Több évnyi pereskedés után hétfőn ítéletet hozott a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa:

Tizenhárom és fél év fegyházbüntetést kapott az előzetesből, vezetőszáron érkező elsőrendű vádlott, hét és fél év fegyházat kapott a szabadlábon, de bokáján nyomkövetővel érkező másodrendű vádlott.

Lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, emberölés előkészületeinek bűntettében, közokirat hamisítás és egyedi azonosítójellel való visszaélés bűntettében bűnösek.

A vád szerint a két hatvanas éveiben járó, őszhajú, szélsőjobboldali nézeteket valló vádlott 2015-ben éles lőszert és hatástalanított lőfegyvereket vásárolt. Ezeket aztán éles fegyverekké alakították át azért, hogy

tehetős romákat gyilkoljanak meg a pénzükért.

Mindehhez aprólékos tervet készítettek.

Kamu amerikai igazolvány, kamu FB-profil, valódi fegyverek

Az elsőrendű vádlott vett egy telefont, amit csak párszor használt. Erről próbálta hívni a kinézett, tehetős roma áldozatokat, akiknek az elérhetőségét cigány érdekvédelmi képviselőktől szerezte meg, miközben amerikai küldöttnek adta ki magát. Egy A4-es papírra kinyomtatott "igazolványt" mutatott fel, amire marsall-emblémát és pecsétet rakott, mintha azt – a vádiratban foglaltak szerint – az Amerikai Szövetségi Bíróság állította volna ki, de rajta a pecsét a New York-i Fellebbviteli Bíróságé volt. Facebook-on egy álprofilt is létrehozott amerikai alteregójának, amit a másodrendű vádlott be is lájkolt. Ezzel a profillal jelentkezett be a cigány érdekvédelmiseknél.

A vádlott lefoglalt telefonjából kiderült, hogy a négy hatástalanított fegyverért 2015. február 24-én egy révkomáromi (Komárno) fegyverboltba mentek, amiket társával Párkánynál hoztak át Magyarországra. A másodrendű vádlott, B.Gy. írásos vallomása szerint két fegyver az övé volt, kettő pedig M.P.-é.

Lebuktak a lőszerekkel

Révkomáromba ezután még négyszer mentek éles lőszert venni. Az első ilyen alkalommal a másodrendű vádlott megvárta M.P.-t a komáromi híd lábánál, majd több méter távolsági követéssel sétáltak vissza a hídon Magyarországra. A komáromi vonatállomáson a rendőrök igazoltatták is őket, ekkor a másodrendű vádlottnál megtalálták a lőszereket. Az ügyből büntetőeljárás lett, B.Gy. öt év felfüggesztettet kapott.

Ezt követően már ügyeltek arra, hogy ha fel is hívják az eladót, csak napokkal később menjenek át az áruért. Mint utóbb kiderült, ekkor már lehallgatták őket. Az egyik telefonhívásnál ez hangzott el a két vádlott között: "Felhívtam megint. A kétszáz megvan. Akkor várjuk meg a jövő hetet? Nem mert többet rendelni egyszerre".

A nyomozati iratok szerint a vádlottak terve az volt, hogy fegyvereikkel előbb megfenyegetik a romákat a saját lakásukban, hogy adják át a vagyonukat, majd megölik őket.

HA A CSALÁD IS OTTHON LENNE, AKKOR ŐK IS "MENNEK A LEVESBE".

De volt, hogy azért vetettek el egy gyilkosságot, mert a kiszemelt áldozat anyagi helyzete közben megváltozott, pedig többmilliós összeget reméltek tőle.

Mindent aprólékosan elterveztek

Egy másik célpont lakásához a Google Maps-en kerestek útvonalat, ahogy a menekülési tervhez a környező utcákat is tanulmányozták, amit aztán M.P. többször személyesen is megnézett. Megfigyelte, hány bolt van a környéken, mekkora a forgalom este, amikorra a bűncselekményt tervezték. Ehhez még esőkabátot és női parókákat is beszereztek, amiről feljegyzéseket készítettek egy jegyzetfüzetbe.

Az elsőrendű vádlott Fehér Farkas álnéven is készített profilt a Facebookon, ahol olyan videókat is megosztott, amiken az látható, hogy miként lehet házilag hangtompítókat készíteni. A férfi telefonját, laptopját és jegyzetfüzetét egy 2015 novemberi házkutatás során foglalták le.

