Eltűntek a hajléktalanok az aluljárókból

"Hétfőn vagy talán még vasárnap idejött egy rendőr, és nagyon kedvesen, korrekten figyelmeztetett, hogy az új törvény miatt maradjak távol az aluljáróktól, és amikor pihenek, kerüljem el a kamerával megfigyelt helyeket" - mondja a szemüveges férfi a Jászai Mari tér melletti parkban. A fűbe terített pokrócon heverészik éppen, a közelben turisták, családosok üldögélnek, szikrázó napsütés van.

Az a tucatnyi hajléktalan ember, akikkel kedden délután Budapest-szerte beszéltünk, mind azt mondták, hogy a rendőrök előre figyelmeztették őket az új törvénnyel járó helyzetre, mindannyian hallottak az új helyzetről és ismerték a törvénymódosítással járó következményeket. Ők maradtak ezért a belvárosban, csak nem mennek az aluljárókba, de sok társuk külsőbb kerületekbe távozott.

Ahogy Óbuda felől a belvárosba haladtunk, kedden egyre több hajléktalan ember mondta az utcán, hogy hétfő óta sokkal több rendőr állítja meg őket, és azt is mindannyian hozzátették, hogy a rendőrök udvariasak, továbbá szerintük

a rendőröknek is tele van a tökük az egésszel.

Nem akarnak a szállóra menni

A kormányzati kommunikáció szerint a hajléktalan embereknek a szállón lenne a helye, de beszélgetőpartnereink szerint ez az ötlet sok sebből vérzik.

"Volt már ruhabogaram és hajbogaram is a szállón, elég volt egyszer, nem megyek én oda többet. És ez csak az egyik, a másik, hogy lopnak is. Amúgy szerintem nem is azzal van a baj, hogy az aluljárókban nem lehetünk már" - mondja Kovács László a Blahán. "Hanem inkább azzal, hogy nincs igazán megoldás.

Élhetőbb megoldást kellene találni, nekünk is vannak jogaink. Ott vannak például az önkormányzati lakások, állítólag üresen állnak, miért nem adják azokat oda?"

Lászlónak most éppen van munkája, egy gyrosos hirdetőtábláját hordja a testén, de korábban segédmunkásként a Blaha Lujza tér térkövezésében is részt vett. Pontosan tudja, mivel jár a hétfő óta hatályos törvény. "Tegnap a feleségemet már fel is írták. Szóbeli figyelmeztetést kapott, és egy papírt is, amiből az derül ki, hogy nyilvántartásba vették." László felesége szabálysértést követett el azzal, hogy hétfőn az aluljáróban üldögélt a kiskutyájával, október 15-e óta ezért közmunkára vagy elzárásra is ítélhetik.

A szállóval az a baj a hajléktalan emberek szerint, hogy

lopnak,

betegségeket, élősködőket lehet elkapni,

túl sokan vannak ott,

meghatározott, kötött napirendet kell követni, például korán reggel kell kelni.

Ezért aztán nem szívesen mennek oda, kivéve, ha tisztálkodni, mosatni szeretnének.

Tóth Mihály a Jászain kávézik éppen, azt mondja, harminc éve hajléktalan. "El kell bújni az erdőben vagy a budai hegyekben, oda nem megy a közteres, maximum néhány róka. Nekem kétszobás kunyhóm van, és soha senki nem találná meg. A lényeg, hogy nem szabad szemetelni, én minden egyes cigicsikket összegyűjtök és kidobom. De amúgy a világon nincs még egy ilyen törvény szerintem. Emberi joga mindenkinek, hogy eldöntse, hol alszik, nem?

Az lesz a vége, hogy az emberek inkább bűnözni fognak, és akkor a börtönben legalább tudnak aludni és enni is van mit. Komolyan, ismerek olyat, aki kicentizi, hogy késő ősszel csinál egy kisebb lopást, hogy tavaszig ellegyen a börtönben."

Mi ez az egész?

Ahogy korábban írtuk, hétfőn életbe lépett az új szabályozáscsomag, amely tiltja az életvitelszerű utcán lakást, azaz az utcai hajléktalanságot. A szabálysértési törvénybe csomagolt új jogszabály az egész országban tiltást vezet be, tehát már nem csak az önkormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem.

AKI PEDIG ÉLETVITELSZERŰEN KÖZTERÜLETEN TARTÓZKODIK, ÉS A HATÓSÁGOK FELSZÓLÍTÁSA ELLENÉRE SEM MEGY EL ONNAN, AZ SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL.

A szankció is szigorodott a korábbi hatályos szabályokhoz képest. Eddig "csak" közérdekű munkát szabhattak ki a hatóságok, és ha ezt nem vállalta a hajléktalan, akkor pénzbírságot kapott. Ha fél év alatt háromszor kapták el, akkor elzárás jött.

AZ ÚJ SZABÁLY SZERINT VISZONT ELSŐ KÖRBEN UGYANÚGY KÖZÉRDEKŰ MUNKA SZABHATÓ KI, DE HA A HAJLÉKTALAN EZT NEM VÁLLALJA, ELZÁRÁS JÖN.

A köztéren élés miatt az új törvénytervezet szerint pénzbírság nem szabható ki, tettenéréskor helyszíni bírság kiszabásának nincs helye. Ha 90 napon belül háromszor is figyelmeztetniük kell a rendőröknek a hajléktalan embert, megindítják az eljárást ellene.

De nem csak a szankciók lettek súlyosabbak, a hajléktalan emberek tárolhatatlan cuccait is megsemmisíthetik a rendőrök: gyakorlatilag bármit, akár a családi fotókat is.

Borítókép: Bernáth Imre volt kedden az egyetlen hajléktalan ember a Deák téri aluljáróban. Ő engedéllyel tartózkodik ott, mert a Csillagszálló című újságot árusítja. "Jó oldala is van az egésznek, mert akik itt voltak, zaklatták, terroriztálták az utasokat, örülök, hogy elmentek. Így legalább tőlem többen vesznek újságot. Meg kell szoknom, hogy nincs itt más, csak én." Fotó: Bődey János / Index