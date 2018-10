Tarlós István: Kedvelem Puzsér Róbertet!

Nyáron még biztos volt abban Tarlós István, hogy nem indul újra a főpolgármesteri posztért. Arra azonban nem számított, hogy Orbán Viktor minden kérését teljesíti.

Soha nem volt még ilyen nyugodt választás előtt. Benne már nincs sóvárgás a hatalom iránt, problémákat akar megoldani.

Ha újraválasztják, a BKK-t ebben a formában megszünteti. Most egy háromfős bizottságot helyezett a cég fölé, amelynek munkájával elégedetlen. Például az elektronikus jegyrendszert rosszul menedzselte a BKK.

Tarlós István elmondta a véleményét az lehetséges ellenzéki jelöltekről, és Puzsér Róbert elképzeléséről egy anekdota jutott eszébe.

Még nyáron utalt arra, hogy a felesége a főnöke, és az ő véleménye nagyban befolyásolja az újraindulását. Ezek szerint a felesége jóváhagyta a döntését?

Ritkán teszek elhamarkodott kijelentéseket, de amikor ezt kimondtam Tusványoson, rögtön tudtam, hogy rá fog ugrani a sajtó mély komolyságot mímelve. Persze igaz, hogy a magánéletem elég komoly szempont volt, és nagyon erős volt a vágy, hogy a saját életünket élhessük egy kicsit. De amikor elindultam otthonról a miniszterelnökhöz választ adni a negyedik, végső felkérésére, a feleségem a következőket mondta: „tudod, hogy nem ezt akartam, de bárhogy fogsz dönteni: támogatlak”.

Mi adta meg önnek a végső lökést, hogy igent mondjon Orbán Viktornak?

Egész nyáron téma volt az újraindulásom, és egész júliusban és augusztusban is szinte biztos voltam, hogy nem fogom elvállalni. Elsősorban az imént elmondott okból. Ami megfordította a dolgot, az, hogy a miniszterelnöknek elmondtam, melyek azok a feltételek, amelyek hiányában nem vagyok képes folytatni ezt a munkát. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ebből gyakorlatilag minden teljesül.

Orbán Viktornak tehát mindent megért az ön újraindulása, mert a Fidesz nehezen találna győzelemre képes jelöltet?

Ön ezt mondhatja, a közvélemény-kutatók mondhatják, gondolataim nekem is vannak. De a miniszterelnök úr nevében nem kívánok nyilatkozni.

Orbán Viktor biztosan ismerte a bejelentés napján közölt Nézőpont-kutatást, amely szerint ön a toronymagas esélyes.

A közvélemény-kutatásokból a trendet érdemes figyelni. Ez alapján nem érthetetlen a miniszterelnök és a Fidesz döntése, de nem nekem kell erről beszélni. Az ember magáról beszél a legnehezebben, jobban is szeretem azokat az interjúkat, amelyekben támadnak.

Van olyan jelölt, politikus, civil, akitől a jövő évi választáson tarthat?

Ez végső soron olyan, mint a futball, mindig van esélyesebb és kevésbé esélyes. A jóval esélyesebb csapat rendszerint nyer, de vannak kivételek. A választást is akkor nyerik meg, ha megnyerték.

Szóba került már pár név, Karácsony Gergely vagy Horváth Csaba részt venne egy előválasztáson, de Puzsér Róbert is bejelentkezett. Vegyük végig, 1-től 10-es skálán mennyire tart Puzsértól?

Lesznek még jelentkezők ellenzéki oldalról. Nem akarok név szerint senkit kipécézni, elvi véleményt mondok az egészről. Bár nehéz követni, mert olyanok is beszélnek, mondanak véleményt ellenzéki oldalon, akiknek fogalmuk sincs a rendszer működéséről. Múltkor az ATV-ben is baloldali celebügyvéd kivörösödött arccal kategorikus szamárságokat fogalmazott meg.

Magyar Györgyre céloz? Ő most nem jelezte az indulását.

