Csúnyán megvertek egy 15 éves fiút a biztonságiak az egri Urániában

Az Index titkosított levelezőrendszerén érkezett hozzánk egy videófelvétel, amelyen azt látni, hogy két nagydarab biztonsági ember szó szerint kipofoz egy feltűnően fiatal fiút egy szórakozóhelyről.

Egerben tegnap éjjel egy gimnazista, körülbelül 16 éves, 50 kilós srácot agyonvert 2 db 120 kilós kidobó. A srác nem támadott, a kidobók mégis püfölték. Az esetről videó készült.

- írták a hétfői levélben. A videón szereplők arcát személyiségi jogok miatt kitakartuk.

Mint kiderült, a felvétel múlt hét szombaton készült az egri Uránia Moziban, ahol Infinity néven tartottak hivatalos diáknapi afterpartyt a Dobó István Gimnázium tanulóinak. A felvételen látszik, hogy a biztonságiak kirángatnak egy fiút a tánctérről, majd ütni-verni kezdik úgy, hogy a srác semmilyen ellenállást nem tanúsít. Később ezt a kijárat felé is folytatják, az egyik nagydarab biztonsági még az ajtóban is akkora ütéseket mér a fiúra, hogy hallani is lehet a csattanást a felvételen.

Kerestük a buli szervezőit, a Project Nightsot is, akiktől az alábbi reakciót kaptuk (a fiú keresztnevét adatvédelmi okokból B-re változtattuk):

Az esetet nem láttuk, de utólagosan próbáltunk informálódni. Ez alapján az derült ki, hogy egy fiatalokból álló társaság - egyébként hírhedten balhés - egy ártatlanul szórakozó csapatra rákötött, majd ezután próbálta a biztonsági személyzet eltávolítani a rendezvényről a társaság a balhés személyeit, akik a biztonsági személyzetre is rárontottak, s nem akartak távozni. Jól hallható, hogy “B. nyugodj már le!” “Állj már le B.!” kiáltással a társai is a balhés vendéget próbálják rendre inteni. A biztonsági kolléga szerint a rendőrség értesítésére nincs szükség, mert ismeri a nevelőapját, akit értesített is telefonon, hogy jöjjön B-ért. Ez is látható a felvételeken. Szeretném megjegyezni, hogy ilyen eset még nem fordult elő a rendezvényeinken. Helyi kollégákkal dolgozunk, akikre nem jellemző ez a viselkedés. A felvételen látható kollégával a további együttműködésről az eset alaposabb kivizsgálása után tudunk dönteni, hiszen az elmúlt időszakokban ilyenre még nem volt példa.

- írták nekünk, és a videóban valóban hallható, hogy valakik a háttérben egy B. nevű fiúnak kiabálnak, hogy álljon le, illetve a videó vége felé egy hang megkérdezi, hogy "ő a dobálós?". Ugyan a szervezők a társaságot hírhedten balhésnak írták le, az áldozat beazonosításában nem tudtak segíteni. Arra viszont megkértek minket, hogy az egyik biztonsági őr is hadd szólaljon meg a cikkünkben:

A hétvége folyamán megrendezésre kerülő eseményről kikerült felvételeken félreérthető jelenetek láthatók, ami annak köszönhető, hogy a videó felvétel nem a teljes eseményt mutatja be, és a videót megtekintők először nem tudhatják a fontos információkat, amik a következők. B. édesapjával jó viszonyt ápolunk, rendszeresen találkozunk, B. a rendezvényen helytelen magatartást mutatott, melyből adódóan a rendezvényről való eltávolítása mellett döntöttünk és az intézkedés közben megijedt, így a biztonsági személyzetre, azaz ránk támadt, nem tudta felmérni a sötétben, hogy ki és miért fogja meg a vállát. Ezt követően mi el is távolítottuk a helyszínről, majd az intézkedést és szóváltást követően értesítettem is az édesapját, hogy jöjjön B-ért. Másnap az eseményeket tisztáztuk és megegyeztünk, hogy a jövőben mindketten türelmesebben járunk el egymással szemben.

Az Uránia Mozit egyébként nemrég újították fel, és nyitották meg az egrieknek különböző kulturális programokra, nem csak bulikra. A mozit üzemeltető céget is megkerestük, akik a szervezőkhöz hasonlóan azt írták, hogy nem először dolgoztak együtt ezekkel a személyekkel, korábban nem merült fel hasonló probléma, és az általuk biztosított rendezvények minden esetben zavartalanul lezajlottak.

Átküldtük nekik a felvételt, amire azt reagálták, hogy kielemzik a látottakat, és ettől teszik függővé, hogy a jövőben dolgoznak-e még a biztonságiákkal, vagy sem. Addig viszont felfüggesztik a kapcsolatot a céggel.

