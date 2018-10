Azonnal eltűntek a Deák térről a hajléktalanok

Hétfőn életbe lép az utcán élést tiltó törvénycsomag. Közmunkával és elzárással büntetik, a holmiját elveszik annak, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is közterületeken marad. A kormány szerint csak azért, hogy senki ne éjszakázzon az utcán.

Több mint nyolcvan magyar író tiltakozott a hajléktalanság kriminalizálása ellen Budapesten. Keményen kiosztották a kormányt, de a társadalom közönyéről is szóltak.

Hétfőn lépett életbe a szabálycsomag, ami tiltja az életvitelszerű utcán lakást, vagyis az utcai hajléktalanságot – ennek értelmében nem lehet közterületen tartózkodni, és aki onnan a hatóságok felszólítása ellenére sem távozik, az szabálysértést követ el.

A szabálycsomag életbe lépésének napján Budapest több frekventált helyéről is eltűntek a hajléktalanok, így a Deák Ferenc téri aluljáróból is, jelentette egy hétfőn arra járó kollégánk. Vasárnap még több hajléktalan is ebben az aluljáróban húzta meg magát, hétfőre viszont eltűntek, új helyet találtak maguknak.

Hogy ne is térjenek vissza, arról az aluljáróban folyamatosan jelen levő járőrök gondoskodnak a Deák Téren.