap tüntetésen is tiltakoznak, hétfőtől büntetni rendeli az utcán élést. Ennek értelmében mindenkinek szállóra kell vonulnia az utcáról (a hajléktalanellátó szervezetek évek óta mondják, hogy a kormánykommunikáció állításával szemben nincs is annyi férőhely az országban, ahány hajléktalan, a rendelkezés már csak ezért is életszerűtlen), aki nem teszi, szabálysértést követ el.

A rendelet azt is megengedi a hatóságoknak, hogy begyűjtsék az utcai hajléktalanok személyes holmiját, és azt bizonyos indokokkal megsemmisítsék. Ez a rendelkezés idáig anyagi kártérítést írt elő erre az esetre (levonva a megsemmisítés költségeit, vagyis a hajléktalan fizessen is azért, hogy elégetik a dolgait), és kikötötte, hogy nem szabad megsemmisíteni az olyan személyes tárgyakat, mint az utcán élő ember fényképei, személyes iratai, gyógyászati segédeszközei.

Ez az, amit egy gyors változással most még idejében megváltoztattak: az állam tehát nem állít maga elé emberiességi korlátokat, el lehet égetni a gyerekről őrzött megkopott fotót is, bármit.

Kártérítés sem jár, cserébe a hajléktalanok sem kell megfizetniük „a tárolás és a megsemmisítés indokolt költségeit”. A HVG cikke szerint azt is törölték, hogy ha a megsemmisítés alaptalanul történt, az ideiglenes tárolásba vételkor megállapított értéket kamattal növelve vissza kell fizetni a hajléktalannak. Új pont ugyanakkor, hogy a hatóságoknak „az ingóságok ideiglenes tárolásba vételének folyamatáról" kép- és hangfelvételt kell készítenie, mégpedig úgy, hogy "az alkalmas legyen az ingóságok későbbi, egyedi azonosítására”.

Az utcán élő hajléktalanok büntetésével párhuzamosan a kormány plusz pénzt tesz a rendszerbe: 300 millió forint azonnali átcsoportosítását írták elő többlettámogatásként, részben arra, hogy az éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedők a jövőben 24 órás ellátást nyújtsanak. Ez komoly változást irányoz elő az egész ellátórendszerben, de ez új finanszírozást, rendkívüli támogatást, további jogszabály-módosításokat és a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel való együttműködést igényelne. A kormány ezt a folyamatot most indította el hivatalosan, a Magyar Közlönyben ugyanis csütörtökön jelent meg az erről szóló kormányhatározat. A tiltás két nap múlva életbe lép.

(Borítókép: A kombóképen egy hajléktalan férfi és a hely, ahol meghúzza magát Budapesten 2017. március 19-én. Fotó: Mónus Márton/MTI)