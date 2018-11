Hat és fél év fegyházra ítéltek egy dohánybolti rablót

Jogerősen hat és fél év fegyházbüntetésre ítélt a Szolnoki Törvényszék egy férfit, aki tavaly februárban betört a szolnoki piaccsarnokba, később pedig késsel fenyegetőzve kirabolt egy nemzeti dohányboltot Szolnokon, írja az MTI a törvényszék tájékoztatása alapján.

A különös visszaesőnek számító fiatalembert felfegyverkezve elkövetett rablás és négy rendbeli, szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt ítélték el.

A vádlott 2017. február 22-én este tört be a szolnoki piaccsarnok épületébe, hogy az ottani üzletekből és pultokról pénzt és más értéktárgyakat vigyen el. Három üzletbe is megpróbált betörni, két esetben sikerrel is járt, végül egy hatezer forint értékű pénzkazettával, 13 500 forinttal és egy üdítővel távozott.

Két nappal később, este egy konyhakéssel bement a Konstantin úti dohányboltba, azt mondta az eladónak, hogy most szabadult a börtönből, ahol 18 évet ült gyilkosságért, és megöli, ha nem adja át neki az összes pénzt és a telefonját. A vádlott végül 227 ezer forint készpénzzel és a nő 42 ezer forintot érő mobiltelefonjával elmenekült.