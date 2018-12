Hvg.hu: Fordulat jöhet a Czeglédy-ügyben

Első- és másodfokon is kivizsgálták a ügyét, de ez sem volt elég.

Fordulatot lát Czeglédy Csaba ügyvédje a legfrissebb ügyészi indítványban, ami alapján még harminc nappal meghosszabbították a politikus-jogász letartóztatását.

Hankó Faragó Miklós a Hvg.hu-nak elmondta, hogy védence „kétrendbeli felbujtóként gyanúsítható a költségvetési csalással, társtettes a gazdasági csalás elkövetésében és szintén felbujtóként volt köze hamis magánokiratokhoz”.

Czeglédy eddig elkövetőként szerepelt a milliárdosi költségvetési csalásban, és ez az ügyvéd szerint lényeges változás, mert

módosítani kellett volna a gyanúsítást.

Az ügy tavaly nyár óta húzódik, és még mindig nem készült el a vádirat.

A korábban megfogalmazott gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet több mint hatmilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskolaszövetkezetek az áfát és az szja-t nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.