A másodrendű vádlott házkutatásánál vörös parókát találtak, amit egy kínai árustól vett. Laptopján használt jelszavaiban rendre benne volt az SS monogram, és a 88-as szám, ami az ábécé szerint a HH-nak felel meg, ami a Heil Hitler rövidítése. Emailben gyakran ideológiai tartalmú irományokat osztott meg zsidókról és cigányokról.

Merénylet Orbán ellen?

A nyomozati iratok szerint az elsőrendű vádlott szélsőjobboldali nézeteket vallott, és hasonló beállítottságú emberekkel beszélgetett az interneten. Így ismerte meg későbbi társát, aki szerinte őt "Szálasi Ferenc jogutódjának" tekintette. Mindketten büntetett előéletűek voltak: hivatalos személy elleni erőszak, közúti közlekedés biztonságának megsértése, kábítószerrel való visszaélés, engedély nélküli lőfegyverrel való visszaélés bűntette szerepelnek a listán.

M.P. az iratok szerint a kormány megdöntését tervezte azzal, hogy több helyen is egyszerre követnek el valamilyen bűncselekményt:

"káoszt kell előidézni az országban."

Tervei között szerepelt állítólag Orbán megölése és a diktatórikus államrend bevezetése, de ezekhez egyik szélsőjobboldali csoportnál sem talált támogatóra. A bírák szerint ez nem minősül bűncselekménynek, mivel már maga a kezdeményezés is sikertelen volt. Pár éve a férfi még könyvet is írt egy polgárháború lehetőségéről A következő forradalom elméleti alapjai címmel. Mi is beleolvastunk a majdnem kétszáz oldalas értekezésbe, amiben M.P. többek között arról ír, hogy

akinek az IQ-ja nem éri el a 90-et, annak nemzőképességét meg kell szüntetni úgy, hogy az helyreállíthatatlan legyen, és utódok létrehozására alkalmatlanok legyenek;

a vezetői posztokra a demokráciában csak legalább 130 vagy 140-es IQ-val rendelkezők választhatók;

csakis 100-as IQ felett lehet valaki választásra jogosult, alatta nem lehet szavazati joga senkinek;

Hitlert egész Európa elfogadta a vezetőjének, és a háború után "elképesztő méretű agymosásra volt szükség ahhoz, hogy nevét befeketítsék";

a holokausztot pedig tagadja: "soha nem volt igaz, még ha a butyuta honatyák ezt törvénybe is foglalták".

A hétfői tárgyaláson hosszan beszélt az elsőrendű vádlott is. Azt mondta, nem diktatúrát akart, hanem éppenhogy az ellen írta a könyvét, és az ügyészségnek mindenképpen kell egy bűnbak, csak vele rosszat választottak.

Ez puszta feltételezéseken alapul, és megvan a jó okuk rá, hogy ezt tegyék. Pintér Sándor sajtótájékoztatója után tenniük kellett valamit, hogy Bagoly Bettina (ügyészségi szóvivő) mondhasson valamit: Azt, hogy igaz, hogy a miniszterelnök elleni merénylet híre nem valós, de oda jutottunk a nyomozás alatt, hogy a vádlottak cigányokat akartak kivégezni. A börtön nyolcvan százaléka cigány. Gondolja, hogy nekem olyan kellemes volt lemennem sétára, amikor az egész börtön ezt látta minden csatornán?

Korábban ugyanis Tasnádi László rendészeti államtitkár és Pintér egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a két férfi egy kiemelten védett állami vezető ellen készült merényletet elkövetni. Innen terjedt el, hogy Orbán Viktorról van szó, akit ezért a TEK védett, és "kimenekítették" onnan, ahol az előzetes információk alapján lecsaptak volna rá a támadói.

De az elsőrendű vádlott szerint mégsem akkor, hanem csak három napra rá kapták el őket, és nem ott, ahonnan a miniszterelnököt elvitték. A vádlottak éppen elindultak, hogy újonnan összeszerelt Skorpion és Skoda fegyverereiket kipróbálják, amikor a rendőrök igazoltatták őket. Ekkor találták meg a kocsiban elrejtett fegyverek és lőszerek egy részét.