Rá gondoltam tényleg. Indult ő már főpolgármester-választáson, jó 1 százalékot kapott akkor, majd 2014-ben is benevezett, aztán visszalépett. De feljogosítva érzi magát, hogy mindenkit kioktasson az orvosoktól kezdve a főpolgármesterig. Az ilyen embernek királyságot kéne adni, nem ügyvédi irodát. Na de nem akarom Gyurit bántani. 25 éve ismerem. Ő ilyen volt, ilyen marad.

Térjünk vissza azokhoz, akik potenciálisan ellenzéki jelöltek lehetnek.

Kezdjük az előválasztással. Láthatóan az ellenzékiek sem nagyon hisznek már benne, de utolsó szalmaszálként kapaszkodnak bele. Ám nem egyszerű ez sem: hogy lehet megszervezni? Kik vehetnek részt? Elmehet az összes jobboldali szimpatizáns is? Igazoltatni fogják a szavazókat? Mi a biztosíték, hogy az indulók beállnak majd a győztes mögé? Mi van, ha valaki nem is akar indulni ezen? Például Puzsér már be is jelentette ezt. Nem egészen értem ennek az értelmét. Semmire nem ad megbízható támpontot.

Az ellenzéki jelöltek? Nem tudni, ki gondolja komolyan. Olvastam, hogy már Demszky Gábor is jelezte, hogy elindulna. Azt mondjuk nem értem, hogy lehet ő független, amikor 20 évig a liberálisok ikonikus alakja volt. De tegyük félre ezt, és inkább tegye fel mindenki magában a kérdést: ugyan ki tudja elképzelni, hogy ezzel a mostani kormánnyal az ismert előzmények után Demszky Gábor bármilyen érdekérvényesítést keresztül tudna vinni?

Sok szót szentel Demszky Gábornak, pedig ez csak egy interjúban elhangzó felvetés volt, és egyetlen párt sem kapott az alkalmon. Ellentétben Puzsér Róberttel, aki mögé beállhat néhány párt. Róla mi a véleménye?

Ön kérdezett, én csak válaszoltam. Egyébként Demszky keresett már meg pártot, én pedig inkább védem, hiszen mindenki látja, mi a helyzet.

Kedvelem Puzsér Róbertet. Ő a saját szakmájában profi, magam is néztem a műsorait. De a városvezetés más szakma.

Arról, hogy van egyetlen egy programpontja, amelyet úgy gondol végrehajtani, hogy kiadja az utasítást, aztán a többi nem érdekli, csinálják meg, nos, erről egy anekdota jut eszembe.

A patkány elmegy panaszkodni a bagolynak: „te, olyan rossz a PR-om, mit csináljak?”. A bagoly azt mondja: „legyél inkább mókus, és szeretni fognak”. A patkány visszakérdez: „de hogy csináljam ezt?”. Mire a bagoly: „ezzel hagyj békén, részletkérdésekkel nem foglalkozom”.

Puzsér Róbert megnyugodhat, hogy nem ő lett a patkány megfelelője az anekdotában.

Dehogynem ő, hiszen pont erről beszéltem. Ne mondja, hogy nem értette.

De erről a bizonyos Sétáló Budapest koncepcióról mi a véleménye?

Amit bejelentett, az nem koncepció. Koncepciónak azt nevezik, ha valaki a kitűzött célt a várható hatások, következmények elemzésével együtt számítással alapozza meg. Itt ez nem történt meg. Ez inkább egy vágy.

De magáról az elképzelésről mi a véleménye, hogy több sétálóutca, kevesebb vagy egyetlen egy autó se legyen a belvárosban?

Puzsér Róbert ennél erősebbet mondott ugyan, de az a helyzet, hogy mi is akarjuk, én is akarom, a realitás keretei között. Elő kell venni a 2009-es programomat, amelyben benne volt a sétálóutcák kiépítése, az autós forgalom fokozatos mérséklése a műszaki, gazdasági feltételek függvényében.

De ha ezzel tud kampányolni 2018-ban egy ellenzéki jelölt, abból arra lehet következtetni, hogy az elmúlt két ciklusa alatt nem nagyon valósult meg ebből a tervéből semmi.

