A kezdetektől a CEU elzavarása volt a cél

"A Soros-egyetem ügye régi ügye a magyar politikának. Mióta itt vannak, állandó hisztériakeltés van körülöttük" – mondta még novemberben Orbán Viktor a szokásos pénteki kérdezés-felelet formában előadott nyilatkozatában a Kossuth Rádión. Akkor még mindig úgy tett, mintha a Central Uropean University (CEU) ügye egy jogi úton rendezhető vita volna.

A kormányfőnek részben igaza volt a hisztériával: 1990 után hamar megjelentek vádló nyilatkozatok a CEU-ról – bár nem biztos, hogy az egyetem körüli hisztériakeltés kapcsán Orbán erre gondolt –, például az akkor még MDF-es Csurka Istvántól, aki szerint a CEU a Fidesszel és az SZDSZ-szel összeborulva meg akarja dönteni az MDF-kormányt. Aztán – ahogyan az Átlátszó kronológiájából kitűnik – Antall József már lényegében a Soros-egyetem kifejezést is elővette, mondván, az nem is egyetem, csak egy alapítvány. (Hasonló nyilatkozatokat lehetett hallani az orosz, a belarusz, a horvát, a román, a szlovák politikusok részéről is, amelyek lényege, hogy az ellenzéket felhasználva akarja a fennálló kormányt megdönteni a Soros-hálózat.)

Az állandó hisztériának azonban ellentmond, hogy a fenti idézetek után, pár morcos megnyilatkozáson kívül Magyarországon nem vették elő a politikusok olyan sokszor Sorost.

1994 után jó tíz évig nem volt Magyarországon észrevehető politikustól nyilatkozat a CEU-ról.

2004 májusában Gógl Árpád aztán kijelentette: A CEU nem egyetem, hanem Soros intézménye.

2006. április 4.: Két évvel később a Jobbiktól Molnár Tamás állt elő azzal, hogy Soros György befolyásolni akarja a választásokat – amelyeket Gyurcsány Ferenc az MSZP-vel meg is nyert.

2013. február 13.: A kormányzat képviseletében először Hoffmann Rózsa volt, aki nyilvánosan elővette Soros Györgyöt. Az akkori oktatási államtitkár szerint: pénzügyi érdekek, amelyeknek részese Soros György, a diáktüntetésekkel azt akarja elérni, hogy a kormány megbukjon.

2012. január 11. Igaz, Hoffmannt megelőzi egy évvel egy nyilatkozat, amely viszont formálisan nem kormányzati volt, de valójában annak tekinthető, hiszen a kormány képére formált ORTT, azaz ekkor már Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adta ki, amikor a CEU Média és Kommunikációtudományi Központja tanulmányt adott ki a magyar sajtószabályozásról. Az NMHH azt írta:

a teljességgel tudománytalan megközelítésből pillanatok alatt nyilvánvalóvá válik az anyag célja, amely nem más, mint a kormányzat lejáratása és a magyar médiaszabályozás megbélyegzése.

A lex CEU 2017-es elfogadásáig azonban csak a sorosozás ment, az egyetemről kevésbé volt szó. Igaz, ezután is nehezen volt követhető, mit is akar a kormány – mát, ha feltételezzük, hogy nem eleve csak bizonytalanságot kelteni, hogy a végén úgyis kiszorítsa a CEU-t Magyarországról.

2017. április 12. Palkovics László oktatási államtitkár egy nem létező jogi kiskapu lehetőségét villantotta fel: A Hvg.hu-nak azt mondta: "legfeljebb a működési engedélyét veszítheti el a CEU, de a képzései nem kerülnek veszélybe, ha nem teljesíti a múlt héten elfogadott törvény új feltételeit, és a budapesti intézmény ezután is kiadhat CEU-s diplomát. Ez érthetetlenné és értelmetlenné tette volna a pár nappal korábban elfogadott lex CEU-t.

2017. április 16. Orbán már egyértelműen elmondta, miért ment a kormány az egyetemnek – ami persze világossá tette azt is, hogy nem jogi kérdés volt, hanem politikai, értelmetlenné téve ezzel minden jogi kérdést, noha a következő 18 hónap mégis erről szólt: "A liszt azért dőlt ki, mert a Soros-féle birodalom beleállt a migránsok támogatásába."

Palkovics kiskapuját – amelyet a CEU eleve nem látott átjárhatónak – Lázár János négy nappal később be is csukta a kormányinfón. Kizártnak tartja, hogy az új szabályok alapján a KEE CEU-s diplomát adhasson ki anélkül, hogy a CEU oktatási intézményt hozna létre az USA-ban. Ezzel cáfolta, hogy létezne az a kiskapu, amiről Palkovics államtitkár beszélt. Ugyanakkor "senki sem akar bezárni egyetemet a Közép-Európai Egyetem (KEE) "vígan működhet" a CEU nélkül is.

Lázár János kormányinfó 2017. április 20.: senki nem akar bezárni egyetemet, a Közép-Európai Egyetem (KEE) "vígan működhet" a CEU nélkül is. Úgy fogalmazott, hogykerülni kell annak látszatát, hogy a CEU egy offshore egyetem:ha ez Washingtonnak érdekében áll, akkor "nyilván mindent megtesznek" majd, hogy ezt tisztázzák. Egy kérdésre válaszolva kijelentette, hogy kizártnak tartja, hogy az új szabályok alapján a KEE CEU-s diplomát adhasson ki anélkül, hogy a CEU oktatási intézményt hozna létre az USA-ban. Ezzel cáfolta, hogy létezne az a kiskapu, amiről Palkovics államtitkár beszélt.

