Tagadja, hogy megölette volna a férjét

2002. december 7-én 9 óra 40 perc körüli időben sebesülten találta élettársát a lakásukban L. Attila Gézáné. Mentőt hívott hozzá, ám a férj a kórházban belehalt a sérülésbe. Gyilkosa fejbe lőtte. Tizenhat évvel a gyilkosság után a rendőrség meggyanúsította a nőt, a nyomozók szerint ő ölette meg a férjét, a végrehajtó pedig K. Lajos. Az a rendőrségi közleményből is kiolvasható, hogy a betörés miatt börtönben ülő K. Lajos ellen egy másik betörő vallott, mondván: a férfi neki elmondta, hogy ő ölte meg L. Attila Gézáné férjét.

A nőt nem először gyanúsítják azzal, hogy köze van a gyilkossághoz. Nem sokkal a gyilkosság után már gyanúsított volt, és az üggyel összefüggésben az ismert jogász, Szikinger István is bajba került. A nő ugyanis a gyilkosság után felhívta a család által jól ismert Szikingert, és közölte vele, hogy elhunyt férje engedély nélkül tartott egy Parabellum pisztolyt, amit ő (mármint a feleség) a hűtőházukban rejtett el, nehogy a helyszínelő rendőrök rátaláljanak. Ennek azért is van jelentősége, mert a police.hu-n közzétett hír szerint a nő már azelőtt eldugta a fegyvert, hogy a férjére rálőtt volna a gyilkosa (a zsaruk szerint ezzel segítve a gyilkost), de valójában a pisztolyt a támadás után rejtette el, ötven darab lőszerrel együtt. A fegyver és a lőszerek Szkinger ügyvédi irodájában lettek letétbe helyezve egy kazettában, és amikor ebből büntetőügy lett, akkor az ismert jogászt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték emiatt. (Szikinger az eljárás során mindvégig tagadta, hogy tudomása lett volna arról, mit rejt az a kazetta, amit a nő letétbe helyezett nála.)

Bár a nőt már a gyilkosság után emberölés előkészületével meggyanúsították ugyan, de később ezt az eljárást megszüntették ellene. A nő ügyvédje, Fülöp Tamás az Indexnek azt állítja: az eddigi összes körülményt, amikről a police.hu-n megjelent hírben is beszámolnak, a rendőrök a korábban megszüntetett eljárásban már megvizsgálták. A nő ügyvédje szerint most mindössze annyi történt, hogy egy teljesen másik ügy vádlottja "egyszer csak előállt" azzal, hogy K. Lajos egyszer elmondta neki, hogy lelőtt valakit. Azaz - érvel a védő - egy olyan tanúja van a rendőrségnek, akinek semmi köze nincs az ügyhöz, azt csak "hallotta". Emiatt indult újra a nyomozás.

A police.hu-n közzétett hír szerint L. Attila Gézáné "elszólása arról árulkodott, hogy érezte, nem menekülhet el végérvényesen tettének következményei elől". De Fülöp Tamás ügyvéd szerint erről szó sincsen, ügyfele ugyanis tagadja, hogy köze lenne férje halálához.

Ügyfelem hónapok óta tudja, hogy nyomoznak ellene. Idén év elején egy régi szomszédja szólt neki, hogy a régi házuk kerítésén emberek mászkálnak át, akikről távolról látszik, hogy civil ruhás rendőrök. Ügyfelem erre írt egy levelet a döglött ügyek osztályát vezető rendőrtábornoknak - aki egyébként a régi lőfegyveres ügyben még tanúként is szerepelt -, hogy tudja, nyomoznak ellene, ha bármiben kell, hívják, írjanak, bármikor megjelenik és áll rendelkezésre. A nyomozók nem is válaszoltak, majd több, mint fél évvel később azzal az indokkal vették őrizetbe, hogy el akar szökni

- értetlenkedett a nő ügyvédje,

Fülöp utalt arra, hogy itt "fű alatti vádalku" történhetett. Így nevezik azt, amikor büntetőeljárás alatt álló, jellemzően letartóztatott emberek jelentkeznek a nyomozóknál, hogy különféle bűnügyek elkövetőjéről adnának információkat, ha a rendőrök eljárnak az érdekükben az ellenük folyó ügy hatóságánál. "Ezt hívják sokan vádalkunak, még akkor is, ha ezek általában meglehetősen feltárhatatlan körülmények között bonyolódnak. Ennek az ügynek a sajátossága, hogy ezekről a beszélgetésekről most rendőri jelentések is vannak. Az más kérdés, hogy ezek a jelentések végtelen precizitással tartalmazzék azt, hogy mit ad elő nekik az ember, sőt még az is benne van, hogy mit vár a rendőröktől, az már nemigen, hogy a rendőrök erre mit mondanak neki" - mondta az ügyvéd. Fülöp emlékeztetett rá, hogy a Fenyő-Aranykéz-Domák ügyben is voltak olyan tanúk, akiknek a vallomását a bíró azért minősítette teljesen hiteltelennek, mert kiderült, hogy őket valamiféle érdek vezérelhette, sőt a hatóságokkal kötött valamiféle „üzlet” is lehetett a háttérben, amit még a bíróság sem tudott pontosan feltárni. Szerinte hasonló állhat a védence ellen folyó újabb eljárás hátterében is.

Fülöp az Indexnek azt is elmondta, nem érti, hogy miért írta a rendőrségi lap azt, hogy ügyfele bűnügyi őrizet alatt van. A valóságban L. Attila Gézáné szabadlábon védekezhet, nyomkövető van rajta és mindössze annyira van korlátozva a mozgása, hogy Budapest területét nem hagyhatja el.

A meggyilkolt férj egyébként alvilági körökben mozgott. 2000 tavaszán egyszer már meg akarták ölni. Akkor egy robogó állt meg a háza előtt, kihívták, majd a támadó többször rálőtt. Életveszélyesen megsérült, de akkor túlélte a merényletet.