Nem, erre nem lehet következtetni. A félig tele, félig üres pohár esete. Inkább érdemes megnézni, mennyi minden valósult meg! Az autómentesítésnek vannak nagyon komoly műszaki és pénzügyi feltételei. Először is be kell fejezni a hármas metrót, de a fővárosnak számos sürgős feladata is van: egyéb kötelezettségvállalásokat sem lehet egyszerűen félretolni. Aztán a jelenlegi jogszabályi környezet sem tesz lehetővé ilyen egyszemélyes főpolgármesteri utasítást. Szóval ez aranyos, kedves ötlet Puzsértól, de programnak túl kevés, és ebben a formában, az általa jelzett rövid időben inkább illúzió. Amúgy abban a megállapodásban, amelyet Orbán Viktorral aláírunk, ez a kérdés is szerepel.

Mi szerepel erről a megállapodásban egész pontosan?

Amit erről akartam mondani, elmondtam. A többiről hadd találgassanak, legalább november 17-ig. Minél többet előfeltételeznek, annál hiteltelenebbé válhatnak a kritikák.

Az Orbán Viktorral kötött megállapodásból mit tart a legfontosabbnak?

Ennek a részleteit majd önök is megismerik, de a budapestieknek legelőször is azt a kérdést kell majd feltenniük, hogy a most kiharcolt vívmányokat egy ellenzéki főpolgármester is meg tudja-e tartani. Vajon a közfejlesztési tanács vagy a megállapodás többi eleme mind tartható, ha ellenzéki a városvezető?

Arra céloz, hogy ha az ellenzék győz a főpolgármester-választáson, és nem önt választják meg, akkor Orbán Viktor büntetni fogja a budapestieket?

Divatos és ügyes újságírói kérdés, szokás szerint működik az Orbán-fóbia, de ilyen szavakat én nem használtam. Arra világítottam rá, hogy nincs a világon olyan kormány és miniszterelnök, aki egy állandóan támadó, a valóságot eltorzító ellenzékkel szemben ugyanakkora bizalmat táplálna, mint egy politikai szövetségessel szemben.

Fotó: Huszti István Orbán Viktor és Tarlós István a megbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztatón a Főpolgármesteri Hivatalban 2018. október 10-én.

Térjünk rá konkrétabban, mik szerepelnek ebben a megállapodásban. A szemétszállítás problémáját – például, hogy a szelektív hulladékgyűjtés néhol le is állt – hogyan oldják meg?

Az FKF kevésbé lesz kiszolgáltatott helyzetben, mint most. 15 milliárd forint volt két hete a központi cég tartozása, ez nyilván nem maradhat így. Önök szerint érdeke bárkinek is, hogy leálljon a szemétszállítás? Se nekem, se a miniszterelnöknek.

Szóval ezt megoldjuk, de kérem, vegyék tudomásul, hogy egyszerre nem lehet mindent megoldani.

Építsetek P+R parkolókat, újítsátok fel a metrót, cseréljétek le teljesen a BKV gépjárműparkját, csatornázzátok 100 százalékosan a fővárost, legyen szép a Margitsziget, újítsátok fel az állatkertet – ilyeneket kérnek számon rajtam, amelyek nagy része meg is valósult, vagy folyamatban van. A fő kérdés, reálisan melyik jelölt képes több érdeket érvényesíteni a város érdekében. Vannak jelöltek, akiknek módjukban állt korábban bizonyítani, de nem bizonyítottak.

Az ellenzéki jelöltek nyilván nem ugyanazokat a célokat akarják majd kitűzni és elérni, mint ön. Sok szavazó ezt is mérlegeli.