2017. május 9.: "A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) arra kéri a kormányt, hogy tegye lehetővé a CEU további zavartalan működését Budapesten" – adta ki az akadémia 188. közgyűlése határozatát. "Nagyon szerencsétlennek tartanánk a magyar tudományra nézve, ha a CEU-nak el kellene mennie Budapestről" – mondta a közgyűlési sajtótájékoztatón Lovász László MTA-elnök.

2017. május 18.: „A kormány nagyvonalú, és a törvényt betartani nem akarókkal is szívesen beszélget.”„A Soros-féle Open Society kezdeményezése, hogy a törvények ne vonatkozzanak azokra, akiket ez érint, ez a demokrácia új értelmezése” – közölte Lázár a kormányinfón. Ekkor a hangsúly már rendszeresen azon volt, hogy a CEU törvények felett állónak érzi magát és mások rovására őrizgeti

2017.07.06: Ismét Lázár, aki Orbán áprilisi nyilatkozatához hasonlóan világossá tette, semmi köze az ügynek az oktatási törvényhez. "Itt mi békében megvoltunk egymás mellett CEU – Fidesz-kormány az elmúlt években, a változás ebben akkor állt be, amikor Soros György egy programot hirdetett arra nézve, hogy Európa határait meg kell nyitni, és évente egymillió bevándorlót kell Európába behívni."

2017 október 17.: A megfelelési határidőt meghosszabbította az Országgyűlés. Ez "az Egyetemet és a magyar tudományos közösséget feleslegesen teszi ki még egy év jogbizonytalanságnak" - írta a CEU, miután szeptember óta megfelel a feltételeknek." – írta a CEU. Ez nem az egyetemnek, hanem a kormánynak adott időt, hogy ne kelljen magyarázkodnia, miért nem írja alá a megállapodást.

2018 május: Michael Ignatieff, a CEU vezetője még őrizte diplomatikus optimizmusát, miután már felvették a kapcsolatot Béccsel: Elindítanak "egy-két alapképzéses és mesterprogramot, függetlenül attól, hogy Budapesten minden rendben lesz-e. Így most az optimista forgatókönyv az, hogy működhetünk Budapesten, de lesz egy kis kampuszunk Bécsben és New York államban is, a nagy kampusz persze a magyar fővárosban lesz." A CEU vezetője nyárig adott hatáidőt a kormánynak, de végül a nyár folyamán mégsem mondta ki, hogy az egyetem Bécsben folytatja.

Szeptemberben fogyott el az optimizmusa, már Brüsszelt is tehetetlenséggel vádolva: "Sok mellébeszélést hallottam...az emberek csak nézik ezt a buldózert (Orbánt), ahogyan kiüti a demokrácia támasztékait" – idézte Ignatieffet a Sciencebusiness.net.

2018. szeptember 17: "A CEU-val semmi gond. Az egy működő egyetem, nézze csak meg a honlapját!"– mondta Orbán Viktor. Előtte arra a kérdésre, hogy megmarad-e az egyetem, Orbán annyit mondott a HVG-nek: "Hajrá"

2018. október 29.: Palkovics László a 168 órának azt mondta, "Nem költözik a CEU." A nyilatkozatuk arról szólt, hogy bizonyos amerikai tevékenységeiket elviszik Bécsbe. Ha lesz ott is egy kampusza a CEU-nak, és megmarad mellette a magyar egyetem is, akkor nem nagyon változik semmi. "Nincs CEU-ügy" –

2018. november 22.: Már elég világos volt a végkifejlet, amikor Ignatieff megüzente Szijjártó Péter külügyminiszternek"Miniszterként önt és a kormányt terheli a felelősség azért a kárért, amit Magyarország felsőoktatása és az ország nemzetközi hírneve elszenved az önök döntései miatt."

2018. november 28.: A Fidesz az utolsó pillanatokig is arról beszélt, hogy a CEU blöfföl. Nem megy el, mert Budapest jobb hely, mint Bécs – mondta Kósa Lajos.

Igaz, ő már – láthatóan nem véletlenül – nem CEU-ról, hanem a Közép-Európai Egyetemről beszélt, amely a CEU-tól elválaszthatatlan, de egy magyar diplomát kiadó magyar egyetem, szemben a New York államban bejegyzett, amerikai diplomát adó – a régióban épp ezért nagy nemzetközi vonzerőt jelentő – CEU-val.

Orbán is nagy tétekben mert fogadni arra, de ő is a Közép-Európai Egyetem budapesti maradásáról beszélt. Hogy nem felszínes szóhasználatról van szó, azt a legutolsó kormányinfó tette világosság.

2018. november 28: Gulyás Gergely közölte: az Egyesült Államok kormányának hivatalos képviselőinek és a magyar kormány írásban is megerősítette, hogy a minden, a magyar jogszabályoknak megfelelő intézménynek így Közép-Európai Egyetemnek is garantálják a működést.

Amikor azt kérdeztük tőle, hogy ugyanezt a mondatot el tudná-e mondani CEU-val is, azt válaszolta: Pontosan fogalmazott, amikor Közép-Európai Egyetemről beszélt.

