Egy 2011-ben készült indexes videóban a helyi polgárőrség vezetőjeként panaszkodott Sz. Sándor a polgárőrség rossz helyzetére azon a gyűlésen, amelyen egy idős házaspár meggyilkolása volt a téma. Csakhogy hét évvel később a köztiszteletben álló Sz. Sándort gyanúsította meg a rendőrség, azt állítva: ő a gyilkos.

Sz. Sándort - akit a Blikk "szikszói rémként" emleget - most egy újabb támadás ügyében is kihallgatták, egyelőre csak tanúként, de az ügyvédje szerint védencét valószínűleg meg fogják gyanúsítani. Abban a támadásban szerencsére az idős férfi túlélte a támadást, pedig ahogy az idős házaspárra, rá is baltával csapott le az elkövető.

Az egykori polgárőr vezető a kettős gyilkosság és a másik támadás elkövetését is tagadja, jelenleg előzetes letartóztatásban van.

Szikszón nagy port kavart a hét évvel ezelőtti kettős gyilkosság, az Index helyszíni riportban és videóban számolt be az esetről. Ezen a videón tűnik fel Sz. Sándor, aki a polgármester mellett ülve a polgárőrök nehéz helyzetéről panaszkodik.

A Blikk cikkében felidézi a hét évvel ezelőtti történteket. A gyilkosságot megelőzőleg a házaspár furcsa telefonhívást kapott, amelyben egy magát rendőrnek kiadó férfi arra kérte őket, hagyják nyitva a kapujukat, ugyanis betörtek hozzájuk, de a társaival már úton vannak a helyszínre. A pár gyanút fogott, tárcsázták a 112-t, ahol azt tanácsolták nekik, zárkózzanak be. Ennek ellenére a gyilkos valahogy mégis bejutott, majd egy fejszével agyonverte János bácsiékat. A holttesteket megkötözve az egyik szomszéd találta meg.