Ez elég homályos mondat, meg aztán az előző válasz mire nem érvényes? Sok népszédítő ígéretre számítok. De nem tartozom azok közé, akik elhiszik, hogy ügyeskedő, érzelmeskedő kommunikációval a választóknak bármi eladható – ahogy legutóbb engem egy szocialista vezető igyekezett győzködni. Téves elképzelés. A választók is gondolkodnak, és vitatható, hogy a város érdeke kevésbé számítana nekik, mint egyes pártok vagy személyek sóvárgása a hatalomért. Úgy mondom, és úgy válaszolgatok önöknek, hogy soha ilyen nyugodtan nem készültem választásra. Bennem már nincs semmilyen öncélú vágyakozás a hatalom iránt. Már csak problémákat akarok megoldani, és nem ígérek semmi olyat, amit nem tudok garantálni.

Én emlékszem még arra az ígéretre, hogy villamos megy majd a Thököly úton meg a Bécsi úton is meg lesz hosszabbítva a villamos.

Gondolom, ilyen típusú kérdéseket majd valamennyi jelöltnek feltesz. Ez nem ígéret volt. Nem azt mondtam, hogy ott mindjárt jár majd a villamos. Volt egy fejlesztési listánk. Ez a két villamosfejlesztés a preferencia-sorrendben végül nem tudott annyira előre kerülni, hogy belátható időben megvalósulhasson. De szó sincs róla, hogy lekerült volna a napirendről. A Bécsi úton például van egy 150 méter hosszú szakasz, ahova nem ültetünk fákat a most induló akció keretében, mert az a jövőbeni villamos nyomvonalát érinti.

Eszerint ahol nincs fa az út mellett, azt jelenti, hogy hamarosan ott történik majd valami fejlesztés?

Ez egy televíziós vetélkedőbe való kérdés, ahol az a feladat, hogy ki tudja a másikat félreérthetőbb helyzetbe hozni a válaszadással. A valóság az, hogy ott van a tanulmánytervben kijelölt nyomvonala a villamosnak. Egyszerűen nem akartuk, hogy az építésnél majd ki kelljen vágni a fákat, és fához láncolások legyenek, meg ehhez hasonló múlt századbeli környezetvédő akciók. Visszatérve: meggyőződésem, hogy nem érdemes nagyokat mondani, nagyokat lódítani. A választókat nem szabad hülyének nézni. A városnak működnie kell. Aztán össze tudják hasonlítani az emberek mi történt, vagy mi nem történt. Itt van például a fővárosi közfejlesztések tanácsa...

Akkor ez lesz a végleges neve, hogy közfejlesztések tanácsa?

Igen, ez a név szerepel a kormány elfogadó határozatában is. Erről is már butaságokat hallottam - nem mondom, hogy ki mondta, de aki nézte a műsort azt tudja -, elhangzott a tévében, hogy ez a tanács nem jelent semmit, sőt, a város még veszít is az eddigi jogosítványaiból is, merthogy a kormány részéről 17-en lesznek benne, a fővárosi önkormányzattól pedig csak kettő. Ez becsomagolatlan, ingerült butaság.

Akkor nem így lesz? Hány ember lesz benne?

Előbb befejezem: aki ilyeneket mond a tévében, csak a saját hitelességét rongálja.

Ez olyan testület lesz, amely erősen hasonlít a Podmaniczky-féle közmunkák tanácsához. Annyi különbséggel, hogy akkor kilenc ember volt a kormány részéről, kilenc a főváros részéről, most pedig szintén paritásos alapon öt-öt tag lesz. Sőt, a régi közmunkák tanácsához képest most többletjogosítványokat kap a város.

Akkoriban ugyancsak a miniszterelnök volt a tanács elnöke. De most a főpolgármestert felemelték társelnöknek. A kiemelt állami projektek és a kiemelt fővárosi projektek is a tanács elé kerülnek. Ez azt jelenti, hogy ami kiemelt fővárosi projekt, az ezentúl az állam projektje is lesz egyben és vice versa. Mindkét esetben a kormánynak is és a fővárosi közgyűlésnek is rá kell bólintani a döntésekre, tehát nemhogy sérül, hanem bővül a fővárosi közgyűlés hatásköre. Ezzel a fővárosi nagyprojektek finanszírozása sokkal biztosabbá válik.

