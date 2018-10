Az állam köteles kártérítést fizetni azoknak a roma gyerekeknek, akiket éveken keresztül szegregáltan oktatott a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános iskola – mondta ki hosszú évek óta tartó pereskedés után első fokon az Egri Törvényszék. A diákokat képviselő alapítvány ügyvédje szerint a kártérítési per fő kérdése az volt, hogy be lehet-e árazni ma Magyarországon a szegregációt. Bár már korábban is volt rá példa, hogy egy diáknak kártérítést ítélt meg bíróság a szegregáció miatt, ez per amiatt is jelentős, mert most először léptek fel tömegesen az állammal szemben a hátrányba hozott diákok. Az Abcúg cikke