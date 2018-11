Milliókat kaphat Vona Gábor, amiért Terry Blackék valótlanságot terjesztettek róla

Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen Vona Gábor, a Jobbik egykori elnöke, a pert elsőfokon megnyerte.

Emlékezetes, hogy a választási kampány alatt az ismert transzvesztita művész, Terry Black a Tv2-nek nyilatkozva azt állította: Vonának homoszexuális kapcsolatai voltak. Az egész sztorit részletesen kiveséztük anno ebben a cikkünkben.

Vona Gábor az Indexnek most azt mondta, nem az fájt, hogy Terry homoszexuálisnak nevezte őt, mert ha az lenne, akkor felvállalná. Azt fájt neki, hogy hazugsággal sározták be. Nem csak Terry Black, de egy másik "művész", Amanda Elstak is hazudott Vonával kapcsolatban, neki is kártérítést kell fizetnie.

A Jobbik volt elnöke egyébként Terry Blacken és egy másik magánszemélyen kívül több sajtóterméket is beperelt, a Tv2-ön kívül a Ripostot, a Pestisrácokat, a Lokált és az Origót is.

A bíróság mindegyik alperesre külön-külön szabott ki bírságot, összesen több mint 6 millió forintot kell fizetniük Vonának. Ezen kívül az alpereseknek bocsánatot is kell kérniük Vonától.

Vona Gábor elfogadta és örül az ítéletnek, és ha az alperesek nem fellebbeznek, akkor az jogerőssé is válik.

A Jobbik volt elnöke az Index kérdésére elmondta: valóban sok hasonló pert indított, eddig már többet meg is nyert. A sajtóorgánumok, amelyek pert vesztettek ellene, fizettek is neki, de egy fideszes országgyűlési képviselő ellen végrehajtást kellett kérnie, mert ő eddig nem tett eleget a bírósági ítéletnek.