Mellesleg az is benne van a megállapodásban, hogy a hármas metró felújítás befejezéséhez is soron kívüli pénzt ad az állam. A többszörösét adják, mint amire az ellenzék számít.

És mekkora összeg lesz az?

Ki fog derülni. Senki nem számít rá, milyen nagy összeg.

Ez elég ijesztő hallani, mert akkor ez azt jelenti, hogy nagyon drága lesz a felújítás.

Így is fel lehet fogni, ha valaki célul tűzi ki. Egyrészt olyan munkák is elkészülnek, amelyek eddig nem fértek bele a keretbe. Másrészt pedig az eredeti támogatási szerződés aláírása óta eltelt két és fél évben a médiumok által is sokat citált változások következtek be az építőiparban. Nem mellesleg a jelenlegi összeg megegyezik az Unió által hivatalosan elszámolhatónak ítélt költséggel.

Mert alig van szabad kapacitása az építőiparnak.

Bizony, egymástól csábítják el a munkaerőt. Nekem is közbe kellett lépnem például a hármas metró északi szakaszánál, mert más irányú elkötelezettségei miatt a kivitelező ide-oda csoportosította az embereit, és ennek a főváros lehetett volna a szenvedő alanya. Be kellett avatkozni.

Mit saccol, mikorra lesz kész a hármas metró?

Amint korábban is mondtam: 2022-nél előbb nem nagyon lehet kész. Megy a maga útján. A középső szakaszra még nem írtunk közbeszerzést.

Tudna olyan konkrét fejlesztést mondani, ami máshogy alakult volna, ha már akkor is van a közfejlesztési tanács?

November 17-én lesz a tanács első ülése. Azt tudom megmondani, hogy elsősorban finanszírozási okokból mi az, amit például a Tanács elé akarok vinni. A hármas metró befejezése, mert szép metrót akarok, a BKV további járműcseréi vagy egy aquincumi városi híd.

Biztos, hogy megszüntetem a Közbeszerzési Kft.-t, és ebben a formájában biztos, hogy 2020. január 1-től nem működik tovább a BKK, ha én folytatom a munkámat.

Mondjuk érthető, hogy nem elégedett a BKK-val, hiszen szinte megalakulása óta birkózik az elektronikus jegyrendszerrel, és nem tudnak előrelépni. A budapestiek azt látják, hogy a világ minden nagyvárosában már e-jeggyel utaznak, nálunk meg még mindig a régi piros lyukasztót kell csattogtatni.

A budapestiekben már 2010 előtt is erős volt a vágy az időalapú elektronikus rendszerre, de akkor még egy gondolatot se szenteltek neki.

De volt gondolat, csak elvetélt az is...

Nem elvetélt, el sem indult. Nem emlékszem rá, hogy valami értelmezhető kísérlet lett volna erre 2010 előtt. De azt el kell ismerni, hogy most kritikus projekt. Ez a kérdés talált, de itt sem arról van szó, hogy valakik elloptak pénzeket, hanem arról, hogy rosszul menedzseltek valamit.

A 2014-es választások előtt kötöttek egy hiányosnak mondott szerződést, és 2014 után a projektet a jelenlegi BKK-vezetés is rosszul menedzselte. Ezen nincs mit szépíteni.

Most alakítottam egy háromfős szakmai bizottságot, ha úgy tetszik, a BKK fölé. November 15-ig kapott az általam felkért csapat és a BKK vezetése határidőt, hogy olyan megoldást tegyenek le elém, ami nem szóbeli ígéret, hanem aláírt megegyezés. Mert ha nem, akkor sajnos kénytelen leszek drasztikusabb lépést tenni munkáltatói értelemben.

Megszünteti a BKK-t?

Ha én folytatom a jelenlegi munkámat, akkor igen. Két út lehet: vagy átveszi a feladatait a városháza városüzemeltetési főosztálya, vagy egy lényegesen kisebb szervezet lesz, de más vezetéssel és más struktúrában. A nagyprojektek pedig átkerülnek a BKK-tól a fejlesztési tanácshoz.