Az Orbán elleni merényletet hivatalosan senki nem erősítette meg, és az a vádiratban sem szerepel. A bíró M.P-től kérte is, hogy hagyja ki az ügybőla politikát. Végül az államellenes tevékenységet nem sikerült bizonyítani. Büntetőjogászok akkor az Indexnek azt mondták: valószínűtlen, hogy ne kezdeményezte volna az ügyészség az előzetes letartóztatást emberölés előkészülete miatt, ha lett volna hitelt érdemlő bizonyítékuk, és a vádlottak is az elejétől kezdve tagadják ezeket a vádakat.

Az elsőrendű vádlottat – mint különös visszaesőt – emberölés előkészületeinek bűntettével, lőfegyver engedély nélküli készítésével, lőfegyverrel való visszaélés bűntettének kísérletével, bűnszövetségben elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntettével mint felbujtót vádolják.

Az emberölés előkészületeinek bűntette tehát maradt, csak a célpont változott: már nem Orbán a vád tárgya, hanem a tehetős romák.

Erről az elsőrendű vádlott azt mondta: "Az újságokból tudtam meg, hogy miért is vagyok itt. Egy sokkal nagyobb ügyet kellett ebből kreálni: a cigány uzsorások elleni merénylet nagyon jól hangzik. Csakhogy

ez egy beteg agyban született meg. De nem az enyémben.

Ön is láthatta azokat a cigányokat: gatya alig volt rajtuk. Egy életfogytiglant vállaltam volna be a cigánymintás szekrényekért? Nem tudom, hogy mennyit beszéljek még, hogy végre meglássák, hogy ez az egész a kazánba való" – mutatott a sok kötegnyi nyomozati anyagra az elsőrendű vádlott, amit a bíró órákon keresztül olvasott fel hétfőn.

M.P. ezután fejére húzta pulcsijának kapucniját, hogy megmutassa, ha az esőkabátja kapucniját használta volna a bűncselekménykor, akkor minek kéne neki női paróka, amit szerinte egyébként egy női ismerősének vett. Benne mégis csak a férfi DNS-t találták meg. Azt is mondta, bár vehetett volna a marokfegyvert a vadászboltban, de mégsem vett. Pedig azt sokkal egyszerűbben elrejthette volna a kabátja alatt, mint a gépfegyvert, amivel "nem lehet a városban járkálni. És én adtam oda a személyimet a boltban.

Harmincöt hónapja vagyok itt a semmiért. Ez szerecsenmosdatás, a szerecsen pedig Pintér Tibor és a TEK. Ez itt egy koncepciós per. Én egész életemben másért harcoltam, pontosan ezek ellen

– mondta M.P., míg a bíró le nem állította.

Egyikük beismerő vallomást tett

Az ügyész perbeszédéből az október 4-i tárgyaláson kiderült, hogy a másodrendű vádlott írásos vallomásában mindent bevallott: azt, hogy tervezték el a cigánygyilkosságokat, hogy kiket nézett ki M.P. célpontul, és hogy a fegyvereket el akarták rejteni a bűncselekmény után.

Az ügyész letöltendő fegyházbüntetést kért az elsőrendű vádlottra. A kiszabható időtartam 5 és 22,5 év között van, az ügyész itt a felső határt indítványozta a bíráknál. Enyhítő körülmény a vádlott orvosszakértők által megállapított személyiségzavara, a bűntény óta eltelt idő és az, hogy azt végig előzetesben töltötte. Súlyosbító körülmény többek között, hogy M.P. már büntetett előéletű.

A másodrendű vádlottra az ügyész szintén letöltendő fegyházbüntetést indítványozott, B.Gy. 5 és 15 év közötti fegyházbüntetésre ítélhető. Nála enyhítő körülmény, hogy beismerő vallomást tett és megbánta tettét. Az ő büntetett előélete szintén súlyosbító körülmény. Védője a középmértéknél alacsonyabb büntetést kért védencére, mert szerinte a férfi már nem veszélyes a társadalomra.