Az ifjúságot semmiképp sem akarjuk kirekeszteni, és fontosnak tarjuk a jövőben is, hogy kulturált szórakozási lehetőség biztosított legyen számukra a megfelelő biztonságos körülmények között. Az egri Uránia Mozi és Rendezvényközpont elhatárolódik mindennemű erőszakos cselekedettől!

- írta nekünk Berényi Tamás, az Uránia Mozi és Rendezvényközpont üzemeltetőjének ügyvezetője.

Kerestük az Egri Rendőrkapitányságot és a Heves Megyei Ügyészséget is, egyik szervhez sem érkezett bejelentés az eset miatt.

A cikkünk megjelenése előtt azonban furcsa fordulatot vett a történet. Hétfő délután a céges telefonszámomon felhívott egy férfi, hogy ő B. nevelőapja, és nem szeretné, ha a videó megjelenne. Mint elmondta, ismeri a biztonságiakat, mindent megbeszéltek, el van az ügy simítva, és egyébként küldjük át a videót.

Külön kérdésünkre sem adott arra választ, hogy a nem publikus céges telefonszámomat kitől szerezte meg, mindössze annyit írt később SMS-ben, hogy

Megkérdeztem. Amit szeretnék, azt megszerzem vagy elérem.

A férfi telefonon nem mutatkozott be, így abban sem lehetünk biztosak, hogy valóban a sértett nevelőapjával beszélünk, ezért a videót nem küldtük át neki. Ezután vált igazán gyanússá az egész történet. Megkerestük a bántalmazott fiút Facebookon, akiről kiderült, hogy 15 éves, és most kezdte el a középiskolát a Dobó István Gimnáziumban. Megkerestük a két biztonsági ember profilját is, de az egyik már a balhé másnapján törölte magát Facebookról és Instagramról, a másikuk adatlapja pedig hétfő estére vált elérhetetlenné.

Ezért felvettük a kapcsolatot a videót hozzánk beküldő forrásunkkal. Elmondta, hogy azért anonim felületen küldte nekünk a videót, mert a két biztonsági őr "elég alvilági figura", és tartott a retorziótól. Azt is elmondta, hogy nem látta, mi történt a felvétel előtt, ezért azt sem tudja, hogy B. pontosan mit csinált a klubban, hogy ilyen verést kapjon a biztonságiaktól.

Elcsíptem egy olyan beszélgetést, ahol az egyik kidobó annyit mondott, miután valaki megkérdezte tőle, hogy mi történt a kisráccal, hogy "Ja, az egy kis pöcs..."

- írta még nekünk a forrásunk később.

Amit eddig tudunk:

Szeptember 13-án egy egri középiskola bulijában két biztonsági ütni-vágni kezdett egy 15 éves fiút.

Az erről készült felvételt forrásunk név nélkül küldte el nekünk, mert tart a szerinte alvilági biztonságiaktól.

Később a fiú állítólagos nevelőapja megkért minket, hogy küldjük el és ne jelentessük meg az ominózus videót, mert jóban van a biztonságiakkal, megbeszélték a problémákat. Mindezt úgy, hogy a nem publikus céges telefonszámomon keresett meg, amelyen csak a mozit és az ügyvezetőt kerestem, utóbbi pedig azt mondta nekünk, hogy senkinek nem adta ki a telefonszámot.

Estére beérkezett az egyik biztonsági nyilatkozata is, amelyben B. édesapjával való jó kapcsolatukra hivatkozik, és arra, hogy a jövőben türelmesebben járnak el egymással.

Kedden több helyről is megkeresést kapunk az Indexben, hogy ne jelentessük meg a videót.

Rengeteg erősen kérdőjeles pontja van az egész történetnek. Sem a mozi üzemeltetője, sem a szervezők nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a két biztonsági őr milyen cég alkalmazottja. Az sem világos, hogy ha a bántalmazott fiúval ilyen kapcsolatban van az egyik biztonsági ember, akkor miért törölték hirtelen mindketten magukat a közösségi felületekről. Az állítólagos nevelőapa pedig nem válaszol arra, hogy kitől kutatta ki a céges telefonszámomat. De ami ennél is furcsább, hogy

jól láthatóan bántalmaztak egy fiatalkorú fiút a kétszer akkora, kigyúrt biztonságiak, és az állítólagos hozzátartozó szerint ez nem olyan nagy ügy, és egyébként is, ő kérte meg az egyik férfit, hogy tartsa a szemét a szórakozó gyereken, hogy aztán a végén összeverje.

