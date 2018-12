Hogy megy el a CEU, ha egy része itt marad?

Eddig is lehetett arról hallani, hogy a CEU el fog költözni Budapestről. Mi a mai bejelentés jelentősége?

Az egyetem vezetése eddig csak lebegtette, hogy amerikai diplomát adó képzéseit Bécsbe viszi, ha a magyar kormány nem írja alá a működését garantáló megállapodást. Ez végül nem történt meg, így most hivatalosan is bejelentették a költözést.

Hogy lehet az, hogy a CEU elmegy Bécsbe, de a Közép-európai Egyetem itt marad Budapesten?

A CEU és a Közép-európai Egyetem A CEU az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált felsőoktatási intézmény. 1200 hallgatónak nyújt mester- és doktori képzéseket a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a közgazdaságtudomány, a jog, a hálózati- és kognitív tudomány területén. Az Egyetem 770 főt alkalmaz, és évi 8 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdasághoz adók, nyugdíj-, és egészségügyi járulékok, valamint beszállítói kifizetések révén. Közép-Európa legsikeresebb felsőoktatási intézményeként a 2018-2026 közötti időszakra az egyetem 19 millió eurónyi (kb. 6 milliárd forintnyi) támogatást nyert el az Európai Unió kutatási versenypályázatain.

Ez az egyetem sajátos működési modellje miatt van így: a CEU és a Közép-Európai Egyetem nem teljesen ugyanaz. A Közép-európai Egyetem egy Magyarországon bejegyzett magyar magánegyetem, amelynek Budapest belvárosában több modern oktatási épülete, kollégiuma és könyvtára van. A Central European Universityt 1991-ben New York államban jegyezték be. A CEU-nak az USA-ban eddig nem volt épülete, ott nem végzett oktatást és nem voltak hallgatói. A CEU által az Egyesült Államokban bejegyzett, 51 fokozatot adó képzési programot a budapesti Közép-európai Egyetemen tanították. A budapesti egyetem legfőbb nemzetközi vonzerejét az jelentette, hogy amerikai diplomát lehetett szerezni itt. Főleg ezek miatt jöttek Budapestre a világ 130 országból hallgatók és a világ 50 országából oktatók a magyar fővárosba. Van 8 olyan mester- és 2 doktori képzés is, amelyet Magyarországon is akkreditáltak, így ezekről magyar diplomát is kiállítanak.

Akkor most mi költözik el Bécsbe és mi marad Budapesten?

Az amerikai diplomát adó képzéseket viszik el Bécsbe, azaz szinte mindent. Mivel ezek itteni működésére nem kaptak engedélyt, január elsejétől nem vehetnek fel már hallgatókat Budapestre. Az újonnan felvett diákok ezért 2019 szeptemberétől Bécsben kezdik meg tanulmányaikat. Akik még most végzik az amerikai akkreditációjú képzéseket Budapesten, azok itt végezhetnek.

Egy-két évig tehát még úgy lesz, hogy az oktatók Bécsben és Budapesten is tanítanak. Hogy mi lesz utána? Arról egyelőre az egyetem sem nyilatkozik egyértelműen. Szeretnének továbbra is oktatást és kutatásokat végezni Budapesten, itt marad például a nagy értékű könyvtáruk és a laborjaik is. A budapesti egyetem azonban a jövőben nem adhat ki amerikai diplomát, így elveszíti legfőbb vonzerejét. Aki ilyet szeretne, annak ezután Bécsbe kell jelentkeznie. A CEU-n most azon gondolkodnak, hogy a Bécsbe járó hallgatók tanulmányaik egy részét Budapesten töltsék el. Nagy kérdés, hogy lehet ezt megvalósítani, ha addigra az összes oktató Bécsben dolgozik majd.

Miért nem maradhatnak itt az amerikai diplomát adó képzések?

Mert a kormány kezdeményezésére 2017-ben módosították a magyar felsőoktatási törvényt. Ebben négy új feltételeket határoztak meg a külföldi egyetemek magyarországi működésére. 1. A külföldi diplomát adó külföldi egyetemek csak akkor működhetnek nálunk, ha van külföldön is székhelyük, vannak hallgatóik és ott is tényleges oktatást folytatnak. 2. Itteni működésükről a két állam között nemzetközi szerződés jön létre. 3. Magyarországon elismert felsőoktatási fokozatot és diplomát adó képzést kínálnak. 4. Működésüket a magyar Oktatási Hivatal engedélyezte.

Mi a baj ezekkel a feltételekkel?

Önmagában semmi. A kormány így akarta egységesíteni az itteni külföldi egyetemek működését. Több olyan kamuegyetem volt ugyanis, ami egy jól hangzó külföldi névvel sok pénzt próbált beszedni Magyarországon, miközben gyenge képzést kínált és a kiadott diplomája semmire sem volt jó. Ez azonban pont a CEU-ra nem volt jellemző. A törvényt nem véletlenül nevezték "lex CEU"-nak, mert számos jel utalt arra, hogy az egyetem ellehetetlenítésére írták, hiszen a CEU-nak az USA-ban nem volt kampusza. A törvény a Soros György ellen indított politikai hadjárat része lett.

És a CEU nem tudta teljesíteni ezeket az új előírásokat?

De. Lett amerikai kampuszuk a New York melletti Bard College-on. Itt már vannak hallgatóik, és New York állam oktatási hivatala igazolta, hogy tényleges felsőoktatási képzést folytatnak. Emellett már 2017-ben született egy megállapodástervezet a New York-i kormányzó és a magyar kormány képviselője között egy lehetséges nemzetközi szerződésről, ami az egyetem elismeréséhez szükséges. 2018 tavaszán meg is hívták a magyar kormány képviselőit, hogy személyesen győződjenek meg a feltételek teljesítéséről.