Akkor kimondhatjuk: a BKK egy elhibázott ötlet volt?

Nézze, a BKK-t nem én találtam ki, de felkaroltam. Ez a BKK – a propagandakampánytól függetlenül – 2010 és 2014 között hozott néhány nagyon jó és néhány nagyon rossz döntést. A legnagyobb hiba azonban az volt, hogy olyan tulajdonosi jogosítványokat kapott, amelyeket biztosan nem szabadott volna kapnia, továbbá túl nagyra duzzadt. A BKK korábbi és mostani vezetése sem volt cégvezetés tekintetében valami profi. Mind a két vezető tehetséges ember, de ez a struktúra és a cég túlméretezése nem hozott egyértelmű eredményeket. Viszont sok pénzt vitt.

Fotó: Bődey János

Visszatérve a közfejlesztési tanácsra: nagyon nem mindegy hogy ki készíti elő azokat a projekteket, amik oda bekerülnek. Például, ha az állam készíti elő a HÉV-ek megújítását, akkor abból a MÁV elképzelése szerint nagyvasúti, elővárosi rendszer lesz. Ha a főváros, akkor egybe lesz építve a HÉV a metróval Csepelnél is, az Örs vezér terénél is. Ezen most komoly huzavona van. Ezért nem mindegy ki készíti elő a terveket.

Az elmúlt időben visszhangra talált a közvéleményben az a fajta kommunikáció, hogy „az ügyet jól ismerő, neve elhallgatását kérő informátorunk szerint baj van”. Ez így jól hangzik, és a laikusok közül vannak, akik el is hiszik, hogy komoly, de az esetek nagy részében kamu. Persze nem kivétel nélkül. Épp ezért veszélyes trükk.

Ebben az esetben konkrétan egy szakmai konferencián hangzott el a terv a MÁV egyik vezetőjének részéről, a fővárosi tervek pedig ismertek a fejlesztési koncepciókból.

Tervek szerint civil szervezetek és szakmai szereplők véleményét is kikérjük majd a tanács munkája során, de ebből nem szabad azt következtetni, hogy ha valakinek nem teljesül az akarata, akkor elrohanjon az ellenzéki sajtóhoz és egy Szabó család-szerű történetet gyártson le. A tanács elé kerülő előterjesztéseket ketten együtt készítik elő: Fürjes Balázs, a tanács alelnöke a kormány, és az én egyik helyettesem a főváros részéről. És a mindkettőjük által jóváhagyott változat fog bekerülni a tanács elé.

Még egy kérdés erről a tanácsról...

Úgy látom, hogy ez a tanács többeknél becsípődött. Nagyon fájhat, hogy létrejött.

Minket azért érdekel, mert az az eddigiekhez képest ez egy új elem.

Tudom, most azon fáradozik az ellenzék, hogy bebizonyítsa, hogy ez a tanács jó, de a város rosszul jár. Ez butaság. Pont olyan, mint amikor minden városrész elismeri, hogy szükség van a hajléktalan-ellátásra. De ha menhelyet helyeznénk el bármelyikben, rögtön tiltakozik, hogy ne nála.

Ha a szétszabdalt fővárosi közigazgatási rendszert központosítanák, nem lenne ilyen probléma. Szó volt erről korábban, része a mostani megállapodásnak is?

A rendszerelvűség talán megkívánná, de nem lehet meglépni. Beláthatatlan politikai feszültségeket okozna, a mai hangulatban különösen. Ezért én ezt a kérdést elengedtem, már csak azért is, mert a kerületi polgármesterek többségével ebben a ciklusban tényleg jó volt az együttműködés.

A következő ciklusban a jelenlegi közigazgatási struktúra tehát alapvetően nem változik.

Mondjon egy fejlesztést vagy beruházást az interjú végén, amelyre az elmúlt ciklusban főpolgármesterként a legbüszkébb volt.

Budapest működtetését és fejlesztését csak komplexen lehet megítélni. Ez a választók dolga lesz jövő októberben.