Az ügyész hosszú beszéde után a két vádlott védője szólalt fel. Pintér András, M.P. védője beszédében végig a másodrendű vádlott bűnrészességére épített. Felemlegette B.Gy. beismerő vallomását, ami szerinte minden alkalommal változott, mindig hozzá-hozzátett valamit. Azt is kérte, hogy "árulja már el a megvilágosodását", miért csak nyolc hónapnyi előzetes után tett a másik vádlottra nézve terhelő vallomást. A védő szerint azért, mert tudta, hogy így kijöhet az előzetesből.

Pintér azt is mondta, az esőkabát és a paróka "polgári célra is felhasználható", így azok nem lehetnek bizonyítékok az emberölés előkészületeinek bűntettére. "Olyan cselekmény messze nem valósult meg", ami alátámasztaná ezt az előkészületet, így a védő szerint ez a vádpont nem megalapozott. A védő az elsőrendű vádlott felmentését kérte.

M.P. az utolsó szó jogán két órán keresztül beszélt, mondandóját csíkozott füzetéből olvasta fel a bíráknak. A vádlott magas lexikális intelligenciáját bizonyítja, hogy idézett Marxtól, Murphy-től, különböző matematikusoktól és további filozófusoktól. Gyakran súrolta a magyar politikát is, de amikor elkezdett Orbánról és a határkerítésről beszélni, a bíró – már sokadszorra – félbeszakította, hogy ha nem marad a témánál, akkor elveszi tőle a szót, mert ezzel szerinte csak elhúzza a pert. A harmadik ilyen alkalom után a vádlott kisebb-nagyobb lélegzetvételnyi szünetekkel kereste füzetében azokat a bekezdéseket, amiket ki kellett hagynia beszédéből. Megkérdőjelezte az orvosi vizsgálat eredményét is, miszerint ő személyiségzavaros, pedig ez enyhítő körülmény is lehetne a büntetésében.

M.P. Orbán kivégzésének ötletét társára húzta, szerinte pont ő akarja befeketíteni őt. "Lehet, hogy ő tervezte Orbán megölését, lehet, hogy ő találta ki a cigánygyilkosságokat a tereléshez.

Az, hogy én meg akartam ölni hat embert, semmiképp sem bizonyítható addig, amíg én meg nem ölök hat embert.

Én senkit nem bántok, nemhogy megöljem bármennyi pénzért is. Lehet, hogy soha nem jövök ki a börtönből, úgy, hogy semmit nem követtem el. B.Gy. kitalált egy mesét, önök meg úgy megették, mint kacsa a nokedlit. Annyit mondtam, hogy Magyarország vezető rendőre a legnagyobb maffiózó" - kezdte mondani, de a bíró itt is belé fojtotta a szót, hogy alaptalanul ne vádoljon meg senkit.

A férfi felmentését kérte, mert csak azt tartja értelmesnek és logikusnak.

Senki nem sérült meg, de nem is lett volna semmi baj. B.Gy. sem csinált volna semmit, akárhogy is volt ott neki a két fegyver meg a lőszerek. Ebben halál biztos vagyok. És én sem.

A másodrendű vádlott az utolsó szójogán jóval kevesebbet beszélt.

Újra beismerte bűnösségét, és azt is, hogy a használaton kívüli fegyvereket élessé rakta össze.

"Az én őszinte vallomásommal súlyos bűncselekmény elkövetése hiúsult meg. Megbántam tettemet" - mondta. Bűnrészességét elismerte, de M.P.-t nevezte meg felbujtójaként. Az eljárást "rémálomnak" nevezte, és csodálkozik, hogy nem roppant bele idegileg.

A két férfit első fokon hétfőn ítélte el a bíróság: az elsőrendű vádlottat tizenhárom és fél évnyi fegyházbüntetésre ítélték, és tizennégy évre eltiltották a közügyektől. A másodrendű vádlottat ennek majdnem a felére, hét és fél évre ítélték, és nyolc évre eltiltották a közügyektől.

A bíró hétfőn az ítélet indoklásában azt mondta, ők a tárgyalás során nem azokra a hírekre alapoztak, amik a sajtóban jelentek meg a terrorcselekmény tervével és Orbán Viktor megölésével kapcsolatban, hanem kizárólag a nyomozati iratokra: a gyűlölködő üzenetekre, a talált fegyverekre és a hatalmas lőszermennyiségre, a másodrendű vádlott beismerő vallomására és az elsőrendű vádlott tagadására.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)