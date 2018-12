Átlátszó: Az OTP magángépe "Magyarország kormánya" jelöléssel repked

Az Átlátszó hosszú cikkben ír a Csányi Sándor vezette OTP magángépéről, ami 2017 decembere óta "Magyarország kormánya" jelöléssel repked, ráadásul a gép valahogy elég sokszor oda, és akkor, amikor Orbán Viktor is megjelenik Európa-szerte. Az OTP tulajdonában lévő Air-Invest Kft. gépe (HA-LKZ) egy Falcon 900LX az útjainak egy részén kormánygépként azonosítja magát: a légitársaság rubrikában a gép azt adta meg, hogy „Magyarország kormánya”, írja a lap, miközben ide a repülőgép üzemeltetőjét szokták írni.

A lap kitúrta a gép 2017. december 14-i magyarországi regisztrációja óta megtett útjait, amiből felsorol 12-őt, amikor éppen akkor, éppen oda repült, ahol aztán Orbán Viktor feltűnt. Miniszterelnöki találkozók, focimeccsek, uniós csúcs, focimeccsek, csúcstalálkozó, focimeccsek, és focimeccsek.

Miután Orbán a Vidi-meccses magángépes utazása után azt mondta, Garancsi barátjától kapta az utat, 30 éve így jár ezekre a meccsekre, és így jár majd a jövőben is, a DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a miniszterelnök ellen. Mondván, a többmillió forintos repülések nagy értékű ajándékok, a vagyonnyilatkozatban pedig nem szerepelnek. A mentelmi bizottság szerint azonban „nem tekinthető ajándéknak egy olyan sportrendezvényre szóló út, amelyen magyarok vagy Magyarország is részt vesz”.

Ehhez képest - teszi hozzá a lap -, van itt az utak között vb-meccsnézés is, ahol sajnos a magyarországi részvételt nehezen lehetne kimutatni, hacsak az nem az, hogy ott a magyar miniszterelnök a meccsen.

Ha ezek az utak hivatalosak, tehát a kormány bérli a gépet az Air Investtől, akkor többmillió forint közpénzt költenek rájuk teljes titokban. Ha viszont Orbán ajándékba kapta ezeket a repülőutakat, akkor ismét felmerül a vagyonnyilatkozatban való szerepeltetésük kérdése.

- írja a lap.

Zoom.hu: polgári lajstromszámot kapott a HM második Falconja

Idén több repülőgépet is vett a honvédség: februárban két Airbus A319-es érkezett a kecskeméti katonai repülőtérre, ezeket a csődbe ment Air Berlin flottájából vették, majd nyáron kiegészült a flotta egy Dassault Falcon 7X-szel. A hivatalos terminológia szerint annak eredményeképp, hogy a "Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében" a csapatszállítónak nevezett nehéz kategóriát könnyű, többcélú szállító- és futárgép követi.

A megboldogult Magyar Nemzet márciusban úgy értesült, nem egy, hanem két "használt Dassault Falcon 7X üzleti repülőgép (business jet) beszerzésére készül" a HM, ám eddig egyet jelentettek be hivatalosan. Ráadásul hiába kérdezett rá konkrétan szeptemberben a Zoom.hu. hogy hány ilyen gépet szerzett be a HM, csak kitérő választ kaptak. Most azonban azt írja a lap, megvan a másik Falcon 7x is, ráadásul ez a lajstromszáma alapján nem is katonai célú, hanem polgári.

Az eddig hivatalosan is bejelentett, katonai lajstromszámmal ellátott, HM által vásárolt gépeknél előfordult, hogy Orbán Viktor használta, a HM mindig el is mondta, hogy a gép katonai célú, ám "a repülőműszaki állomány repülési és üzemeltetési tapasztalatainak megszerzéséig korlátozott számú személyt szállíthat". Így logikusnak is tűnik, hogy addig a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök használja ezeket a gépeket, de a Zoom most azt írja, így, hogy egy másik Falcont is vett a HM, aminek már polgári lajstromszáma van, tényleg megérkezhetett a kormánygép. Ahogy írják:

"van az augusztusban a HM kecskeméti repülőbázisára érkezett, 606-os katonai lajstromszámú, katonai jelzésű és csukaszürke katonai festésű Falcon 7X, amit a Honvédség állítása szerint szállító- és futárgépként használ, és éppen ma, december 6-án délelőtt is repülést végzett.

van egy másik Falcon 7X is, amely az állami Légügyi Hivatal aktuális, december 3-i polgári légi jármű adatbázisában szerepel HA-LKX polgári lajstromjellel, a tulajdonosaként pedig a HM leánycége, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI) szerepel a papírokban."

A lap elküldte kérdéseit a Honvédelmi Minisztériumnak is, hogy stimmelnek-e az információk, illetve, hogy ezt a második, polgári lajstromszámozott gépet mikor és mennyiért szerezték be.

Korábban a HM azt írta, amikor a katonai gépekre kérdeztek rá, hogy diplomáciai utakra a kormányzat rendelkezésére bocsátják a gépeket, ha szükséges, „a jogszabályoknak megfelelően, amint az elmúlt évtizedekben mindenkor, úgy most is jogosult e gépek igénybevételére a kormány és a Köztársasági Elnöki Hivatal, hiszen a védett személyek légi szállítása – az európai gyakorlatnak megfelelően – Magyarországon is beletartozik a honvédség feladatkörébe.”

(Borítókép: Csányi Sándor repülőgépe landol Ferihegy 1-en, a Videoton-Chelsea meccs másnapján, valószínűleg Orbán Viktorral a fedélzetén. - fotó: Németh Sz. Péter)