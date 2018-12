Pénteken eldől, megy vagy marad a Nagy Imre-szobor a Parlamentnél

Pénteken hozhat döntést a budapesti Vértanúk terén álló Nagy Imre-emlékmű esetleges áthelyezéséről a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB). Erről az Országgyűlés kulturális bizottságának keddi ülésén beszéltek, írja az MTI.

A Kossuth tér megújítását célzó Steindl Imre Program (SIP) vezetője, Wachsler Tamás előterjesztése szerint a Jászai Mari téren álló medence helyére kerülne az alkotás. Erről egyébként már júliusban is szó volt.

Wachsler akkor azt mondta:

a Vértanúk tere rehabilitációja során a második világháború utáni szoborrombolásokat megelőző képzőművészeti arculatot kell visszaállítani.

Ennek megfelelően az 1936-ben felavatott és 1945 szeptemberéig a téren álló Nemzeti Vértanúk emlékművét korabeli fényképek, dokumentumok alapján tervezik rekonstruálni.

Akkor Nagy Imre unokája és a Nagy Imre Társaság is tiltakozott az ellen, hogy a Jászai Márai térre helyezzék át Nagy Imre mártír miniszterelnöknek a Vértanúk terén álló szobrát

Wachsler beszélt a SIP jelenleg zajló és tervezett projektjeiről is: már szerkezetkész a Kossuth tér 6-8. szám alatt épülő Szabad György Irodaház, amely 2019 júniusára készül el. Ott van az M2 metró lejárata is, és az épület egy talajszint alatti folyosóval összeköttetést kap az Országházzal is. Már zajlik a teret délről lezáró másik két ház homlokzat- és tetőrekonstrukciójának, valamint a Vécsey utca 4. alatti épület tetőidom-rekonstrukciójának jogi előkészítése is.

A Vértanúk terét is teljesen átalakítják, így a tér autómentessé válik majd. Jövő év második felében indul az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója, melynek során a ház alá a Kúriát is kiszolgáló mélygarázs is épül. A Kúria épületéből 2019 végére költözik ki a Néprajzi Múzeum, akkor kezdődhet a palota rekonstrukciója, az Alkotmány utca torkolatában pedig a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye épülhet fel. Zajlik a jövőben a házelnöki rezidenciának és a parlamenti őrség irodáinak otthont adó Balassi Bálint utcai épület felújítása is, ennek határideje 2019. márciusa.