Ha teljesítették a törvényben előírt feltételeket, akkor ez miért nem elég a magyar kormánynak?

Nagyon úgy néz ki, hogy a CEU bármit csinál, az nem elég. A kormány végül nem volt hajlandó aláírni az egyetem itteni elismeréséhez szükséges nemzetközi szerződést. Ehelyett a kormányzati propagandában sorra jelentek meg olyan vádak, hogy a CEU zsarolja és át akarja verni a magyar kormányt. Azt állították, hogy az állítólagos amerikai kampusz csak egy 80 négyzetméteres faház, amely körül még ki sem nőtt a fű, a képzéseik pedig nem is adnak igazi diplomát. Ezeket a teljesen megalapozatlan vádakat a CEU vezetése részletesen cáfolta.

Miért húzta az időt a kormány?

Az elmúlt másfél év eseményeit nézve a kormány célja az lehetett, hogy a CEU jövőjét folyamatos bizonytalanságban tartsa. Ha egy egyetem jövője bizonytalan, a hallgatók és az oktatók is kétszer meggondolják, hogy akarnak-e ott tanulni vagy dolgozni. A CEU is látta ezt, ezért döntött úgy, hogy nem vár tovább a magyar kormányra, és amerikai diplomát adó képzéseit Bécsbe viszi.

Mennyire számít erős egyetemnek a CEU?

Az egyik vonzereje, hogy angol nyelven folyik itt az oktatás, ami miatt a CEU rendkívüli módon beágyazott a nemzetközi tudományosság világába. Sok nemzetközileg elismert tudós tartott itt előadásokat a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudományok területén. Programjai nagy részét a legjobb 200 képzés között tartják nyilván a világban, de vannak olyan területek, melyekben a legjobb 50 között van az egyetem. A CEU-t nem véletlenül vette védelmébe a magyar egyetemek jelentős része, a Magyar Tudományos Akadémia és a világ jelentős egyetemei, professzorai és Nobel-díjasai is.

Akkor mégis mi a baja a magyar kormánynak a CEU-val?

Az egyik valószínűleg az, hogy az egyetemet Soros György üzletember alapította és tartja fenn. Az intézmény az általa is vallott nyílt társadalom eszméjét képviseli, fontos feladata a kritikus gondolkodásmód terjesztése, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jelenlegi politikai, gazdasági, társadalmi folyamatok elemzése. A parlamentben legutóbb Rétvári Bence, az Emmi államtitkára a CEU tudományos eredményeiről mindössze annyit mondott: "Lehet, hogy van genderszak, de hol vannak az innovációk, amelyek Magyarországot előrevitték volna?" Támadták a CEU-t amiatt is, hogy a CEU miatt versenyhátrányba kerülnek a magyar egyetemek, mert azok nem tudnak amerikai diplomát kiadni (erre egyébként van lehetőség, ha partnerséget kötnek egy külföldi egyetemmel)

Ez akkor nem is jogi vagy felsőoktatási kérdés, hanem politikai harc?

Ha a kormány célja csak az lett volna, hogy egységesítse az itt működő külföldi egyetemekre vonatkozó jogszabályokat, ezt az egyetemekkel való csendes tárgyalásokkal meg tudta volna valósítani. Ehelyett politikai kampány indult a CEU ellen, amit a kormányzati politikusok következetesen csak Soros-egyetemként emlegettek. Valószínűleg a kormány a CEU-üggyel is példát akar statuálni: Soros György ne gyakoroljon semmilyen befolyást se pénzzel, se egy egyetem szellemiségével a magyar kormányra.

És a CEU nem nyúlt politikai eszközökhöz?

De. Az egyetemet fenntartó alapítvány és az egyetem rektora is próbált politikai szövetségeseket keresni Európában és az Egyesült Államokban, és lobbizni az egyetem megmaradása érdekében. A CEU ellen indított hadjárat az Európai Unióban is kiverte a biztosítékot: 2017. április 26-án az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és az Európa Tanács tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság is jelezte, hogy problémás a magyar jogszabály.

Milyen kár éri Magyarországot azzal, hogy a CEU amerikai képzései elköltöznek Magyarországról?

Vegyük sorra. Ezzel tovább romlik Magyarország nemzetközi megítélése. Ez akkor is így van, ha a Fideszben már úgy gondolják: úgyis annyira rossz a megítélésünk, hogy ez az ügy ezen már nem oszt, nem szoroz. A magyar és külföldi diákok ezután Budapesten nem szerezhetik meg a világon mindenhol elismert amerikai diplomát. Miután a CEU jelentősen beépült a magyar felsőoktatásba, a magyar egyetemek is veszítenek. Sok felsőbb éves CEU-s doktorandusz tanított térítésmentesen angol nyelven magyar partneregyetemeken, mert angolul oktatni tudó emberből még mindig kevés van Magyarországon. Tandíjmentesen hallgathatták a magyar egyetemi szakkollégiumok hallgatói a CEU kurzusait. A CEU-nak sok egyetemmel és akadémiai kutatóintézettel volt közös, forintmilliárdokat jelentő kutatási programja. Ezeket a támogatásokat nem országok vagy egyetemek, hanem a kutatók kapják. Ha a kutató más országba költözik, viszi magával a projektet is.

(Borítókép: szarvas / Index)