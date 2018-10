A fideszes képviselő elmenekült a Sargentini-jelentés migránshadteste elől

A múlt héten Bánki Erik a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnökeként adott elő egy eszmefuttatást arról, miért is élnek majd jobban attól a magyarok, hogy a Magyar Országgyűlés elítéli a magyarok alapvető jogainak korlátozásairól szóló – egyáltalán nem hibátlan, de mégis fontos megállapításokat tartalmazó – Sargentini-jelentést. A fideszes politikus szerint

a Sargentini-jelentésben szereplő adatok szerint az országnak legalább 50 ezer illegális bevándorlót kellene befogadnia, ami a jelenlegi német költségvetési adatok szerint évente közel 500 milliárd forintos terhet jelentene a magyar költségvetésnek.

Nekem nem rémlett a menekültkérdést amúgy is csak a jogvédelem szintjén említő Sargentini-jelentésből (itt van pdf-ben) semmilyen javaslat a befogadandó menedékkérők létszámára vonatkozóan, és újbóli átscrollozásra sem találtam nyomát még csak hasonló ötletnek sem. Az ötvenezres szám pedig azért is tűnt életszerűtlennek, mivel Magyarországra a 2015-ös kvótamegállapodásban is csak 1294 befogadandó menekült esett.

Egyre nőtt bennem a gyanú, hogy a Fideszben valaki hasára ütve benyögött egy elrettentően nagy számot, és Bánki azt már mint "a Sargentini-jelentésben szereplő adatok" derivátumaként közölte. De közben dolgozott bennem a kétely is, hátha van olyan szöveghely, melyből legalább utalásszinten ki lehet olvasni az ötvenezres számot, ezért a múlt héten írtam Bánki Erik mindkét hivatalos címére, hogy legyen szíves megvilágítani a saját Sargentini-olvasatát. Utána még egyszer. És még egyszer.

Választ egyszer sem kaptam, keddre feladtam a próbálkozást.