Kerékpárút lesz a Remete-szurdokban?

Kerékpárutat építene Remeteszőlős, hogy a Nagykovácsi-medence három településének mintegy 20 ezer lakosa kerékpárral is be tudjon járni a fővárosba. A probléma az, hogy Nagykovácsi zsákfalu, egy műúton lehet bemenni is kijönni belőle, ami mellett az erdőben már nem fér el kerékpárút. Egy kijárat marad: a védett Remete-szurdok.